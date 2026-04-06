Sport

De la ce vârstă a avut telefon Gigi Becali! Dezvăluiri despre copilăria din Pipera: „Mama ne spăla cu apa de la ploaie!”. Exclusiv

Giovanni Becali a făcut dezvăluiri despre copilăria din Pipera. Celebrul impresar a dezvăluit că au fost condiţii grele de trai, iar vărul său, Gigi Becali, a avut acces pentru prima dată la telefon când avea 12 ani.
Catalin Oprea
06.04.2026 | 09:00
De la ce varsta a avut telefon Gigi Becali Dezvaluiri despre copilaria din Pipera Mama ne spala cu apa de la ploaie Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
De la ce vârstă a avut telefon Gigi Becali! Dezvăluiri despre copilăria din Pipera: "Mama ne spăla cu apa de la ploaie!". Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a ajuns unul dintre cele mai mediatizate personaje ale României. Patronul FCSB nu şi-a uitat niciodată originile şi încă merge la oi, având o stână în Pipera, în apropierea imobilului pe care locuieşte. Familia Becali a crescut în zona de nord a Capitalei, acolo unde Gigi Becali a cumpărat, peste ani, foarte multe terenuri şi unde ridică o biserică.

Giovanni Becali, dezvăluiri despre copilăria din Pipera: „Mama ne spăla cu apa de la ploaie!”

Vărul lui, Ioan Becali, a vorbit la emisiunea Giovanni Show despre copilăria grea din Pipera, spunând că toaletele erau în spatele curţii, iar „duşurile” erau cele cu apă de ploaie şi săpun de casă:

ADVERTISEMENT

Mama ne spăla cu apa de la ploaie. Şi cu săpun de ăla mare, de casă. Când a făcut tata baia, câtă fericire a fost. Iar când au băgat gaze am spus că e o minune. Până la Gigi, care e cu 5-6 ani mai mic, s-a mai schimbat treaba. Dar a prins şi el privata, baia din curte. Acolo erau şi oile şi animalele. 

După aia ne-am făcut mai mari. Aveam 14-15 ani şi mergeam la dispensar să dăm telefoane. Era un telefon în toată Pipera. A găsit tata ceva şi a băgat un telefon. Toate neamurile veneau la noi. Tata lui Gigi Becali spunea să vorbească şi pentru el, să îi bage un telefon. 

ADVERTISEMENT
Apoi i-a băgat telefonul. Şi aveam o nepoată, s-a mutat în America acum. Şi l-a sunat, ca să facă o glumă: „Ştim că v-a montat telefonul, dar vrem să facem o revizie! Spuneţ-i A, vă rog!”. La care tata lui Gigi: „Aaaa”, făcea mişto (n.r. râde)”, a dezvăluit Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT
De la ce vârstă a avut Gigi Becali primul telefon: „A stat un an după el!”

Gigi Becali a avut primul telefon la vârsta de 12 ani, atunci când tatăl latifundiarului a reuşit să facă rost. Giovanni Becali a dezvăluit că părinţii lui au crescut într-un mediu cu multe lipsuri, fiind uimiţi de toaletele moderne:

ADVERTISEMENT

Eram jos când discutam cu ăştia. Când s-a prins a luat-o la înjurături. Gigi Becali avea vreo 12 ani când a reuşit să aibă telefon în casă. A stat un an după el. Era greuu. Trebuia să ai pe unul. Aşa a fost. Mama avea un văr, director pe la agricultură. Şi avea casă pe Ştefan cel Mare. 

Într-o zi, s-au dus la el. Ăla avea o vilă cu WC, cu cameră, cu dressing, cu bideu. Tata s-a dus la toaletă şi când s-a întors le-a povestit ăstora: „Ok, toaletă, dar să te şi spele la fund eu n-am pomenit!”. Vezi cât de înapoiaţi erau ai mei pe timpul ăla?”, a dezvăluit Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

De la ce vârstă a avut telefon Gigi Becali! Dezvăluiri despre copilăria din Pipera: "Mama ne spăla cu apa de la ploaie!"

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ilie Dumitrescu, reacție nervoasă în studioul Digi Sport: 'Să vină el și să...
iamsport.ro
Ilie Dumitrescu, reacție nervoasă în studioul Digi Sport: 'Să vină el și să vă facă emisiunile și întrebările!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!