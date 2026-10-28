De la cine a primit Lamine Yamal broșa roz supradimensionată. Vedeta care a purtat un astfel de accesoriu

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Starul celor de la Barcelona, Lamine Yamal, a făcut ravagii cu o broșă roz imensă. Ar fi primit acest accesoriu inedit de la iubita sa, influencerița Ines Garcia. Creatoarea de conținut i l-a oferit pe post de talisman, actorul Pedro Pascal purtând o piesă similară la Oscar.

Lamine Yamal, în centrul atenției cu o piesă de colecție

Lamine Yamal (19 ani) a ratat Balonul de Aur 2026, însă și au fost de partea sa. Campionul mondial s-a clasat pe locul al treilea, apariția sa pe podium fiind . În schimb, jucătorul celor de la Barcelona a reușit să fie în vizorul oamenilor datorită unui accesoriu complet neașteptat.

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Celebrul fotbalist a apărut pe covorul roșu cu o piesă unicat, o broșă roz supradimensionată. Sportivul a furat privirile tuturor cu această piesă, care ar fi fost primită de la iubita sa. Ines Garcia este cea care i-a oferit accesoriul care a fost atașat la sacou. Frumoasa șatenă l-a achiziționat de la renumita casă de modă Chanel.

Piesa este una exclusivistă, realizată pentru podium, ceea ce înseamnă că prețul nu a fost făcut public. Cu toate acestea, costurile unor astfel de accesorii realizate de brand variază de la 600 de dolari la 1.800 de dolari, în magazinele oficiale. Sumele scoase din buzunar de doritori sunt în funcție de complexitatea designului.

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În aceeași notă, s-a aflat că broșa roz oversize în formă de floare este realizată din mătase și pene roz. Aceasta este o reinterpretare a unei camelii, floarea-simbol a brandului francez. Mai mult decât atât, cea purtată de Lamine Yamal la decernarea Balonului de Aur a mai fost văzută în urmă cu ceva vreme și la o altă persoană publică. Actorul Pedro Pascal s-a prezentat la Premiile Oscar 2026 cu acest accesoriu XXL. Potrivit , creația îi aparține designerului Matthieu Blazy, care ocupă funcția de director de creație pentru Chanel. Opera sa a făcut deliciul publicului în colecția sa de debut.

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Mesajul lui Lamine Yamal, după Balonul de Aur

Lamine Yamal a avut o ținută impecabilă la ceremonia anuală a Balonului de Aur. Starul de la Barcelona s-a lăsat pe mâinile stilistei Pili Vila, sora cântăreței Rosalía. Aceasta a mizat pe un costum complet negru, dar și o broșă cu care fotbalistul a ieșit în evidență. Spaniolul nu a primit trofeul mult visat, dar acest lucru nu îl împiedică să aibă încredere în forțele proprii. E ferm convins că ediția de anul viitor îl va avea pe primul loc, dovadă mesajul puternic pe care l-a lăsat pe rețelele de socializare. Fotbalistul a transmis că este focusat pe obiectivele profesionale.

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„Va veni, lucrurile bune necesită timp, am încredere în drumul pe care îl construiesc. Fără grabă, cu emoție și cu liniștea că într-o zi va veni și clipa mea. Felicitări câștigătorilor, concentrarea mea este din nou pe ceea ce este important, făcând FC Barcelona să câștige din nou”, a scris atacantul, pe Instagram.

„Munca aduce întotdeauna satisfacții. Efortul și ambiția merg mână în mână cu tine zi de zi. Avem încredere și credem pe deplin în tine. Ești și vei fi cel mai bun, toată lumea o să vadă în cele din urmă. Te iubesc viața mea, voi fi mereu cu tine până la moarte.

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Ești cel mai frumos băiat din lume”, sunt cuvintele speciale pe care iubita lui Lamine Yamal i le-a lăsat în secțiunea de comentarii din social media. Ines Garcia i-a fost alături la ceremonia din Londra, cei doi strălucind pe covorul roșu. Fotbalistul spaniol a avut-o aproape și pe mama sa, dar și pe fratele său mai mic.