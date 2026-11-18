ADVERTISEMENT

Adrian Ilie (52 de ani) a fost prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA pentru a analiza partida Bosnia – România 2-1 din Liga Națiunilor, iar fostul mare atacant a avut o apariție spectaculoasă, demonstrând cu ajutorul unor mănuși de box „lovitura decisivă” pe care „tricolorii” lui Gică Hagi ar fi putut să o dea la Zenica.

Adrian Ilie, apariție de senzație la FANATIK SUPERLIGA după Bosnia – România 2-1

România a încheiat campania de Liga Națiunilor cu un . Adrian Ilie a participat la FANATIK SUPERLIGA după eșecul suferit de „tricolori”, iar acesta s-a prezentat la emisiune purtând o pereche de mănuși de box. „De la Cobră am trecut la Rocky”, a spus fostul jucător al Valenciei.

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie l-a luat în vizor pe pentru Bosnia: „Esmir, nu ai voie să tragi așa la poartă, lasă că te prind eu!”. Fostul mare jucător, care a precizat că a practicat boxul timp de un an, a demonstrat mai apoi cum puteau „tricolorii” să le dea „lovitura decisivă” adversarilor.

Adrian Ilie, titular într-o victorie a României cu Bosnia

România și Bosnia s-au întâlnit pentru prima dată în preliminariile pentru EURO 2004. Prima partidă s-a disputat în toamna lui 2002 la Sarajevo, iar „tricolorii” s-au impus fără mari emoții, scor 3-0. Acel duel a rămas singurul succes al României pe terenul Bosniei. În iunie 2003, cele două echipe se întâlneau pe vechiul „Ion Oblemenco”, iar România învingea cu 2-0.

ADVERTISEMENT

Primul gol era înscris de Adrian Mutu, iar scorul final a fost stabilit în minutul 88 de Ionel Ganea, care l-a lobat superb pe portarul Hasagic la capătul unei acțiuni individuale. Adrian Ilie a fost titularizat de Anghel Iordănescu în acel joc, fiind înlocuit în minutul 78 cu Florin Șoavă. A fost unul dintre ultimele meciuri disputate de marele atacant în tricoul naționalei.