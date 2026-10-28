„De la Dorinel Munteanu nu am mai avut mijlocaș ca el!”. Starul Craiovei, lăudat la scenă deschisă de „făuritorul de talente”

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Marian Bondrea (75 ani) este de părere că Nicușor Bancu (34 ani) este un mijlocaș pursânge. Fostul tehnician l-a comparat pe căpitanul oltenilor cu Dorinel Munteanu (58 ani), cel mai selecționat fotbalist român din istorie la prima reprezentativă.

Nicușor Bancu, preferatul lui Marian Bondrea: „E feblețea mea!”

Universitatea Craiova are un nou sezon excepțional. Oltenii au 4 puncte în primele două meciuri din grupa principală din UEFA Conference League, iar s-au apropiat la 1 punct de liderul Dinamo. Au acumulat 29 de puncte după 13 de etape, în timp ce rivalii din Ștefan cel Mare au 30 de puncte.

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Marian Bondrea este de părere că un mare merit în aceste rezultate deosebite îl au Carlos Mora (25 ani) și Nicușor Bancu. Cel din urmă a fost lăudat la scenă deschisă de cel care a câștigat Cupa României cu Universitatea Craiova în 1993. Fostul antrenor îl consideră pe actualul căpitan al grupării din Bănie un mijlocaș pursânge capabil să destabilizeze apărările adverse cu calitățile sale ofensive.

„Dacă joci cu trei fundași, trebuie să ai doi laterali foarte buni. Pe faza de apărare unul devine fundaș, pentru că nu pot să vină amândoi. Numai dacă ai doi laterali foarte buni poți juca cu trei fundași centrali. Trebuie să aibă capacitate de efort, tehnică. Fără Mora și Banca nu pot juca în sistemul acesta cu trei fundași centrali. Amândoi sunt deosebiți, mai ales Bancu. Bancu este feblețea mea. Eu cred că de la Dorinel Munteanu nu am mai avut un mijlocaș ca el, eu îi zic mijlocaș. Dacă l-aș fi avut ca jucător niciodată nu l-aș fi lăsat acolo. De ce să îl țin la 100 de metri de poartă, când îl pot avea la 50 de metri. El are toate calitățile: tehnică, viziunea jocului, șut. Majoritatea acțiunilor sunt pe partea lui. Gândiți-vă ce ar însemna apropierea lui de Baiaram”, a declarat Marian Bondrea, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Marian Bondrea a debutat peste 100 de fotbaliști profesioniști în cariera de antrenor. A lucrat inclusiv cu Cristi Chivu, la Universitatea Craiova, în 1998, când legenda lui Inter avea doar 18 ani.

Nicușor Bancu, o viață la Craiova

Nicușor Bancu este o adevărată legendă la Universitatea Craiova. În vară a început al 13-lea sezon în Bănie, iar în tot acest timp a adunat

459 de meciuri, în care a marcat 34 de goluri și a oferit 68 de pase decisive. Și-a trecut în CV cinci trofee: trei Cupe ale României, un titlu și o Supercupă a României.

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De asemenea, jucătorul de bandă a adunat și 55 de partide la echipa națională, fiind integralist în cele trei meciuri ale României din grupă de la EURO 2024. În jocul cu Olanda, 0-3, din optimi a fost suspendat din cauza cumului de cartonașe galbene și nu a putu evolua. În locul său, Edi Iordănescu a apelat la serviciile lui Vasile Mogoș (33 ani), care a ieșit accidentat în minutul 38, fiind schimbat cu Bogdan Racovițan (26 ani).