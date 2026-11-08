„De la dublare s-a ajuns la triplare!” Ce primă au încasat fotbaliștii de la Corvinul după victoria cu FCSB

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Nou-promovata Corvinul a obținut un nou succes important în SuperLiga. Formația pregătită de Florin Maxim s-a impus cu 1-0 pe Arena Națională contra FCSB-ului și a urcat pe locul 7, depășind formația „roș-albastră” în clasament. Primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, a dezvăluit ce primă vor încasa jucătorii după acest succes.

Ce primă vor încasa fotbaliștii Corvinului după victoria cu FCSB

Fiecare fotbalist de la Corvinul va încasa o primă de 2.000 de euro după victoria cu 1-0 obținută pe terenul FCSB-ului. Anunțul a fost făcut de primarul Hunedoarei, . „E o victorie importantă nu doar pentru cele trei puncte, ci și pentru imaginea clubului. Orice club trebuie să crească organic.

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E important că reușim să facem un meci bun când jucăm cu echipe mari, iar FCSB e cea mai importantă echipă a României. Am făcut o impresie bună atât pentru club, cât și pentru oraș. Înainte de meci, am vorbit cu președintele clubului și i-am sugerat să dubleze prima. Și de la dublare s-a ajuns la triplarea primei.

Eu i-am zis să se uite în buget, să sune acasă și să vadă ce efort se poate face. El a zis da. Poate nu s-a gândit că va ieși. Decizia e a lor, dar ne consultăm. Clubul decide. Așa că prima va fi de două mii de euro pentru fiecare jucător. E o primă similară cu cea pe care au primit-o jucătorii când au câștigat Cupa”, a transmis acesta, conform .

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Ce urmează pentru Corvinul după victoria cu FCSB

După victoria cu FCSB, care , Corvinul a ajuns la 22 de puncte și a urcat pe locul 7, depășind formația „roș-albastră”. După pauza internațională, pentru Corvinul urmează un nou meci în deplasare, pe terenul celor de la Csikszereda, și o partidă pe teren propriu contra Farului. În decembrie, hunedorenii vor disputa patru jocuri: cu Poli Timișoara (în deplasare, în Cupa României Betano), cu Sepsi (în deplasare), cu FC Botoșani (acasă) și cu CFR Cluj (în deplasare).