Sport

Ce declin! Unde a ajuns să joace fiul acționarului de la Farul Constanța

Fiul unuia dintre acționarii de la Farul Constanța a ajuns să joace la un nivel extrem de jos. Cu ce echipă a semnat fotbalistul, care, cândva, spera să calce pe urmele tatălui său
Cristian Măciucă
05.09.2026 | 18:30
Ce declin Unde a ajuns sa joace fiul actionarului de la Farul Constanta
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Ce declin! Unde a ajuns să joace fiul acționarului de la Farul Constanța. FOTO: Colaj Fanatik
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Rivaldinho, (31 de ani), fiul marelui Rivaldo, care este acționar la Farul Constanța, a ajuns să joace în Asia. După experiența pe care a avut-o în China, brazilianul își va continua aventura în Thailanda.

Unde a ajuns să joace fiul lui Rivaldo, acționar la Farul Constanța

Rivaldinho a ajuns în China în februarie 2025, când QD Red Lions a plătit 200.000 de euro pentru transferul său de la Farul Constanța. După un an, atacantul în vârstă de 31 de ani a ajuns în Thailanda, la Bangkok United. Fiul marelui Rivaldo a rezistat doar jumătate de an la gruparea din capitala Thailandei, care l-a împrumutat la Muangthong United.

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Din perspectiva nivelului competițional, mutarea reprezintă încă un pas înapoi pentru Rivaldinho. Atacantul brazilian va evolua în liga secundă din Thailanda, după experiența din China, care este un campionat superior celui thailandez. În precedenta experiență, de la Bangkok United, Rivaldinho a jucat opt luni, în care a bifat 22 de meciuri, cu patru goluri și un assist.

În România, Rivaldinho a jucat la trei echipe. Prima dată a evoluat pentru Dinamo, unde a ajuns în 2017, când roș-albii l-au luat de la Internacional. În perioada petrecută în Ștefan cel Mare, fiul legendarului Rivaldo a bifat 37 de apariții pentru „câini”, reușind să înscrie de șase ori și să ofere o pasă decisivă.

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Cea mai importantă perioadă a sa în România a fost însă cea petrecută la Farul, unde a lucrat sub comanda lui Gică Hagi. „Regele” a ajuns să aibă o relație apropiată și cu Rivaldo, după ce l-a pregătit pe fiul fostului mare internațional brazilian, fostul Balon de Aur fiind unul dintre acționarii „marianrilor”.Rivaldinho a strâns 115 meciuri în tricoul Farului, pentru care a înscris 29 de goluri și a contribuit cu 11 assist-uri. Brazilianul a trecut și pe la Universitatea Craiova, însă aventura din Bănie a fost mai puțin productivă. În cele 27 de partide disputate pentru olteni, Rivaldinho a avut un singur gol și trei pase decisive.

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Rivaldo are acțiuni la Farul

După ce Gică Hagi a renunțat la pachetul majoritar de acțiuni pentru a putea deveni selecționerul României, noul acționar principal al Farului este Gică Popescu, care deține 70%. Restul au fost împărțite în mod egal între Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica. Așadar, cel mai mare fotbalist român din istorie a rămas acționar minoritar la Farul cu 10%.

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  • 350.000 de euro e cota de piață a lui Rivaldinho, conform transfermarkt.com
  • 1,86 m este înălțimea lui Rivaldinho
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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