De la FC Barcelona, direct în Liga 2 din România! Transferul spectaculos făcut de Chindia Târgoviște

Chindia Târgoviște a bifat cel mai interesant transfer al sezonului. Dâmbovițenii vor beneficia de programul de scouting al gruparii catalane, iar primul jucător format la La Masia a fost deja prezentat oficial.

ADVERTISEMENT

Pol Muñoz, fundașul crescut în La Masia, a semnat cu Chidnia

Pol Muñoz este noul jucător al celor de la Chindia Târgoviște. Fundașul dreapta, în vârstă de 21 de ani, a crescut în La Masia, și ultima dată a jucat în Italia, în Serie D, la Nardò.

Site-urile de specialitate îl evaluează pe jucătorul de 21 de ani la 100 de mii de euro. După ce a plecat din La Masia, Pol Muñoz a mai jucat pentru Lecce U19 și Lleida Esportiu. Acum, el speră să o ajute pe Chindia să promoveze în Superliga.

ADVERTISEMENT

„Fundașul dreapta, în vârstă de 21 de ani, a semnat un contract pentru două sezoane cu echipa noastră.

Pol este format în La Masia, academia stelară a Barcelonei. A mai trecut în carieră pe la cluburile Lleida și Lecce. Îi urăm bun-venit la Târgoviște! Hai, Chindia! Hai, Târgoviștea!”, au scris dâmbovițenii pe contul oficial de Facebook.

ADVERTISEMENT

Barcelona, planuri serioase cu Chindia Târgoviște

„Chindia Târgoviște are, începând de astăzi, un nou acționar care va deține și funcția de președinte, în persoana domnului Marius Pavel. Omul de afaceri este și fondatorul proiectului Barca Academy România.

ADVERTISEMENT

Chindia a fost, este și va rămâne un club al suporterilor! Vocea dumneavoastră va fi auzită de fiecare dată în cadrul acestui proiect”, au scris oficialii celor de la Chindia într-un comunicat oficial, după semnarea parteneriatului cu FC Barcelona.