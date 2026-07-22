De la FCSB direct în Liga 3! Mutarea a fost confirmată oficial

ADVERTISEMENT

FCSB l-a împrumutat pentru un sezon pe Andrei Panait (18 ani), mijlocaș central care mai poate evolua atât ca fundaș dreapta, cât și ca fundaș stânga, în Liga 3 din România, la ACS Înainte Modelu. Mutarea a fost confirmată în mod oficial de către clubul din județul Călărași prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare.

FCSB l-a cedat pe Andrei Panait în Liga 3, la Înainte Modelu

Tânărul fotbalist a fost promovat de la juniorii clubului roș-albastru la prima echipă în finalul sezonului trecut și chiar a fost folosit în meciul din deplasare cu Hermannstadt din play-out-ul SuperLigii, pierdut de cu scorul de 0-2. De asemenea, Panait a mai prins lotul și la alte două partide din stagiunea precedentă, cu FC Botoșani și

ADVERTISEMENT

„Bun venit în familia ACS Înainte Modelu, Andrei Daniel Panait! Născut pe 19.10.2007, Panait Andrei evoluează pe postul de mijlocaș central, iar în tranziție defensivă poate juca atât ca mijlocaș defensiv, cât și ca fundaș pe ambele benzi.

Sezonul trecut a debutat cu succes în SuperLiga României pentru FCSB în meciul din deplasare cu FC Hermannstadt și a făcut parte din lot la meciurile cu Dinamo București și FC Botoșani. Andrei a jucat pentru FCSB U19 în patru meciuri din UEFA Youth League 2025–2026. În două dintre acestea a fost titular, a marcat un gol și a oferit o pasă de gol”, au informat cei de la Înainte Modelu prin intermediul Facebook.

ADVERTISEMENT

Înainte Modelu a mai luat recent un jucător de la FCSB

Este vorba despre Mario Petre (20 de ani), de asemenea mijlocaș central, care în trecut a fost împrumutat de FCSB la Unirea Alba Iulia și Popești-Leordeni. În cazul lui este un transfer definitiv: „Bun venit în familia ACS Înainte Modelu, Mario Petre! Încă un călărășean îmbracă tricoul galben-albastru! Mario este născut în Călărași, la data de 29.06.2006. Evoluează ca mijlocaș central, dar pe tranziție poate trece în partea stângă, atât ca mijlocaș, cât și ca fundaș. Mario Petre vine de la FCSB, unde a evoluat la toate grupele de juniori și tineret. A fost în lotul FCSB U19 pentru UEFA Youth League 2025–2026”.