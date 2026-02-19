Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

De la FCSB i se trage! Atu important pentru Răzvan Lucescu înaintea confruntării cu echipa lui Ionuț Radu, din play-off-ul Europa League

PAOK Salonic joacă azi manșa tur a play-off-ului Ligii Europa, cu Celta Vigo, disputa urmând a avea loc pe stadionul Toumba din Salonic, care a devenit o adevărată forțăreață
Catalin Oprea
19.02.2026 | 09:30
De la FCSB i se trage Atu important pentru Razvan Lucescu inaintea confruntarii cu echipa lui Ionut Radu din playofful Europa League
ANALIZĂ FANATIK
Razvan Lucescu joacă azi cu Celta Vigo în Europa League FOTO facebook
ADVERTISEMENT

PAOK Salonic întâlnește din nou Celta Vigo în Europa League. Disputa este programată în manșa tur a play-off-ului competiției. În grupa unică, cele două echipe s-au confruntat la Vigo, unde Celta a câștigat cu 3-1.

PAOK e neînvinsă pe teren propriu de peste un an

Primul meci al dublei manșe este programat azi la Salonic, pe terenul pe care grecii au devenit invincibili. PAOK n-a mai pierdut acasă niciun meci de mai bine de un an. Iar ultima echipă care a plecat învingătoare de acolo a fost FCSB.

De la înfrângerea contra roș-albaștrilor (1-2, pe 13 februarie 2025), grecii au transformat propriul teren într-o adevărată fortăreață: zero înfrângeri de atunci și un palmares absolut impresionant! 19 victorii, 6 egaluri și un golaveraj devastator: 56-9.

ADVERTISEMENT

În anul care a trecut de atunci, PAOK a îngenuncheat toate forțele Greciei (AEK, Panathinaikos, Olympiakos), rivala locală Aris, dar și Betis Sevilla, Rijeka sau Young Boys Berna, ultimele trei în Europa League.

În 16 dintre cele 25 de meciuri jucate acasă, PAOK nu a primit gol, dovedind o defensivă cvasi-impecabilă. Iar în celelalte meciuri n-a încasat mai mult de un gol.

ADVERTISEMENT
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Digi24.ro
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru

Echipa luptă pentru event în anul Centenarului

Sezonul acesta, PAOK luptă pe toate fronturile. În anul centenarului clubului din Salonic, echipa lui Răzvan a remizat, în ultima etapă, scor 0-0, acasă, cu AEK Atena și a ratat șansa de a urca pe primul loc în Grecia. PAOK rămâne pe trei, cu 46 de puncte, după Olympiakos – 47 puncte și AEK – 49 puncte, dar are un meci mai puțin disputat.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a...
Digisport.ro
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura

PAOK este calificată și în finala Cupei, unde va întâlni OFI Creta, pe 25 aprilie, la Volos. Antrenorul român va fi în a cincea finală ca antrenor al lui PAOK, și în a 13-a a carierei.

Lucescu jr. a câștigat cel puțin un trofeu în toate țările în care a antrenat, fie că a fost vorba despre România, Qatar, Arabia Saudită ori Grecia.

ADVERTISEMENT

În total, în cariera sa de antrenor, Răzvan Lucescu a bifat 12 finale, numărând șapte trofee câștigate. Pe lângă acestea, antrenorul anului 2025, desemnat la Super Gala Fanatik, a câștigat trei titluri. Două au fost cu PAOK (2019, 2024) și unul cu Al Hilal (2020).

Rezultatele lui PAOK pe teren propriu în ultimul an

PAOK – AEK 0-0

PAOK – Panathinaikos 2-0

PAOK – Panseraikos 4-1

PAOK – Betis Sevilla 2-0

PAOK – Atromitos 1-1 (2-1 la penaltyuri)

PAOK – Panathinaikos 2-0

PAOK – Marko 4-1

PAOK – Aris 3-1

PAOK – Brann Bergen 1-1

PAOK – Kifisia 3-0

PAOK – Young Boys 4-0

PAOK – Larissa 4-1

PAOK – Volos 3-0

PAOK – Olympiakos 2-1

PAOK – Maccabi 0-0

PAOK – Panetolikos 0-0

PAOK – Atromitos 1-0

PAOK – Rijeka 5-0

PAOK – Larissa 1-0

PAOK – Wolfsberger 0-0

PAOK – AEK 1-0

PAOK – Panathinaikos 2-1

PAOK – Olympiakos 2-1

PAOK – Asteras 2-0

PAOK – Lamia 7-0

TOTAL 19 victorii – 6 egaluri – 56 goluri marcate – 9 primite

Răzvan Lucescu cere concentrare 150% înainte de PAOK – Celta Vigo

Răzvan Lucescu anticipează că duelul cu Celta Vigo va fi unul incendiar. De aceea, a precizat înainte de primul meci, că pentru a obține un rezultat pozitiv, jucătorii de la PAOK trebuie să fie concentrați la maximum.

„Sunt două meciuri diferite. Atunci traversam un moment complicat și, la două zile distanță, urma derby-ul cu Olympiacos. Nu aveam voie să pierdem. Strategia a fost diferită. Acum avem mai multă încredere și o mentalitate mai bună. Celta a urcat în clasament în Spania, va fi un meci dificil pentru ambele echipe. Trebuie să fim atenți la fiecare detaliu.

Avem multe partide grele și trebuie să avem mintea limpede. În ciuda absențelor, trebuie să intrăm cu forță și fiecare jucător să arate că poate face față. Să lupte și să dea totul, cu sau fără minge. Va fi nevoie de 150% pentru a obține un rezultat pozitiv.

Multe echipe europene reușesc asta și luptă și pentru titlu. În Grecia presiunea internă este diferită, iar fotbalul este complicat, dar frumos. Nu avem mereu cea mai mare calitate, însă există echipe cu valoare și altele care compensează prin luptă. Nu există marjă de eroare. Până acum am răspuns bine pe toate fronturile. Trebuie să fim pregătiți la fiecare meci”, a declarat Răzvan Lucescu înainte de PAOK – Celta Vigo.

Fostul star a lui Liverpool și al naționalei Angliei, abuzat sexual în tinerețe!...
Fanatik
Fostul star a lui Liverpool și al naționalei Angliei, abuzat sexual în tinerețe! Mărturie tulburătoare: ”Dacă vrei să fii fotbalist, asta trebuie să faci”
Mesajul misterios al mamei copiilor lui Ion Țiriac jr., în timp ce acesta...
Fanatik
Mesajul misterios al mamei copiilor lui Ion Țiriac jr., în timp ce acesta o susținea pe Sorana Cîrstea din tribune
Ronda Rousey și Gina Carano revin în cușca de MMA! Unde se vede...
Fanatik
Ronda Rousey și Gina Carano revin în cușca de MMA! Unde se vede în România lupta dintre cele mai rele femei din istorie
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mitică Dragomir i-a spus oficialului din SuperLiga că echipa sa va retrograda: 'Nu...
iamsport.ro
Mitică Dragomir i-a spus oficialului din SuperLiga că echipa sa va retrograda: 'Nu ai nicio șansă!'. Pe ce loc se află acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!