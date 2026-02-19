De la FCSB i se trage! Atu important pentru Răzvan Lucescu înaintea confruntării cu echipa lui Ionuț Radu, din play-off-ul Europa League

ADVERTISEMENT

PAOK Salonic întâlnește din nou Celta Vigo în Europa League. Disputa este programată în manșa tur a play-off-ului competiției. În grupa unică, cele două echipe s-au confruntat la Vigo, unde Celta a câștigat cu 3-1.

PAOK e neînvinsă pe teren propriu de peste un an

Primul meci al dublei manșe este programat azi la Salonic, pe terenul pe care grecii au devenit invincibili. PAOK n-a mai pierdut acasă niciun meci de mai bine de un an. Iar ultima echipă care a plecat învingătoare de acolo a fost FCSB.

De la înfrângerea contra roș-albaștrilor (1-2, pe 13 februarie 2025), grecii au transformat propriul teren într-o adevărată fortăreață: zero înfrângeri de atunci și un palmares absolut impresionant! 19 victorii, 6 egaluri și un golaveraj devastator: 56-9.

În anul care a trecut de atunci, PAOK a îngenuncheat toate forțele Greciei (AEK, Panathinaikos, Olympiakos), rivala locală Aris, dar și Betis Sevilla, Rijeka sau Young Boys Berna, ultimele trei în Europa League.

În 16 dintre cele 25 de meciuri jucate acasă, PAOK nu a primit gol, dovedind o defensivă cvasi-impecabilă. Iar în celelalte meciuri n-a încasat mai mult de un gol.

Echipa luptă pentru event în anul Centenarului

Sezonul acesta, PAOK luptă pe toate fronturile. În anul centenarului clubului din Salonic, echipa lui Răzvan a remizat, în ultima etapă, scor 0-0, acasă, cu AEK Atena și a ratat șansa de a urca pe primul loc în Grecia. PAOK rămâne pe trei, cu 46 de puncte, după Olympiakos – 47 puncte și AEK – 49 puncte, dar are un meci mai puțin disputat.

PAOK este calificată și în finala Cupei, unde va întâlni OFI Creta, pe 25 aprilie, la Volos.

Lucescu jr. a câștigat cel puțin un trofeu în toate țările în care a antrenat, fie că a fost vorba despre România, Qatar, Arabia Saudită ori Grecia.

În total, în cariera sa de antrenor, Răzvan Lucescu a bifat 12 finale, numărând șapte trofee câștigate. Pe lângă acestea, , a câștigat trei titluri. Două au fost cu PAOK (2019, 2024) și unul cu Al Hilal (2020).

Rezultatele lui PAOK pe teren propriu în ultimul an

PAOK – AEK 0-0

PAOK – Panathinaikos 2-0

PAOK – Panseraikos 4-1

PAOK – Betis Sevilla 2-0

PAOK – Atromitos 1-1 (2-1 la penaltyuri)

PAOK – Panathinaikos 2-0

PAOK – Marko 4-1

PAOK – Aris 3-1

PAOK – Brann Bergen 1-1

PAOK – Kifisia 3-0

PAOK – Young Boys 4-0

PAOK – Larissa 4-1

PAOK – Volos 3-0

PAOK – Olympiakos 2-1

PAOK – Maccabi 0-0

PAOK – Panetolikos 0-0

PAOK – Atromitos 1-0

PAOK – Rijeka 5-0

PAOK – Larissa 1-0

PAOK – Wolfsberger 0-0

PAOK – AEK 1-0

PAOK – Panathinaikos 2-1

PAOK – Olympiakos 2-1

PAOK – Asteras 2-0

PAOK – Lamia 7-0

TOTAL 19 victorii – 6 egaluri – 56 goluri marcate – 9 primite

Răzvan Lucescu cere concentrare 150% înainte de PAOK – Celta Vigo

Răzvan Lucescu anticipează că duelul cu Celta Vigo va fi unul incendiar. De aceea, a precizat înainte de primul meci, că pentru a obține un rezultat pozitiv, jucătorii de la PAOK trebuie să fie concentrați la maximum.

„Sunt două meciuri diferite. Atunci traversam un moment complicat și, la două zile distanță, urma derby-ul cu Olympiacos. Nu aveam voie să pierdem. Strategia a fost diferită. Acum avem mai multă încredere și o mentalitate mai bună. Celta a urcat în clasament în Spania, va fi un meci dificil pentru ambele echipe. Trebuie să fim atenți la fiecare detaliu.

Avem multe partide grele și trebuie să avem mintea limpede. În ciuda absențelor, trebuie să intrăm cu forță și fiecare jucător să arate că poate face față. Să lupte și să dea totul, cu sau fără minge. Va fi nevoie de 150% pentru a obține un rezultat pozitiv.

Multe echipe europene reușesc asta și luptă și pentru titlu. În Grecia presiunea internă este diferită, iar fotbalul este complicat, dar frumos. Nu avem mereu cea mai mare calitate, însă există echipe cu valoare și altele care compensează prin luptă. Nu există marjă de eroare. Până acum am răspuns bine pe toate fronturile. Trebuie să fim pregătiți la fiecare meci”, a