De la FCSB și Steaua la Asia Express? Cunoscutul fotbalist căruia i s-a propus participarea la celebrul show televizat

De-a lungul ultimilor ani, la cunoscutul show de televiziune Asia Express au participat mai mulți sportivi cunoscuți. Printre aceștia s-au numărat foști jucători în prima ligă și la echipa națională, precum Gabi Tamaș sau Dan Alexa. La ediția din 2026 a acestei producții media era cât pe ce să ia parte și un fost fotbalist de la FCSB, care în prezent este legitimat la Steaua.

Sezonul Asia Express 2026, considerat cel mai dur reality‑show din România, vine din nou cu un mix de vedete din mai multe zone. Nu mai puțin de 9 echipe pornesc în cea mai dură competiție, pe Drumul Mătăsii. Printre cele 18 vedete care au acceptat provocarea de a pleca în cursă se numără și foști sau actuali sportivi. De remarcat aici un fost jucător de la Dinamo și echipa națională.

Și Steaua ar fi putut trimite un nume important în Asia. Un fotbalist care în prezent este legitimat la Clubul Sportiv al Armatei, dar care în trecut a adunat aproape 180 de meciuri și numeroase trofee alături de FCSB, a fost și el pe lista preliminară a vedetelor ”dorite” la Asia Express. De ce a refuzat acesta ”oferta”.

Adi Popa, 37 de ani, căci despre el este vorba, a dezvăluit într-un podcast, că . Vorbim de participarea la celebrul show Asia Express. ”Motoreta” a explicat faptul că ideea i-a fost propusă de un prieten din fotbal, alături de care a evoluat la FCSB. Nu a vrut să-i facă public numele.

”Mi s-a propus să mai merg la Survivor, dar încă joc. Fără acordul lui nu o să-i dau numele, am un prieten din fotbal care încă joacă, am jucat împreună și la FCSB, m-a zăpăcit: ‘hai să mergem la Asia Express, hai să mergem!’ Și i-am zis: ‘lasă-mă, că nu știu dacă pot să rezist pe acolo‘”, a povestit Adi Popa, la .

Cine este și ce performanțe a realizat alături de FCSB Adi Popa

Născut la Horezu, pe 24 iulie 1988, Adrian Popa evoluează pe postul de mijlocaș. Este legitimat în prezent la Steaua București. A mai evoluat la echipe ca FCSB, Concordia Chiajna și Academica Clinceni. Pe plan internațional, are 24 de prezențe la națională pentru România. În străinătate, ”Motoretă” a jucat la Reading, Al Taawon și Ludogoreț.

Cea mai importantă echipă din cariera sa, unde a câștigat numeroase trofee interne, este FCSB. În tricoul actualei campioane din prima ligă, Adi Popa are 3 titluri, 2 Cupe ale României, 2 Cupe ale Ligii și o Supercupă.

Cine este fostul dinamovist care a acceptat să participe la Asia Express

Dacă FCSB și Steaua nu au un reprezentant la Asia Express 2026, Dinamo stă ceva mai bine. . Acesta va lua startul într-un un nou sezon al show-ului televizat, al 9-lea mai precis. El va face echipă cu un alt dinamovist, Alin Alexuc-Ciurariu, luptător la clubul din Ștefan cel Mare.

Înainte de a pleca la filmările emisiunii, în Uzbekistan și China, Torje a postat pe o platformă de socializare un clip în care transmite un mesaj în limba turcă. Se știe că fostul fotbalist a evoluat în carieră pentru mai multe formații din Turcia, precum Konyaspor, Osmanlispor, Karabukspor, Sivasspor, Bandirmaspor sau Genclerbirligi.