De la Genoa lui Dan Șucu direct la Juventus! Mutarea care „trădează” revenirea lui Radu Drăgușin la Torino?

Revine Radu Drăgușin la Juventus!? Mutarea făcută de echipa din Torino care aprinde speculațiile. Fundașul român ar putea pleca din Premier League în această iarnă.
Alex Bodnariu
02.01.2026 | 23:00
De la Genoa lui Dan Sucu direct la Juventus Mutarea care tradeaza revenirea lui Radu Dragusin la Torino
Radu Drăgușin, revenire la Juventus? Ce scrie presa din Italia
Marco Ottolini este oficial noul director sportiv al Juventus. Italianul a revenit la Torino după trei ani petrecuți la Genoa, echipă la care acționar majoritar este omul de afaceri român Dan Șucu. Presa din Italia vorbește despre o posibilă revenire a lui Radu Drăgușin la „Bătrâna Doamnă”.

Revenire interesantă la Juventus. Echipa din Torino l-a adus pe Ottolini de la Genoa lui Dan Șucu

Ottolini, care a semnat cu „Bătrâna Doamnă” chiar la începutul ferestrei de mercato, va lucra direct sub conducerea CEO-ului Damien Comolli și va avea un rol-cheie în negocierile de transferuri din această iarnă.

Mutarea marchează o revenire pe teren familiar pentru oficialul italian de 45 de ani, care a lucrat anterior la Juventus între 2018 și 2022, în departamentul de scouting. Decizia torinezilor vine după o perioadă îndelungată în care funcția de director sportiv a rămas vacantă.

Presa din Italia anunță că Ottolini l-ar vrea pe Drăgușin înapoi la Juventus!

Pe lângă revenirea sa la Juventus, presa italiană scrie că Marco Ottolini încearcă să îl readucă pe Radu Drăgușin la Torino în această iarnă, fundașul român aflându-se pe lista priorităților pentru întărirea defensivei.

Conform presei din Italia, Drăgușin, care  este în prezent la Tottenham Hotspur, unde a ajuns după un sezon și jumătate excelent la Genoa, ar accepta un transfer la Juventus.

Drăgușin a fost jucătorul lui Juventus în perioada 2020–2022, exact anii în care Ottolini activa în structura clubului bianconero, mai întâi ca scouter, apoi ca responsabil al jucătorilor împrumutați. Practic, Ottolini a fost unul dintre oamenii care au urmărit evoluția fundașului român.

Ulterior, drumurile celor doi s-au intersectat din nou la Genoa. În vara anului 2022, Ottolini a devenit director sportiv al clubului din Liguria, iar Drăgușin a fost transferat definitiv de la Juventus la Genoa. Sub conducerea lui Ottolini, fundașul român a devenit un om de bază al echipei.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
