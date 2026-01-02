De la Genoa lui Dan Șucu direct la Juventus! Mutarea care „trădează” revenirea lui Radu Drăgușin la Torino?

Marco Ottolini este oficial noul director sportiv al Juventus. Italianul a revenit la Torino după trei ani petrecuți la Genoa, echipă la care acționar majoritar este omul de afaceri român Dan Șucu. Presa din Italia vorbește despre o posibilă revenire a lui Radu Drăgușin la „Bătrâna Doamnă”.
Ottolini, care a semnat cu „Bătrâna Doamnă” chiar la începutul ferestrei de mercato, va lucra direct sub conducerea CEO-ului Damien Comolli și va avea un rol-cheie în negocierile de transferuri din această iarnă.
Mutarea marchează o revenire pe teren familiar pentru oficialul italian de 45 de ani, care a lucrat anterior la Juventus între 2018 și 2022, în departamentul de scouting. Decizia torinezilor vine după o perioadă îndelungată în care funcția de director sportiv a rămas vacantă.
Pe lângă revenirea sa la Juventus, presa italiană scrie că Marco Ottolini încearcă să îl readucă pe Radu Drăgușin la Torino în această iarnă, fundașul român aflându-se pe lista priorităților pentru întărirea defensivei.
Conform presei din Italia, Drăgușin, care este în prezent la Tottenham Hotspur, unde a ajuns după un sezon și jumătate excelent la Genoa, ar accepta un transfer la Juventus.
Drăgușin a fost jucătorul lui Juventus în perioada 2020–2022, exact anii în care Ottolini activa în structura clubului bianconero, mai întâi ca scouter, apoi ca responsabil al jucătorilor împrumutați. Practic, Ottolini a fost unul dintre oamenii care au urmărit evoluția fundașului român.
Ulterior, drumurile celor doi s-au intersectat din nou la Genoa. În vara anului 2022, Ottolini a devenit director sportiv al clubului din Liguria, iar Drăgușin a fost transferat definitiv de la Juventus la Genoa. Sub conducerea lui Ottolini, fundașul român a devenit un om de bază al echipei.