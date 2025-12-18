De la golurile împotriva lui Olympiakos, la marele duel cu AEK. Sorin Cârțu a rememorat execuțiile care au cutremurat Grecia și a lansat un avertisment: „E un stadion greu aici!“

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova va susține joi, de la ora 22:00, pe „OPAP Arena“ din Atena, un meci foarte important împotriva formației elene AEK. La aproape 40 de ani distanță, Sorin Cârțu și-a adus aminte cu nostalgie de execuțiile care au cutremurat Grecia și a trimis un avertisment înainte de meciul cu AEK.

Sorin Cârțu a marcat trei goluri împotriva lui Olympiakos

Legenda Universității Craiova, . Președintele Științei își amintește cu mare plăcere de cele trei goluri marcate în poarta grecilor în meciurile din 1981 și 1984.

„Au fost meciuri extrem de grele cu Olympiakos. Am jucat patru meciuri cu ei, două la noi, două în deplasare. A fost o echipă bună pe vremea respectivă, domina campionatul Greciei, așa cum o face și acum. Aveau fotbaliști buni, dar, când jucam cu ei, noi eram favoriții, ca să vă dați seama ce însemnam noi atunci. Le eram superiori, drept dovadă și victoriile. Ei ne-au bătut o singură dată. Primul meci a fost în anii 81, am câștigat cu 3-0 la noi acasă. Am dat și eu gol atunci, pe lângă cele ale lui Țicleanu și Irimescu. Mi-aduc aminte că le-am rupt coloana fundașilor. Pe urmă, ne-au bătut 2-0 acolo, dar a fost meci greu acolo. După 2-0, au avut multe șanse să ne egaleze la general, au ratat.

Apoi, în 84, am bătut 1-0 la noi, tot eu am dat gol după o fază spectaculoasă. Beldeanu a driblat un jucător la mijloc, a pasat în față spre Țicleanu, care a lăsat mingea să-i treacă printre picioare. Eu eram puțin în lateral stânga, am preluat balonul la 16 metri și am șutat cu stângul la colțul lung, jos la rădăcina barei. Aveam jucători cu calitate. Noi chiar formam o echipă tare, cu toate că ne-au lipsit jucători. De exemplu, ne-a lipsit Balaci, n-a putut să meargă în Grecia. Atunci, pe timpul lui Mircea Rădulescu, cred că a fost singura dată când a putut să facă echipa așa cum a vrut el. Mereu au fost accidentări, probleme musculare. În meciul tur, în poză, se pot vedea cinci-șase băieți cu genunchere la picioare“, a rememorat Sorin Cârțu, pentru FANATIK.

De la Olympiakos la AEK. Sorin Cârțu, amintiri din Grecia de acum patru decenii: „Atmosfera incredibilă!“

La doar câteva ore distanță de , Sorin Cârțu a rememorat și seara din 1984, una în care Universitatea Craiova a înfruntat Olympiakos în fața a 80.000 de spectatori, într-o atmosferă sufocantă. Legenda „alb-albastră“ a vorbit și despre presiunea uriașă care o așteaptă din nou pe Craiova în Grecia.

„Mi-aduc aminte, la meciul din 1984 cu Olympiakos….au fost atunci aproximativ 80.000 de spectatori la meci, s-a jucat pe stadionul lor olimpic. Foarte frumos a fost meciul, unul de calitate, iar atmosfera incredibilă. La gol am avut o execuție prin care l-am surprins pe portar. Geolgău a făcut o acțiune frumoasă în dreapta și mi-a pasat înapoi în careu. Mingea mi-a venit pe dreptul. M-am făcut că trag tare la colțul lung, portarul a plecat, dar am întârziat puțin șutul și am schimbat execuția în ultimul moment. Am tras la colțul scurt și l-am prins pe picior greșit. Puțini și-au dat seama că eu sunt dreptaci, pentru că loveam bine mingea și cu stângul”

Ne așteptăm să ne fie greu și în seara asta, e un stadion greu aici. AEK este iubită, are public zgomotos, caracteristic pentru Grecia. Presiunea va fi mare…Am mai jucat în 2019 cu ei aici, am făcut 1-1, dar s-a jucat fără spectatori atunci. Acum e altceva“, a mai spus Sorin Cârțu.

Olympiakos a fost eliminată de trei ori de echipele românești

În anii 70-80, Sportul Studențesc și Universitatea Craiova au scos-o pe Olympiacos din primele tururi ale Cupei UEFA, actuala Europa League, respectiv din Cupa Campionilor Europeni.

15.09.1976, Cupa UEFA, turul 1: Sportul Studențesc – Olympiacos 3-0 (1-0). Au marcat: Grosu (38), Oct. Ionescu (75, 82)

29.09.1976, Cupa UEFA, turul 1: Olympiacos – Sportul Studențesc 2-1 (0-1). Au marcat: Galakos (51), Karavitis (57 – pen.) / Necula Răducanu (30 – pen.)

16.09.1981, CCE, turul 1: Universitatea Craiova – Olympiacos 3-0 (1-0). Au marcat: Cârțu (7), Irimescu (67), Țicleanu (89)

30.09.1981, CCE, turul 1: Olympiacos – Universitatea Craiova 2-0 (1-0). Au marcat: Mitropoulos (37), Anastopoulos (60)

24.10.1984, Cupa UEFA, turul 2: Universitatea Craiova – Olympiacos 1-0 (1-0). A marcat: Cârțu (16)

07.11.1984, Cupa UEFA, turul 2: Olympiacos – Universitatea Craiova 0-1 (0-0). A marcat: Cârțu (70)

Cine transmite la TV Craiova – AEK Atena din Conference League

Odată ce încep meciurile din faza grupelor competițiilor europene, difuzarea lor în direct revine posturilor TV care au cumpărat drepturile de transmisie de la UEFA. Prin urmare, situația nu mai este aceeași ca în tururile preliminare, când cluburile gazdă aveau libertatea de a alege cui să ofere aceste drepturi.

Astfel, duelul de pe stadionul OPAP Arena din Atena dintre AEK și Universitatea Craiova, programat joi, 18 decembrie, de la ora 22:00, se va putea vedea în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.