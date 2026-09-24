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Sportul poate fi practicat la orice vârstă. Descoperă povestea uimitoare a unei mame care locuiește peste hotare și care se antrenează alături de cele două fete. Femeia a povestit cum a început totul, dar și ce obiective are în minte.

Gospodina care merge la antrenament cu fiicele sale

Nurcan Baştan (42 de ani) este o gospodină care locuiește în orașul turcesc Kastamonu și care în urmă cu 5 ani și-a descoperit pasiunea pentru sport. Femeia, care este mama a două fete, practică kickboxing, sport pe care l-a încercat inițial fiica sa cea mare, Inci. Nurcan obișnuia să vină constant să o ia de la antrenamente.

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În una dintre zilele în care și-a dus la capăt rutina zilnică aceasta a fost încurajată să încerce să facă puțină mișcare. Antrenorul echipelor naționale ale Azerbaidjanului și Turciei, Eldar Alizade, a fost cel care i-a dat un impuls în această direcție. I-a ”plantat” o idee pe care în cele din urmă a dorit să o pună în aplicare.

La scurtă vreme a început să meargă la sală și cealaltă fiică a sa, Hazal. „Fiica mea cea mare a început prima. Termina antrenamentul târziu, iar eu veneam să o iau. Apoi, antrenorul Eldar m-a încurajat. Mi-a spus: «Soră, vii în fiecare zi, ar trebui să începi și tu, poți. Vei fi un exemplu pentru femeile noastre».

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Așa am început. În 2022 am ajuns pe locul trei în Turcia la categoria kick light. Îi înțeleg pe tineri. Când ești printre ei, te simți mai tânără. Eu mă simt foarte încrezătoare. Eram de fapt o persoană care nu ieșea niciodată din casă”, a declarat femeia, conform .

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”Am început să construiesc relații bune cu toată lumea”

„Când am început să fac mișcare obișnuiam să vin să-mi iau fiica. După ce am început aici, chiar și comunicarea mea cu oamenii a început să se schimbe, încrederea în mine a revenit. Am început să construiesc relații bune cu toată lumea. Recomand tuturor femeilor”, a completat mama fetelor.

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A subliniat că în sala de antrenament nu există relația mamă-fiică, toate dorind să se elibereze de stresul pe care-l acumulează pe parcursul zilei. Acest sport le-a ajutat să fie mai disciplinate și să nu se mai certe deloc acasă. Mai mult, kickboxingul le limpezește mintea și le dezvoltă din punct de vedere fizic, dar și psihic.

Astfel, muncește cot la cot cu cele două fete, în ring, și demonstrează că este o persoană ambițioasă. În anul 2022 a ocupat locul 3 la categoria kick light în Turcia și nu se oprește în acest punct. Și-a pus în minte un obiectiv măreț și vrea să atingă primul loc la campionatul veteranilor, care va avea loc în ianuarie 2027.

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„Cu voia lui Dumnezeu voi merge la campionatul de kickboxing în ianuarie. Fiica mea va merge și ea la Campionatul Balcanic pe 13 noiembrie. Sperăm că vom ridica sus steagul național”, a mai spus Nurcan Baștan, mai arată sursa menționată anterior. Femeia le sfătuiește pe toate femeile să facă sport, indiferent de vârstă.

Competiția la care merge fata cea mare

Pe de altă parte, fiica cea mare a femeii, İnci, a mărturisit că le vede pe mama și pe sora sa atât ca prietene, cât și ca partenere. Tânăra, care este studentă în cadrul Facultății de Științe Sportive de la Universitatea Kastamonu, pentru a deveni antrenor, se pregătește pentru Campionatul Balcanic de Wushu.

Evenimentul se va desfășura în perioada 13-17 noiembrie 2026, ceea ce înseamnă că mama și cele două fete trag din greu pentru aceste competiții. În altă ordine de idei, tânăra a început să facă sport la îndemnul tatălui ei. În prezent, are în palmares 3 medalii de bronz și un loc trei în Turcia la kickboxing. De asemenea, a câștigat locul doi în Turcia și la un campionat balcanic la Wushu.

„De fapt, prin sport eliberez stresul și entuziasmul pe care le trăiesc în timpul zilei. Antrenorul meu, Eldar, mă pregătește pentru competiții. Campionatul Balcanic de Wushu are loc în perioada 13-17 noiembrie. Ne antrenăm în fiecare zi. Scopul meu, împreună cu coechipierii mei, este să devenim campioni.

Ne pregătim foarte atent și temeinic. Antrenorul Eldar pregătește programe speciale de antrenament pentru noi. Scopul nostru va fi să ridicăm sus steagul național”, a declarat fiica cea mare a lui Nurcan Baştan.