De la HAARP la „strategia haosului”. Cum este folosită dezinformarea climatică pentru destabilizarea Europei

Inundaţiile care au devastat Spania în toamna lui 2024 au fost urmate de un potop de ştiri false care s-au revărsat pe reţelele de socializare, în centrul teoriilor conspiraţiei aflându-se ştirile că armata şi poliţia au muşamalizat sute de decese, dar şi cele că vremea severă a fost indusă artificial de programul american de cercetare HAARP, care studiază atmosfera superioară a Terrei. De asemenea, nu puţini erau cei care susţineau că numărul de urgență 112 a devenit inaccesibil și redirecționează utilizatorii către un alt număr.

Rusia și Statele Unite, principalele țări care răspândesc dezinformări climatice

Aceste narațiuni nu mai ţin de scepticismul climatic clasic, avertizează Observatorul de Apărare și Climă. Într-un raport publicat zilele acestea, experţii acestui centru de cercetare care îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Institutului pentru Relații Internaționale și Strategice din Paris (IRIS), descriu modul în care dezinformarea climatică a devenit un instrument al războiului informațional. Este folosită de puteri străine, în principal Rusia și Statele Unite, pentru a slăbi democrațiile europene, a submina încrederea în instituții și a încetini tranziția energetică, avertizează oamenii de ştiinţă.

„Schimbările climatice sunt folosite tot mai des ca arme de actori statali străini, în scopuri strategice, ca vector de destabilizare, putere și ingerinţă”, spune Mathilde Jourde, şefa programului de climă şi securitate de la IRIS. Potrivit studiului, care a folosit date de la Observatorul European al Media Digitală, clima a reprezentat aproape 8% din dezinformarea răspândită în Uniunea Europeană între 2024 și 2026, fiind pe locul trei într-un astfel de top, după conflictul din Ucraina şi problema imigrației.

În ultimii cinci ani, Observatorul de Apărare și Climă a identificat 161 de cazuri de dezinformare climatică în Europa, atribuite Rusiei (120 de cazuri) și Statelor Unite (41 de cazuri). Studiul s-a concentrat asupra acestor două țări pentru că ele ţintesc în mod deosebit Uniunea Europeană, însă și alți actori, precum China, recurg la astfel de metode, chiar dacă într-o măsură mai mică.

Care sunt principalele teme de dezinformare climatică

Cele trei mari teme vizate în mod special de dezinformare sunt: , știința climatică și fenomenele meteorologice extreme. Printre afirmațiile false se numără următoarele: energiile regenerabile – prezentate ca fiind costisitoare, ineficiente și desprinse de realitățile sociale – ar pune în pericol suveranitatea energetică; abandonarea combustibililor fosili ar duce la sărăcirea populației; schimbările climatice ar fi un pretext pentru înrobirea populației; fondurile de ajutor pentru catastrofele naturale ar fi deturnate în beneficiul refugiaților.

„Observăm o nouă formă de dezinformare climatică: nu se mai neagă neapărat problema climatică, ci se prezintă soluțiile ca fiind riscante, inabordabile sau elitiste, pentru a justifica inacțiunea climatică”, explică Pallavi Sethi, cercetătoare la Grantham Research Institute din Marea Britanie, citată de Le Monde.

Rusia ocupă un loc central în această ofensivă informațională. Dezinformarea Moscovei vizează şi se concentrează în mod special asupra Germaniei, unde tranziția energetică și industrială face obiectul unor dezbateri aprinse. Aceste campanii răspund unor interese economice, bugetul Rusiei depinzând în mare măsură de exporturile de hidrocarburi, dar au şi o importantă componentă geopolitică. Studiul descrie o „strategie a haosului”, menită să accentueze fracturile politice și sociale din democrațiile europene, pentru a submina încrederea în guverne, a polariza dezbaterile publice și a alimenta tensiunile legate de sprijinul acordat Ucrainei.

SUA dezinformeză prin canale oficiale, Rusia prin presa controlată de stat

În Statele Unite, revenirea la putere a lui Donald Trump, negaționist declarat al schimbărilor climatice, a dus la o proliferare a dezinformării în jurul subiectului. Administrația acestuia a lansat numeroase atacuri împotriva reglementărilor climatice europene, etichetându-le drept „ideologii dezastruoase”, care dăunează Europei. „Obiectivul este de a încetini tranziția, de a menține sau chiar de a consolida dependența globală de combustibilii fosili și de a promova ideologii conservatoare și reacționare”, spun autorii studiul.

„Dezinformarea este mai evidentă în Statele Unite. O parte din informaţii provin direct de la canalele oficiale ale statului, în special de la Casa Albă, în timp ce în Rusia ele sunt propagate în principal prin instituţii media controlate de stat, precum Russia Today și Sputnik”, a constatat Mathilde Jourde. „În ciuda riscului pe care îl reprezintă pentru Europa, dezinformarea climatică este luată în considerare doar ‘marginal’ de către instituții”, regretă aceasta.