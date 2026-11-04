„De la Hagi la Danny Armstrong!” Scoțienii și-au trimis oamenii la București și au rămas fascinați de „bijuteria” din Centrul Vechi

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Danny Armstrong (29 de ani) a ajuns la Dinamo în vara anului 2025 și i-a cucerit pe fanii ”câinilor”. Fotbalistul scoțian a devenit unul dintre oamenii de bază ai echipei lui Zeljko Kopic și a rămas în prim-plan după instalarea lui Nuno Campos. Vestea că extrema este foarte apreciată la Dinamo a ajuns până în țara sa natală, iar jurnaliștii scoțieni au venit la București pentru a-l vedea jucând.

Jurnaliștii scoțieni au venit la București pentru Danny Armstrong

Jurnaliștii de la au zburat către București și au relatat întreaga experiență trăită în România într-un articol intitulat: ”Pe drum: De la Hagi și Popescu la Danny Armstrong… fotbalul din București are istorie și speranță”. Aceștia au fost prezenți la duelul dintre . Oamenii de presă din Scoția au fost fascinați de arhitectura Arenei Naționale. Mai mult, aceștia consideră că stadionul din București este mult mai modern decât ceea ce oferă infrastructura fotbalului scoțian.

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”Meciul de duminică împotriva UTA Arad este cu siguranță captivant. Este o mulțime mare de spectatori, cu o atmosferă excelentă. Dar meciul de cupă de miercurea trecută împotriva Chindiei Târgoviște a fost perfect pentru acest observator. Locul de desfășurare a fost Arena Națională, deoarece Stadionul Dinamo este în reconstrucție. Arena Națională este un stadion minunat, mult mai bun decât orice avem de oferit în Scoția. Miercuri, în timp ce ploaia cădea la București, acoperișul închis oferea ceea ce părea a fi o priveliște a stelelor, dar era, de fapt, o serie de lumini care împânzeau protecția modernă împotriva intemperiilor”, a scris publicația britanică.

Jurnaliștii din Scoția au urmărit atent desfășurarea partidei și au observat că Danny Armstrong nu a fost introdus în teren de Nuno Campos. Totuși, au rămas plăcut surprinși de părerile auzite despre fostul jucător al lui Kilmarnock: ”Danny Armstrong este pur și simplu eroul nostru” sau ”Este cel mai bun jucător din țară și ne vom bucura de el cât timp putem. De ce nu joacă pentru echipa națională?”.

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Prezenți și la , în care Danny Armstrong a marcat un gol, britanicii au relatat: ”«Cu Danny (n.r. – Armstrong) putem face orice». Acest sentiment a fost întărit în această seară. Armstrong a pășit pe teren cărând-o pe fiica sa de doi ani, Darby. A plecat în ovații cu câteva minute rămase, după ce a marcat un gol superb de deschidere în victoria lor cu 2-0. Acestea sunt zile bune pentru jucător și pentru fanii care îl iubesc”.

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Scoțienii au fost fascinați de Muzeul Fotbalului din București

În timpul șederii în capitală, jurnaliștii din Scoția au vizitat și centrul Bucureștiului. Aceștia au fost impresionați de Muzeul Fotbalului. Atracția turistică pentru pasionați a fost descrisă în detaliu: ”Muzeul Fotbalului se află la marginea Centrului Vechi. Este extrem de modern. Cele patru etaje ale sale oferă tricouri de cumpărat, expoziții interactive de admirat și jucat, precum și tricouri de admirat sau chiar de râvnit. Există tricouri purtate de Maradona, Pele , Cruyff și Ronaldo”.

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Britanicii nu au omis să îi numească pe fotbaliștii români care au scris istorie la nivel de club, dar și la națională. De asemenea, au reamintit de performanța absolută realizată de Generația de Aur: ”Există și istorie românească. Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu și Cristian Chivu sunt pe bună dreptate celebrați. Minunatul parcurs al echipei naționale până în sferturile de finală ale Cupei Mondiale este rememorat în imagini glorioase.

Există un omagiu adus lui Helmuth Duckadam, singurul portar care a parat patru lovituri de departajare într-o finală a Ligii Campionilor. Când Steaua București a învins Barcelona la loviturile de departajare în 1986, dacă întrebați. De altfel, Miodrag Belodedici este singurul român care a câștigat Liga Campionilor de două ori, o dată cu Steaua și apoi cu Steaua Roșie în 1991”.

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Muzeul Fotbalului a fost inaugurat pe 25 octombrie 2022, fiind primul din Europa de Est dedicat acestei arii sportive. Pe lângă piese de colecție, locația găzduiește mai multe experiențe interactive, precum simulatorul de comentariu sportiv sau practice room. Acesta se află pe strada Gabroveni, din București.