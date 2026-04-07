De la Hunedoara la Istanbul! Povestea primului și ultimului meci ca antrenor pentru Mircea Lucescu. A debutat la 33 de ani și s-a retras la 80

Mircea Lucescu, 80 de ani, și-a încheiat, pe 26 martie 2026, la Istanbul, o carieră de excepție. Timp de aproape o jumătate de secol, ”Il Luce” a strălucit pe la aproape toate echipele pe unde a trecut. Drept dovadă în acest sens stă vitrina sa de trofee, care este plină. FANATIK vă spunem povestea primului și ultimului meci ca antrenor pentru legendarul antrenor român. A debutat la 33 de ani și s-a retras la 80 de ani.

Care a fost primul meci pentru Mircea Lucescu ca antrenor. Povestea unui duel desfășurat în urmă cu 47 de ani

Mircea Lucescu a plecat dintre noi marți, 7 aprilie 2026. Ceea ce a însemnat acesta în fotbalul românesc și nu numai va rămâne însă mereu în viață. ”Il Luce” este, fără doar și poate, o legendă a fotbalului autohton. Reprezintă un tehnician care a schimbat destine, a construit de la zero mari echipe în țară și în străinătate și rezultatele au venit: a cucerit peste 30 de trofee. Românul a demonstrat că fotbalul de la noi poate să performeze la cel mai înalt nivel în Europa.

Pe 28 februarie s-au împlinit exact 47 de ani de la primul meci ca . În 1979, pe când avea doar 33 de ani, ”Il Luce” își începea incredibila sa călătorie în istoria ”sportului rege”. Corvinul Hunedoara – Metalul București, meci din Cupa României, este primul meci pentru Mircea Lucescu în postura de antrenor. Acesta își făcea atunci meseria de tehnician în paralel cu cea de jucător la ardeleni.

Pentru tânărul tehnician de la acea vreme debutul nu avea să fie unul cu noroc. Corvinul pierdea surprinzător, scor 1-3, după 120 de minute. Lucescu a înfruntat atunci un fotbalist în zi de grație. Mijlocașul Ion Ion, împrumutat la Metalul chiar cu câteva săptămâni mai devreme de la Steaua, a marcat o dublă. (Divizia A), unde a obținut o victorie (2-0) și chiar a marcat un gol ca jucător.

În 2023, Ion Ion, 71 de ani, care a jucat câte 6 sezoane atât la Steaua (’72-’78), cât și la Rapid (’79-’85) a vorbit despre meciul din 1979. Nu știa că îi stricase debutul lui Mircea Lucescu. A glumit și a spus că ”botezul pe care i l-am făcut atunci se pare că i-a prins bine, din moment ce încă antrenează. Și la ce nivel!”.

”Dacă l-am supărat atunci, îl rog să mă ierte! (n.r. pe Mircea Lucescu) Acum, serios vorbind, e uluitor că încă mai antrenează (n.r. în 2023). Chiar mă uitam zilele astea, nici războiul nu-l sperie, n-ar fi vrut să plece de la Kiev… Ăsta e drogul lui, fotbalul, nu poate trăi altfel! Să-i dea Dumnezeu sănătate, să țină steagul sus măcar până la 80 de ani!”, spunea Ion Ion, în urmă cu trei ani, pentru .

Ce a urmat pentru Lucescu după perioada Corvinul

Perioada la Corvinul Hunedoara a reprezentat prima experiență pe banca tehnică a lui Lucescu. A marcat, de asemenea, începutul unei cariere legendare de antrenor, care a durat aproape o jumătate de secol. Între 1981–1986, Lucescu a fost selecționer al României, în paralel cu munca sa la Corvinul, în primii ani. Apoi a ajuns la Dinamo București (1985 – 1990). Din Capitală au urmat experiențe în Italia (Pisa, Brescia, Reggiana, Inter Milano) și o revenire la Rapid București.

Doi ani, 2000–2002, a antrenat pe Galatasaray Istanbul. A câștigat cu Cim Bom Supercupa Europei 2000 contra lui Real Madrid și titlul de campioană a Turciei în 2002. A rămas în Turcia, iar între 2002 – 2004, a făcut-o campioană și pe Beşiktaş Istanbul. A fost primul antrenor străin care a câștigat campionatul Turciei cu cele două mari rivale din Istanbul (Galatasaray și Beşiktaş).

35 de trofee a cucerit Mircea Lucescu în carieră

Arc peste timp pentru Mircea Lucescu: între Hunedoara și Istanbul. Povestea ultimului meci ca antrenor al lui ”Il Luce”

În noiembrie 2023, pe când avea 78 de ani, Mircea Lucescu își încheia aventura la Dinamo Kiev. A demisionat atunci după 3 ani și jumătate la cârma echipei din capitala Ucrainei. ”Am dedicat 15 ani fotbalului din Ucraina, aici am decis să îmi închei cariera. Aș fi vrut să se termine altfel, dar asta este situația. Aici se termină viața mea, dragostea mea, cariera mea. Mulțumesc tuturor, dar totul are un început și un sfârșit”, a declarat Lucescu la acea dată.

În august 2024, cel mai titrat antrenor din toate timpurile revenea în antrenorat. ”Il Luce” era numit pe banca echipei naționale având ca obiectiv calificarea la Cupa Mondială din 2026. Lucescu plecase în 1986 de la cârma tricolorilor. În 2024, la 79 de ani, ”Il Luce” era cel mai vârstnic selecţioner al României.

Din păcate, al doilea mandat al lui Mircea Lucescu a fost unul mult mai modest decât primul, dacă ne uităm la parcursul naționalei în preliminariile pentru Mondialul din 2026. Într-o grupă cu Austria, Bosnia, Cipru și San Marino, Man, Mihăilă, Hagi & co. au încheiat abia loc locul 3, după 3 victorii, un egal și 3 eșecuri. Astfel, am fost nevoiți să jucăm barajul cu Turcia. Pe 26 martie, România lui Lucescu a pierdut la Istanbul, scor 0-1, și a mai ratat un Mondial. Avea să fie ultimul meci pentru ”Il Luce” pe banca primei reprezentative.