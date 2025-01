De la Institutul pentru Cartof și Sfeclă la cel pentru inginerie nucleară. Unde sunt cele mai mari bugete pentru cercetare și ce profituri au obținut

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat, în ultima săptămână din an, rectificările bugetare pentru institutele de cercetare aflate în subordinea ministerului. Actele normative în cauză arată atât care erau așteptările la început de an privind veniturile nenumăratelor institute de cercetare, dar și care au fost rezultatele financiare la final de an. În plus, schemele bugetare ne spun și care este numărul angajaților din aceste institute, câștigul salarial mediu dar și indemnizațiile persoanelor din conducere.

Bugete de milioane pentru institutele din subordinea Ministerului Cercetării

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică — INOE 2000 București a avut un buget inițial aprobat pentru anul în curs de 43,6 milioane lei, însă rezultatul la final de an a adus venituri cu 350.000 lei mai mari. Pe de altă parte cheltuielile au crescut cu 400.000 ron, ajungând la un total de 43,8 milioane.

De unde rezultă că profitul, estimat inițial la 127.000 lei, a fost de doar 77.000 lei, cu un impozit pe profit plătit către bugetul statului de 13.000 lei. Cheltuielile de personal, bugetate inițial la 30,7 milioane, au crescut cu 164.000 lei. Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație, bugetate inițial la 332.000 lei, au scăzut cu 12.000 lei, în schimb indemnizația directorului general, și ea tot de 332.000 lei, a rămas neschimbată.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie — INCDTP a avut venituri totale de 14,9 milioane lei, cu 708.000 lei mai mult decât fusese estimat la începutul anului. Cheltuielile totale au fost însă și ele de 14,9 milioane, crescând tot cu 708.000 lei față de estimările inițiale.

Astfel că profitul estimat inițial a fost același, în sumă de doar 4.000 lei, INCDTP plătit un impozit pe profit de doar 1.000 lei. Cheltuielile cu salariile au crescut în institut cu 737.000 lei, din care 54.000 lei a fost majorarea indemnizațiilor membrilor CA-ului. Indemnizația directorului general, în sumă de 270.000 lei a rămas neschimbată.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini Agricole și Instalații Destinate Agriculturii – INMA a avut un buget inițial de 16,7 milioane lei. Veniturile institutului au crescut însă cu aproape două milioane peste estimări, ajungând la 18,7 milioane. Cheltuielile au crescut însă și ele cu o sumă aproape egală, mai mică cu doar 23.000 lei, astfel că profitul institutului a fost de 72.000 lei. Impozitul pe profit plătit către bugetul statului a fost de 12.000 lei.

Indemnizațiile membrilor , au rămas neschimbate față de estimările inițiale. Trebuie precizat că acestea reprezintă sumele brute, însă ele nu alcătuiesc totalul veniturilor directorului general spre exemplu, nefiind incluse diverse prime sau bonusuri.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației — INFLPR București a avut un buget inițial de 96,7 milioane lei. Veniturile institutului au crescut cu 26,1 milioane lei, până la suma de 122,8 milioane. Cheltuielile totale au crescut însă și ele cu aceeași sumă, astfel că instituția a rămas la același profit brut estimat de 65.000 lei. Impozitul plătit către bugetul de stat a fost de 13.000 lei.

Cheltuielile de personal au crescut cu 12,1 milioane lei, însă indemnizațiile membrilor CA-ului au fost majorate cu doar 8.000 lei, iar indemnizația directorului general, în sumă de 339.000 lei a rămas neschimbată. O scădere majoră, față de bugetul aprobat inițial, a fost reducerea investițiilor de la 24,8 milioane la doar 6,6, adică o reducere cu 18,1 milioane lei.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor — INCDFM București a avut venituri mai mari cu 6,1 milioane lei, ajungând la un buget de 76,8 milioane. Cheltuielile instituției au crescut însă cu o sumă aproape identică, mai mică cu doar 9.000 lei. Profitul brut al instituției a fost de doar 29.000 lei. Profitul net rămas după plata impozitelor a fost de 1.344 ron.

Cheltuielile cu salariile personalului au fost majorate cu 3,2 milioane, în timp ce investițiile institutului cu 500.000 lei.

Milioane de lei de la stat pentru investiții

Deși aceste institute de cercetare funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, ministrul de resort numind conducerea acestora, . Asta înseamnă că institutele care și-au văzut reduse veniturile au trebuit să opereze tăieri de la alte capitole.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului — INCDFP a avut un buget prevăzut inițial la 26,2 milioane, însă rezultatele la final de an au fost cu 5,9 milioane mai mari. Cheltuielile au crescut însă cu aceeași sumă, cea mai mare parte a creșterii mergând la salariile personalului, 3,6 milioane. Indemnizațiile conducerii nu au suferit schimbări.

Institutul a realizat un profit brut de 155.000 lei, plătit taxe în sumă de 26.000 lei. Institutul a beneficiat de 18,7 milioane lei de la bugetul de stat pentru investiții.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie — IMT București a avut venituri totale pe anul 2024 de 40,5 milioane lei, cu 1,6 milioane peste estimările inițiale. Suma a mers în cheltuielile de funcționare ale instituției, cea mai mare parte a acesteia – 1,3 milioane, fiind alocată pentru majorările salariale (indemnizațiile conducerii au fost reduce su 54.000 lei). Institutul a avut un profit brut de 110.000 lei, sumă pentru care a plătit un impozit la bugetul de stat de 20.000 lei.

Profitul de 90.000 lei a fost distribuit, 18.000 prime pentru personal, 53.000 pentru dezvoltarea institutului și alți 18.000 pentru finanțarea unor proiecte.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie — ICHECHIM București a fost instituția cu una dintre cele mai severe rectificări bugetare. Veniturile, estimate inițial la suma de 35,1 milioane lei, au scăzut cu 8,417 milioane. Această reducere drastică s-a datorat scăderii cu 9,2 milioane a veniturilor din activitatea de bază.

Acest lucru a condus la scăderea cheltuielilor cu salariile cu suma de 2,4 milioane, însă indemnizațiile membrilor CA-ului și indemnizația directorului general, de 158.000 lei și 221.000 respectiv, nu au suferit modificări. Cum institutul a reușit să-și reducă cheltuielile cu 8,406 milioane, profitul brut al instituției a scăzut de la 18 la 7.000 lei. Impozitul către bugetul statului a fost de 1.000 lei. Institutul a primit 9,8 milioane lei de la bugetul de stat pentru investiții.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare — IMNR București a înregistrat o creștere a veniturilor cu 1,615 milioane, ajungând la un buget de 14,2 milioane pe anul care tocmai s-a încheiat. Cheltuielile totale ale instituției au crescut și ele cu 1,59 milioane, cea mai importantă creștere, de două milioane lei, fiind la salariile angajaților, care au pierdut totuși la valoarea tichetelor de masă și alte beneficii.

Indemnizațiile membrilor CA-ului și ale directorului general, 253.000 și 222.000 lei, au rămas neafectate. Profirul brut al instituției a crescut de 15 la 37.000 lei, sumă pentru care a fost plătit un impozit pe profit de 6.000 lei.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă — INSEMEX — S.A. Petroșani a înregistrat o creștere a veniturilor de 1,784 milioane lei, ce a permis instituției să-și mărească cheltuielile cu 1,3 milioane lei. Din această sumă, cea mai mare parte a mers pentru majorarea salariilor angajaților, peste 900.000 lei.

Institutul și-a văzut profitul brut majorat cu 463.000 la 607.000 lei, sumă pe care a plătit un impozit la stat de 120.000 lei. Din profitul rămas instituției (486.000 lei), 97.000 lei au fost folosiți pentru „cointeresarea personalului”, iar restul pentru dezvoltarea institutului.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr — Brașov a avut inițiat un buget aprobat de 11,264 milioane, ce a fost rectificat în minus cu 29.000 lei. Aici, cheltuielile cu salariile au fost reduse cu 390.000 lei, din care 40.000 pentru membri Consiliului de Administrație și 8.000 lei pentru directorul general.

Profitul brut inițial, estimat la 89.000 lei, a fost rectificat în minus cu 80.000 lei, la doar 9.000 lei, sumă pentru care a fost plătit un impozit pe profit de 1.000 lei.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marina „Grigore Antipa” — Constanța și-a văzut veniturile majorate cu 2,024 milioane lei, ajungând la un buget total de 23,8 milioane. Cheltuielile institutului au crescut cu doar 1,31 milioane lei, profitul brut al instituției fiind majorat de la 157.000 lei la 871.000 lei.

După plata impozitului de 139.000 lei, din profitul rămas, 146.000 lei au fost utilizați pentru prime și bonusuri pentru personal. De altfel, în instituție, cheltuielile cu salariile au crescut cu 674.000 lei, inclusiv pentru membrii CA-ului, plus 40.000, și directorul general, plus 7.000 lei.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” — IFIN-HH București, sau laserul de la Măgurele cum este el cunoscut publicului, este probabil institutul de cercetare cu cel mai mare buget, estimat inițial la 422,28 milioane lei. La rectificare, acesta a fost majorat cu alte 10,9 milioane, ajungând la peste 433 de milioane.

Cheltuielile totale ale institutului au crescut și ele cu 10,8 milioane, cea mai mare parte a acestei sume, peste 10 milioane, mergând la cheltuielile cu salariile. Indemnizațiile membrilor CA-ului, 370.000 lei, și cea a directorului general, 409.000 lei, nu au suferit modificări. Institutul a realizat un profit net de 555.000 lei, cu 100.000 mai mult decât fusese estimat inițial. Peste 110.000 lei, din profitul realizat, au fost destinați pentru prime și bonusuri pentru personal.

Câștigul mediu al personalului de cercetare din institut a crescut în anul 2024 de la 14.154 lei la 15.735 lei. Institutul are aproape 900 de angajați, dintre care puțin peste 600, se ocupă strict de cercetare.

Institutele cu pierderi nu au tăiat indemnizațiile conducerii

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice — INSB București și-a văzut veniturile micșorate cu peste 3,2 milioane lei, până la 25,2 milioane lei. În consecință, instituția a trebuit să facă mai multe tăieri, cele mai semnificative la capitolul bunuri și servicii. Instituția a reușit însă să majoreze salariile angajaților cu peste 600.000 lei, cu o mică scădere la indemnizațiile administratorilor (21.000 lei). Profitul net al institutului a fost de doar 6.000 lei.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice — ICSI Râmnicu Vâlcea este un alt institut de cercetare cu buget relativ mare. Estimat inițial la puțin peste 103 milioane, la rectificare acesta a fost scăzut cu 10,6 milioane lei. Această sumă a fost tăiată în totalitate de la achiziția bunurilor și serviciilor.

Nu au fost implementate majorări salariale, astfel că profitul net al instituției a rămas același cu estimarea de la începutul anului, 275.000 lei. Din această sumă, 55.000 lei a fost utilizată pentru prime și bonusuri.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică — ICCF București a avut inițial un buget de 7,041 milioane, majorat acum la rectificare la 7,842, adică o creștere cu 801.000 lei a veniturilor. Acest plus s-a dus în totalitate pe achiziția de bunuri și servicii, plus 332.000 lei, și majorări de salarii, plus 457.000 lei, însă nu și pentru conducerea instituției. Instituția a avut un profit net de 51.000 lei, din care doar 10.200 lei au mers pentru „cointeresarea personalului”.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării — INCDMTM București a înregistrat un plus de 171.000 lei, ajungând la un buget total de 10,511 milioane lei. Cheltuielile institutului au fost majorate cu aceeași sumă, profitul net rămânând același cu estimarea inițială, adică 8.000 lei. Salariile angajaților în institut au fost majorate cu 176.000 lei, fiind tăiat complet bugetul pentru tichete de masă. Indemnizațiile administratorilor, 328.000 lei, și cea a directorului, 347.000, au rămas neschimbate.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă — URBAN — INCERC București a avut un buget aprobat inițial de 16,66 milioane lei, însă până la finalul anului a înregistrat o creștere a veniturilor cu peste 2,5 milioane lei, în mare parte din activitatea de bază.

Cheltuielile instituției au crescut însă cu aceeași sumă, cea mai mare parte, 2,3 milioane, fiind înregistrată la capitolul bunuri și servicii. Salariile angajaților au fost majorate cu puțin peste 200.000 lei, ajungând la 11,1 milioane lei. Indemnizațiile administratorilor au fost și ele majorate cu 43.000 lei, până la suma de 378.000 lei. Profitul net al institutului a fost de 77.000 lei, bani ce au fost folosiți în totalitate pentru acoperirea datoriilor din anii precedenți.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale — „Victor Babeș” București a avut un buget inițial aprobat de 14,85 milioane, reușind la finalul anului să obțină un plus de 688.000 lei. Cheltuielile instituției au crescut însă și ele cu 648.000 lei, cea mai mare parte a sumei fiind înregistrată la achiziția de bunuri și servicii, 400.000 lei. Salariile angajaților nu au suferit majorări, rămânând la suma de 9,4 milioane. Indemnizația directorului general, în sumă de 311.000 lei, a rămas neschimbată.

Profitul net înregistrat de institut a fost de 58.000 lei, asta după ce instituția a plătit un impozit la buget de 11.000 lei. Din profitul obținut, 11.600 lei au mers către personal, sub forma de bonusuri și prime.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare — „Delta Dunării” — Tulcea a avut un buget inițial de 26,7 milioane lei, însă veniturile instituției au scăzut cu 1,5 milioane, până la suma de 25,151 milioane lei. Suma a fost dedusă în totalitate din cheltuielile institutului prin reducerea bugetului pentru salarii al personalului, care a scăzut de la 18 milioane la 16. Indemnizațiile conducerii au rămas neschimbate, însă salariul mediu în instituție a scăzut semnificativ. Spre exemplu, salariul mediu al personalului de cercetare a scăzut de la 14.549 ron la 12.903.

Institutul și-a menținut astfel ținta privind profitul net obținut, în sumă de 425.000 lei. Din această sumă doar 85.000 lei au fost folosiți pentru „cointeresarea personalului”, restul fiind utilizat pentru dezvoltare și finanțarea proiectelor instituției.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi ale veniturilor pe anul ce tocmai s-a încheiat. Bugetul, estimat inițial la 63,3 milioane lei a fost rectificat în minus cu aproape 19,9 milioane, până la suma de 43,45 milioane lei. Această rectificare are la bază scăderea veniturilor din activitatea de bază cu 23,9 milioane lei.

Prin urmare, au fost executate tăieri semnificative, atât la capitolul bunuri și servicii, peste 22 de milioane, cât și de la bugetul de salarii, peste 2,5 milioane. Indemnizațiile conducerii, administratorii din CA – 270.000 lei, și directorul general – 320.000 lei, au rămas neschimbate. Bugetul pentru investiții a fost redus și el, de a peste 12 milioane de lei la doar 5,1 milioane.

Profitul net, aprobat în bugetul de la începutul anului la peste 1,2 milioane lei, a fost de doar 358.000 lei, după plata unui impozit pe profit de 75.000 lei. Salariul mediu lunar al personalului a scăzut, de la puțin peste 10.000 lei, la 9.061 lei.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică — ICMET Craiova a avut încasări cu aproape trei milioane de lei mai mari decât fusese estimat inițial, ajungând astfel la un buget de 25 de milioane de lei. Aceste venituri mai mari au fost compensate de o creștere, cu aproape două milioane, pe partea de cheltuieli, la capitolul bunuri și servicii.

Nu au existat modificări ale bugetelor pentru salarii, sau indemnizațiile conducerii (269.000 lei pentru directorul general), astfel că profitul brut al institutului a crescut de la 120.000 lei, cât fusese estimat la începutul anului, la 1,02 milioane. Profitul net de 852.000 lei a fost folosit în totalitate pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.