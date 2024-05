De la Insula Iubirii, în cușca MMA. Ispita Romeo Vasilioni formează echipă cu un TikToker și se bate cu doi profesioniști, parte în parte

Se anunță un meci greu în Gala RXF din 29 mai. Romeo Vasilioni, de la Insula Iubirii, și Dorian Popovici, TikToker profesionist, intră în cușcă contra doi grei ai luptelor, Florin Lupu și Bogdan Barbu. S-a lăsat cu jigniri grave și amenințări la conferința de presă.

Meci 2 VS 2 în RXF! Rome Vasilioni și Dorian Popovici fac echipă împotriva luptătorilor Florin Lupu și Bogdan Barbu

Se anunță o gală RXF cel puțin interesantă pe 29 mai 2024. Nu doar că dar doi amatori și-au făcut curaj să se bată cu doi grei ai sportului.

ADVERTISEMENT

Meciul unic de la noi din România se va da între Dorian Popovici, cunoscut TikToker, și , contra Florin Lupu și Bogdan Barbu.

Atunci când vorbim despre Florin Lupu, e important de menționat că este luptător de kick-box, ce are la activ peste 67 de meciuri, cu 51 de victorii, dintre care 30 înainte de limită.

ADVERTISEMENT

Cât despre Bogdan Barbu, acesta este cunoscut sub numele „The Bomb”. Sportivul a bifat performanța unică de a ține centura RXF la două categorii simultane. Iar greii luptelor au demonstrat că nu ai nicio teamă.

Florin Lupu și Bogdan Barbu și-au pus la bătaie centurile

Drept dovadă, Florin Lupu și Bogdan Barbu au stabilit alături de conducerea RXF o regulă nouă. În cazul în care vor pierde în fața celor doi influenceri, sunt dispuși să pună în joc centurile câștigate în cele mai importante meciuri de până acum.

ADVERTISEMENT

De altfel, cei patru curajoși nu au avut răbdare până pe 29 mai și și-au umflat mușchii încă de la conferința de presă organizată în urmă cu aproximativ două săptămâni, când s-au jignit ca la ușa cortului în văzul tuturor.

Romeo Vasilioni a vrut să-și demonstreze bărbăția de la început, astfel că atunci când le-a fost dat cuvântul adversarilor săi, a intervenit rapid cu replica: „Hai, vă dau voie să vorbiți!”.

ADVERTISEMENT

Cu centurile pe masă, însă, Florin Lupu și Bogdan Barbu n-au părut deloc mișcați de vorbele ispitei. „Noi nu am venit cu centurile la intimidare. Noi ne-am propus să venim cu centurile ca să arătăm tuturor că suntem dispuși să ne punem viața, imaginea, cât tot trecutul nostru… pentru noi glorios, pentru unii curios… Apreciez curajul măreț pe care-l au cei doi”, și-a început Lupu discursul în conferința RXF.

„Noi apreciem curajul scund pe care-l aveți voi”, l-a întrerupt Dorian Popovici, făcând referire la înălțimea celor doi adversari, aspect de care el și Romeo s-au agățat pe toată perioada intervenției.

„Noi nu am venit să ne dăm mari cu centurile. Noi am venit să arătăm lumii pentru ce am muncit o viață și că suntem dispuși să riscăm și să luptăm. Noi gândim ca japonezii, dacă ne-am fi făcut griji, dacă nu am fi câștigat meciul deja mental, nu am fi venit aici”, și-a continuat Florin Lupu ideea.

S-a lăsat cu provocări grele

De altfel, s-a lăsat și cu provocări. Dorian și Romeo Vasilioni vor ca, în cazul în care pierd, adversarii lor să renunțe la barbă. Scopul este unul precis: „Provocarea mea a fost să-și dea jos barba, pentru că, fiind așa micuți, nu o să le mai dea bere la magazin”.

Nu doar că Bogdan Barbu a acceptat, dar și-a impus și el dorințele. „Accept provocarea lor, oricum nu mi-am dat-o niciodată jos și n-o s-o dau nici acuma. (…) Pentru Romeo, să se îmbrace în păpușa Barbie și cu pancartă pe care scrie ‘Fac OnlyFans’, să meargă două ore pe Victoriei. Pe tocuri”, a spus sportivul profesionist.

„Asta e bine, că fac bani”, l-a întrerupt ispita de la Antena 1, înainte de a-și continua ideea. „Și pentru Dorian, că oricum el e obișnuit să se îmbrace în femeie. O să-l pun la noi pe Calea Turzii…”, sugerând că adversarul său va purta un tricou cu un mesaj, prin care să anunțe că prestează servicii sexuale în schimbul banilor.

Replici acide între rivali: „Le încheiem cariera”/ „Nu-mi face plăcere să m bat cu două urzici”

Dorian Popovici nu doar că acceptat provocarea, dar a menționat și că el și Romeo vor câștiga, astfel punând capăt carierei spotive. „Acceptăm, oricum nu pierdem. Am avut iubite mai grele ca băieții ăștia. Pot să vină cu centurile, că vin degeaba. O să-i călcăm în picioare. O să vedeți. (…) Stăm la hotel împreună și când am ieșit pe balcon, tremurau chiloții pe tine.

(…) Dacă băieții pierd, le încheiem cariera. Sportivi de performanță, să vină să-i bată doi alcooliști e un puțin aiurea. Chiar m-au sunat ăștia de la Lord of the Rings, mi-au zis că au două roluri pentru ei, în următorul film, ca hobbiți”, a afirmat Dorian Popovici.

Bogdan Barbu, în schimb, a sugerat că a convenit cu Florin Lupu să-i țină pe băieți în ring toate cele trei runde, pentru a-i învăța o lecție. „Mie nu-mi face plăcere să mă bat cu două urzici. Sunt neica-nimeni.

TikTok-ul ăsta cred că i-a înnebunit. Toți se văd smardoi. Uită că bătaia doare. Ne-am gândit să intrăm, ne facem treaba, ne luăm banii. Dar…. un pumn, face nani, se duce acasă și uită. Așa că trebuie să-i luăm să-i segmentăm de jos până sus”, a încheiat sportivul.

De unde se pot achiziționa bilete pentru Gala RXF

Persoanele care vor să urmărească meciul anului dintre influenceri și profesioniști pot să-și achiziționeze bilete de pe site-ul RXF. Gala va avea loc pe 29 mai, la Sala Polivalentă din București. Iar cei care nu pot ajunge fizic, își pot lua bilete în sistem PPV.