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Într-un fotbal în care la 18 ani ești declarat mare talent, la 20 de ani trebuie să confirmi, iar la 22de ani riști deja să primești eticheta de speranță ratată, povestea lui Dean Zandbergen vine să ne amintească un adevăr pe care scoutingul modern încearcă uneori să-l îngroape sub algoritmi.

Andrei Vochin spune povestea lui Dean Zandbergen, atacantul lui Dinamo ajuns golgheter de la un job de 20 de ore pe săptămână

1,88 metri și vine după un sezon în care a marcat 15 goluri pentru VVV-Venlo. În actuala stagiune începuse și mai tare: 4 meciuri, 4 goluri. Numai că partea cu adevărat interesantă a transferului nu începe aici. Ci cu numai doi ani în urmă. Pe atunci, Zandbergen încă muncea aproximativ 20 de ore pe săptămână ca account manager, încercând în paralel să-și construiască o carieră în fotbal. La vârsta la care alții au deja zeci de meciuri în prima ligă, el avea serviciu.

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Traseul său nu seamănă deloc cu cel al copilului-minune crescut într-o mare academie. TOGB, Excelsior, Barendrecht, Westlandia, Excelsior Maassluis. Fotbal departe de reflectoare.

La TOGB a marcat însă 19 goluri în 33 de partide și a ajuns în atenția Spartei Rotterdam. Nici măcar atunci nu a intrat direct în Eredivisie. A fost dus la Jong Sparta. Acolo a început să descopere inclusiv ce înseamnă volumul de muncă al unui fotbalist profesionist. A terminat sezonul cu 5 goluri și 6 pase decisive în 32 de meciuri și a prins două apariții pentru prima echipă a Spartei în Cupa Olandei.

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Eredivisie? Zero minute. Abia în vara lui 2024, FC Dordrecht i-a oferit primul contract profesionist. Zandbergen avea aproape 23 de ani. Pentru mulți, târziu. Pentru el, abia începea.

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Hattrick-ul care a schimbat destinul lui Dean Zandbergen, noul atacant al lui Dinamo…

La Dordrecht n-a rupt norii. 24 de meciuri, 3 goluri și 2 assisturi în liga secundă. Niște cifre care probabil n-ar fi convins nici măcar jumătate dintre suporterii lui Dinamo dacă transferul s-ar fi produs atunci.

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VVV-Venlo a văzut însă altceva. L-a luat în februarie 2025. Începutul a fost complicat și de o accidentare. Apoi, ironia fotbalului, explozia a venit tocmai împotriva fostei echipe. Dordrecht. Contra căreia Zandbergen a dat trei. Hattrick.

De acolo parcă s-a rupt barajul. Sezonul trecut l-a terminat cu 15 goluri și 3 pase decisive în 34 de meciuri de campionat. O contribuție directă la gol la mai puțin de două partide. Deja nu mai vorbeam despre băiatul care încerca să ajungă fotbalist. Era fotbalist.

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… Apoi i-au dat banderola

VVV a făcut în această vară un gest care spune poate mai multe despre Zandbergen decât golurile. Dar care, dacă nu e operațiune de marketing, poate vorbi și despre celelate calități ale sale. L-a făcut căpitan. La 24 de ani. Un fotbalist ajuns relativ recent la nivel profesionist devenea liderul vestiarului.

Răspunsul lui Dean n-a întârziat deloc. 4 meciuri, 4 goluri. astfel încât despărțirea de Venlo a fost aproape scrisă pentru film. În ultimul meci, cu transferul la Dinamo apropiindu-se, VVV a învins Emmen cu 4-0.

48 de meciuri, 21 de goluri și 4 pase decisive este bilannțul lui Dean Zandbergen în perioada petrecută la VV Venlo

Dinamo nu cumpără doar golurile lui Dean Zandbergen

Aici mi se pare interesant transferul. Probabil că Dinamo putea aduce un atacant de 30 de ani cu CV mai spectaculos. Unul cu meciuri prin prime ligi, poate chiar prin cupe europene. A ales însă un fotbalist de 24 de ani care pare să nu fi ajuns încă la plafon. Asta înseamnă scouting.

Nu te uiți doar la ce este jucătorul astăzi. Încerci să vezi ce poate deveni mâine. Zandbergen este ceea ce englezii numesc un late bloomer. Un fotbalist care se maturizează târziu. La 21 de ani era prin eșaloanele inferioare. La 22 muncea în paralel cu fotbalul. La aproape 23 semna primul contract profesionist. La 24 devenea căpitan și golgheter la VVV. Acum ajunge la Dinamo.

Unde se termină curba? Nimeni nu știe. Tocmai asta este pariul. Nu vine un star. Și aici trebuie coborâte imediat așteptările. Dean Zandbergen nu vine din Eredivisie. N-a demonstrat în prima ligă olandeză. Nu este un atacant despre care putem spune astăzi că va domina SuperLiga.

Dinamo a cumpărat o ipoteză. Dar una interesantă. Un număr 9 de 1,88 metri, obișnuit cu duelul, cu prezență în careu și, mai ales, cu cifre care au crescut odată cu nivelul său de maturizare.

Mai există și un indiciu important. Dinamo n-a fost singura care l-a observat. În Olanda s-a scris despre interesul lui Telstar, ajunsă în Eredivisie, iar din Germania apăruse Karlsruher SC. Deci Bucureștiul n-a cules un fotbalist rămas fără variante. A câștigat o cursă.

Dinamo pariază pe traiectoria lui Dean Zandbergen

Poate că acesta este lucrul cel mai sănătos din transferul lui Dinamo. Cluburile românești au trăit prea mult din fotbaliști aflați pe curba descendentă. Îi luam după ce jucaseră fotbalul lor cel mai bun în altă parte. Le plăteam experiența și CV-ul. Apoi ne miram că nu-i mai putem vinde.

Dinamo încearcă să cumpere fotbalistul în timp ce urcă. Dacă va marca în România, la 25-26 de ani poate avea încă piață. Dacă nu confirmă, scoutingul va fi greșit. Atât de simplu. Dar măcar logica este una de club care încearcă să construiască valoare, nu doar să consume.

În urmă cu doi ani, Dean Zandbergen își împărțea săptămâna între fotbal și serviciu. Astăzi este cumpărat de Dinamo după ce a purtat banderola lui VVV și a marcat 19 goluri în ultimele 38 de meciuri de campionat. Poate va deveni golgheter în Ștefan cel Mare. Poate nu. Dar povestea lui oferă deja o lecție importantă despre scouting.

Uneori nu trebuie să găsești fotbalistul care a ajuns. Trebuie să-l găsești pe cel care încă ajunge.