De la meciul Universității Craiova, direct în UEFA Champions League! Premieră pentru arbitrul român

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Arbitrajul românesc a crescut foarte mult în ultimii ani, exemplul perfect fiind Istvan Kovacs. „Centralul” din Carei a fost protagonist în toate finalele celor trei competiții continentale: Champions League, Europa League și Conference League. Cum evoluțiile lui Kovacs au fost apreciate, un coleg de-al său a fost delegat la un duel important.

Rareș Vidican debutează în Champions League

UEFA Champions League avansează cu pași repezi, competiția ajungând în al doilea tur preliminar. România are în continuare o reprezentantă, Universitatea Craiova trecând de ML Vitebsk. Interesant este că țara noastră va mai avea un trimis, în persoana lui Rareș Vidican.

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Arbitrul din Satu Mare a mai fost delegat o singură dată în competițiile europene. Acest lucru se producea în stagiunea precedentă, când Rareș Vidican s-a aflat la centru la partida dintre F91 Dudelange și AC Escaldes, terminată cu scorul de 2-3. La acel moment, Vidican acorda 5 cartonașe galbene.

Ei bine, la un an distanță, . Acesta va asigura de buna desfășurare a partidei dintre Larne și Steaua Roșie Belgrad, din turul doi UEFA Champions League. Este pentru prima oară când Vidican se va ocupa de un meci de la „masa bogaților”.

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Cine îl va ajuta pe Rareș Vidican

Brigada delegată la Larne – Steaua Roșie Belgrad mai are în componență nu mai puțin de patru români. și Ioan Alexandru Corb. Al patrulea oficial este Florin Andrei, iar în camera VAR se va afla Cătălin Popa, acesta urmând a fi ajutat de către Adrian Sorin Costreie.

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Meciul dintre Larne și Steaua Roșie Belgrad este programat marți, 21 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe stadionul Inver Park din Larne, care are o capacitate de aproximativ 3.000 de locuri. Sârbii sunt văzuți drept mari favoriți la calificare, însă irlandezii nu vor ceda, cu siguranță, prea ușor.