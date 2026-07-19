Sport

De la meciul Universității Craiova, direct în UEFA Champions League! Premieră pentru arbitrul român

Un nou arbitru român, pe punctul de a debuta în UEFA Champions League. Forul european l-a delegat la un meci important din cea mai iubită competiție continentală.
Iulian Stoica
19.07.2026 | 14:14
De la meciul Universitatii Craiova direct in UEFA Champions League Premiera pentru arbitrul roman
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Un nou arbitru român debutează în Champions League! Meciul important la care a fost delegat de UEFA. Foto: sportpictures
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Arbitrajul românesc a crescut foarte mult în ultimii ani, exemplul perfect fiind Istvan Kovacs. „Centralul” din Carei a fost protagonist în toate finalele celor trei competiții continentale: Champions League, Europa League și Conference League. Cum evoluțiile lui Kovacs au fost apreciate, un coleg de-al său a fost delegat la un duel important.

Rareș Vidican debutează în Champions League

UEFA Champions League avansează cu pași repezi, competiția ajungând în al doilea tur preliminar. România are în continuare o reprezentantă, Universitatea Craiova trecând de ML Vitebsk. Interesant este că țara noastră va mai avea un trimis, în persoana lui Rareș Vidican.

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Arbitrul din Satu Mare a mai fost delegat o singură dată în competițiile europene. Acest lucru se producea în stagiunea precedentă, când Rareș Vidican s-a aflat la centru la partida dintre F91 Dudelange și AC Escaldes, terminată cu scorul de 2-3. La acel moment, Vidican acorda 5 cartonașe galbene.

Ei bine, la un an distanță, „centralul” a primit o delegare mult mai importantă. Acesta va asigura de buna desfășurare a partidei dintre Larne și Steaua Roșie Belgrad, din turul doi UEFA Champions League. Este pentru prima oară când Vidican se va ocupa de un meci de la „masa bogaților”.

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Cine îl va ajuta pe Rareș Vidican

Brigada delegată la Larne – Steaua Roșie Belgrad mai are în componență nu mai puțin de patru români. Rareș Vidican va fi ajutat de la marginea careului de către George Florin Neacșu și Ioan Alexandru Corb. Al patrulea oficial este Florin Andrei, iar în camera VAR se va afla Cătălin Popa, acesta urmând a fi ajutat de către Adrian Sorin Costreie.

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Meciul dintre Larne și Steaua Roșie Belgrad este programat marți, 21 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe stadionul Inver Park din Larne, care are o capacitate de aproximativ 3.000 de locuri. Sârbii sunt văzuți drept mari favoriți la calificare, însă irlandezii nu vor ceda, cu siguranță, prea ușor.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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