De la meciuri la Euro la condamnare pentru agresiune. A fost coleg cu Nicolae Stanciu, acum a primit închisoare cu suspendare

Cine este fostul fotbalist român cu meciuri inclusiv la un Euro, ajuns în prezent să fie condamnat la închisoare cu suspendare. În 14 ani, acesta a făcut drumul de la ipostaza de coleg cu Nicolae Stanciu la echipa națională, la cea de inculpat într-un dosar de agresiune.

Cine este Amet Enghin, fostul fotbalist de națională care are mari probleme cu legea

De-a lungul ultimilor decenii, pe la naționalele de tineret de fotbal ale României s-au perindat zeci, poate sute de fotbaliști extrem de talentați, dar care nu au mai făcut apoi pasul spre marea performanță. Nu de puține ori, am văzut în acțiune, la Under 18, Under 19 sau Under 21 jucători cu un talent ieșit din comun. Imediat, odată cu înaintarea în vârstă, majoritatea au ajuns, din varii motive sportive sau extra-sportive, să se se piardă.

Un exemplu perfect de fotbalist care promitea, dar a ajuns o uriașă deziluzie, este cel al lui Amet Enghin. Mijlocaș extrem de talentat, acesta a făcut parte din generația României U19 care a participat la Campionatul European găzduit de țara noastră în 2011 (EURO 2011). , Romario Benzar, Laurențiu Brănescu sau Mihai Roman II.

Euro a trecut, Enghin a înaintat în vârstă, însă nu și în carieră. Datele de pe CV-ul său, care a public pe site-ul , ne indică faptul că fotbalistul nu a evoluat mai sus de Liga 2. Vârfurile carierei au fost Farul Constanța, Juventus București. Treptat, din 2013, la 21 de ani, Enghin se stingea în liga a patra din Turcia, la Derince Belediyespor.

50.000 de euro a fost cea mai mare cotă a lui Amet Enghin, în 2013

2 meciuri a jucat Amet Enghin pentru România la Euro U19 din 2011: cu Grecia și Irlanda

Cum a ajuns fostul coleg al lui Nicolae Stanciu să fie condamnat la închisoare cu suspendare

Amet Enghin s-a îndepărtat treptat de fotbal, de sport și de tot ceea ce înseamnă performanță. Pe măsură ce cariera fotbalistică era practic la nivelul zero, viața fostului jucător de naționale a alunecat spre activități infracționale.

La începutul lunii decembrie a acestui an, o veste șoc venea de la presa locală din Constanța. Jurnaliștii de aici notau că fostul internațional de la Under 21, Amet Enghin (33 de ani), cu suspendare. Acuzația: a agresat un dealer de etnobotanice.

Tânărul a primit pedeapsa pentru tâlhărie calificată, după ce a atacat un dealer de droguri care nu a mai vrut să îi trimită marfa deja plătită. scrie că decizia instanței, venită pe 3 decembrie 2025, este una definitivă.

Din datele venite de la instanța de judecată reiese că Enghin și partenerul său, ambii acuzați că ar fi consumatori de etnobotanice, conform declarațiilor de la dosar, l-au agresat fizic pe bărbat. Victima a fost lovită cu pumnii și picioarele. Mai mult, fostul fotbalist și partenerul său i-ar fi furat dealerului un telefon mobil și suma de 580 de lei. Prejudiciul total aproximativ 1.500 de lei.

Cum se apără fostul coleg al lui Nicolae Stanciu în acest caz: ”A fugit cu banii mei”

În instanță, fostul fotbalist de națională U19 a declarat că motivul atacului a fost încercarea de a-și recupera 200 de lei plătiți anterior pentru droguri care nu i-au fost livrate de dealerul care îl aproviziona de 3-4 luni. ”Apelându-l telefonic, acesta l-a gonit și a refuzat să-i mai vândă marfă, spunând despre el că este sifonul Poliției”, s-a arătat în motivarea Curții de Apel Constanța, mai spune sursa citată anterior.

Deși este deja condamnat, Amet Enghin încă susține că este nevinovat în acest caz. Recent, pe 7 decembrie, tânărul și-a prezentat propria versiune în această situație. ”Aș vrea să spun că este cam fals, 80% din ce scrie în acel articol. Nu am făcut tâlhărie nimănui, ba chiar invers: individul mi-a furat 200 de lei.

I-am dat 200 de lei unui individ să îmi ia ceva, iar acel individ a fugit cu banii mei. După 4 zile m-am întâlnit cu el undeva și i-am spus să îmi dea banii înapoi. A zis nu, și l-am lovit. Când l-am lovit, i-a sărit telefonul, iar cel de lângă mine i-a luat telefonul, și așa, cu banii mei, am ajuns să fiu eu acuzat.

Practic, sunt de vină că nu trebuia să ajung în astfel de ipostaze eu, dar asta este. Sunt acasă, bine mersi, iar acel individ a fost condamnat pentru trafic de droguri, 4 ani și jumătate. Asta e povestea”, a spus Amet Enghin, pentru .