De la „Mesia” la „impostor”. De câte ori a fost rostit numele lui Călin Georgescu în Parlamentul României: record absolut în ultimul an

Călin Georgescu este personajul fără funcție politică cel mai des invocat în Parlamentul României în ultimul an.

Călin Georgescu, simbolul haosului politic din România

Călin Georgescu, fost candidat pro-rus la funcția de Președinte al României, s-a transformat într-o adevărată obsesie pentru parlamentarii români. Cu toate că nu deține vreo funcție publică și nu face parte dintr-un partid politic, Georgescu a devenit personajul cel mai des invocat de la tribuna Parlamentului României, dacă facem abstracție de premierul Ilie Bolojan sau miniștrii care au avut parte de o moțiune.

S-a vorbit mult despre candidatul suveranist în parlament, iar afirmațiile au fost dominant-emoționale. Au fost câteva direcții clare pe care discursurile senatorilor și deputaților le-au avut atunci când au adus vorba despre Călin Georgescu: anularea alegerilor și pretinsa ilegitimitate a actualei clase politice, abuzurile statului, fascismul și legionarismul sau impostura.

Din datele analizate de FANATIK, numele lui Călin Georgescu a apărut în 26 de ședințe ale celor două camere, în perioada 30 decembrie 2024 – 1 octombrie 2025. Cele mai multe au fost în martie, atunci când Călin Georgescu a fost pomenit în nouă ședințe de plen.

De câte ori a fost invocat numele lui Călin Georgescu în Parlamentul României

În total, numele lui fostului candidat De 40 de ori, suveranistul a fost invocat în context pozitiv, de 34 de ori a fost criticat și o singură reacție la adresa acestuia a fost neutră.

Parlamentarii USR au fost cei care l-au invocat cel mai des pe Călin Georgescu (de 30 de ori), urmați de cei de la AUR (de 24 de ori). Urmează cei de la POT (de 13 ori) și grupul parlamentar PSD (de 4 ori). De remarcat faptul că PNL nu s-a ”atins” de subiectul Călin Georgescu în decursul acestui an.

Deputatul USR Ștefan-Iulian Lőrincz l-a invocat cel mai des pe Călin Georgescu în discursurile sale (de 13 ori). ”Călin Georgescu a fost una din fețele unei operațiuni cu bani mulți, cu influențe grele și cu o direcție clară: Moscova. Nu mai e el, dar ideile lui sunt transmise de alții. George Simion. Diana Șoșoacă. Victor Ponta. Partidele SOS, POT și AUR”, este una dintre replicile deputatului USR la ședința din 8 martie 2025.

Călin Georgescu, pomenit de zece ori în moțiunea împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu

Deputata AUR Laura Gherasim a rostit de zece ori numele lui Călin Georgescu într-o singură luare de cuvânt, la ședința din 2 aprilie 2025. Ce-i drept, acest lucru s-a datorat faptului că deputata a fost cea desemnată să dea citire moțiunii simple împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

”Între decembrie 2024 și martie 2025 numeroși cetățeni care și-au exprimat susținerea pentru candidatul Călin Georgescu pe rețelele de socializare au fost chemați la audieri sau chiar ridicați cu mandat, sub acuzații fabricate.

Aceste acțiuni nu au avut nicio altă justificare decât sprijinul politic exprimat public, fiind o formă clară de intimidare și de suprimare a libertății de opinie. Practic, Poliția Română a acționat ca un instrument de represiune împotriva celor care au îndrăznit să susțină un candidat nedorit de actuala putere, demonstrând astfel că alegerile anulate nu au fost doar o anomalie juridică, ci parte a unui plan sistematic de anihilare a opoziției reale”, a spus Laura Gherasim în numele grupului parlamentar AUR, care a inițiat moțiunea.

Cea mai dură remarcă la adresa candidatului pro-rus vine de la un senator USR

Șefa POT, Anamaria Gavrilă, l-a adus de șapte ori în discuție pe Călin Georgescu, iar Lidia Vadim-Tudor de șase ori. De asemenea, deputatul USR Liviu-Ionuț Moșteanu .

Probabil cea mai dură afirmație la adresa lui fostului candidat îi aparține senatorului Eugen-Remus Negoi, la ședința din 2 aprilie 2025. Acesta a spus declarat, de la :

”Pentru că indivizi precum autointitulatul Mesia, în fapt impostorul și blasfemiatorul Călin Georgescu, cel care face apel la așa-zisa „înțelepciune” rusească, sau George Simion, cel care îl idolatrizează pe Georgescu, trebuie devoalați ca fiind trădători ai neamului românesc (…)”, a spus Eugen-Remus Negoi.

George Simion, niciun cuvânt despre Georgescu de la tribuna Parlamentului

De remarcat că George Simion, liderul AUR, nu l-a numit niciodată pe Călin Georgescu în discursurile sale, cu toate că este considerat un apropiat al acestuia.

Călin Georgescu nu se simte reprezentat de partidele politice

Călin Georgescu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale din 2024, a afirmat recent că niciun partid din România nu poate susține că vorbește în numele lui. El nu recunoaște decizia Curții Constituționale care a dus la anularea turului întâi al alegerilor din 24 noiembrie 2024 și, drept urmare, a anunțat că boicotează și scrutinul pentru Primăria Capitalei.

”Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la Bucureşti, nici oriunde altundeva. Nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Avem precedentul anulării a legilor din 6 decembrie 2024 şi mascarada celor din mai 2025. Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din Bucureşti şi consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparenţa binelui”, a afirmat Călin Georgescu într-un live pe contul său de social-media.