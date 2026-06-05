Sport

De la națională, direct la nuntă! Internaționalul român de la FCSB se căsătorește a doua zi după meciul cu Țara Galilor

La câteva ore după ce ar putea să apere poarta naționalei, un fotbalist important al FCSB va merge la Starea Civilă, pentru a-și oficializa relația cu iubita pe care o are de mulți ani
Ovidiu Minea
05.06.2026 | 18:00
De la nationala direct la nunta Internationalul roman de la FCSB se casatoreste a doua zi dupa meciul cu Tara Galilor
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Fotbalistul lui FCSB și al naționalei României va merge la Starea Civilă la mai puțin de 24 de ore după meciul cu Țara Galilor. Foto: Sportpictures.eu
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Moda nunților din fotbalul românesc în preajma meciurilor oficiale e prezentă în continuare. Dacă dinamovistul Alex Pop a ratat barajul cu FCSB pentru Conference League, iar Tiberiu Căpușă nu a fost folosit de antrenorul Dorinel Munteanu în manșa a doua a barajului pentru Superliga pe care FC Hermannstadt l-a disputat cu FC Voluntari, un alt fotbalist român important se va căsători, însă fără să lipsească de la „muncă”. Este vorba despre Ștefan Târnovanu, portarul lui FCSB și unul dintre portarii naționalei. Acesta are căsătoria programată la câteva ore după finalul partidei amicale dintre România și Țara Galilor, care se va juca sâmbătă, cu începere de la ora 20:45, la București.

Târnovanu se căsătorește duminică, la Iași

Imediat după meciul naționalei, Ștefan Târnovanu va pleca spre orașul natal, Iași. El și-a făcut de mai mult timp programare la Starea Civilă Iași pentru a se căsători cu Loredana Țurcanu. Loredana este absolventă a Universității de Științele Vieții din Iași.

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Cei doi îndrăgostiți, care au aceeași vârstă, 26 de ani, au o relație încă din vremea când fotbalistul evolua la clubul la care s-a format, Politehnica Iași. Ștefan și Loredana s-au mutat împreună la București în vara lui 2020, atunci când jucătorul a fost transferat de FCSB.

„Discreție” este cuvântul de ordine

Ștefan Târnovanu și-a cerut iubita în căsătorie în iarna lui 2023, într-o vacanță petrecută în Zanzibar. Fotbalistul a spus că își dorește ca evenimentul de duminică să fie discret. Ștefan și Loredana vor face pe 7 iunie doar cununia civilă, urmând ca apoi să ia în calcul organizarea unei petreceri.

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Târnovanu s-ar putea transfera în această vară de la FCSB, club care a plătit circa 400.000 de euro Politehnicii Iași pentru achiziționarea lui. 200.000 de euro au fost achitați în toamna lui 2019, iar 150.000 de euro plus TVA în vara anului 2022, în schimbul celor 15 procente la care Poli avea dreptul dintr-un transfer ulterior al jucătorului.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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