De la nouă meciuri ca jucător la 102 ca antrenor. Cum a ajuns Răzvan Lucescu al doilea cel mai titrat tehnician român în cupele europene

FCSB are un adversar redutabil diseară (ora 22.00) în play-offul Ligii Europa. Campioana României întâlnește PAOK Salonic, în deplasare, formație condusă de Răzvan Lucescu.

Visul cel mare, prezența în Liga Campionilor

Lucescu jr. e dornic de revanșă, după ce FCSB a învins PAOK în grupa unică a Ligii Europa. A fost 1-0 în octombrie la Salonic, dar lucrurile sunt acum considerabil schimbate. Mai ales că disputa va fi tur-retur.

Pentru Răzvan, disputa de diseară va fi partida cu numărul 103 în cupele europene. O cifră uriașă, care îl așează pe locul al doilea în clasamentul all-time, după tatăl său. Mircea Lucescu e antrenorul român cu cele mai multe meciuri în Europa – 255.

În cele 102 de partide din cupele europene, Răzvan Lucescu are un bilanţ de 50 de victorii, 21 de egaluri şi 31 de eşecuri. Echipele lui au marcat 162 de goluri şi au primit 109. Lucescu a adunat 10 meciuri în preliminariile Ligii Campionilor, 57 în Liga Europa (preliminarii și grupe) şi 35 în Conference League (preliminarii și grupe).

Visul cel mare al lui Răzvan rămâne prezența în Liga Campionilor. Nu a reușit în Europa, dar a făcut-o în Asia. Și nu oricum, ci câștigând trofeul, în 2019, cu Al Hilal. Cele mai bune performanțe sunt sferturile de finală ale Conference League, din 2022 și 2024.

20 de ani în cupele europene

Primul meci al lui Răzvan Lucescu în cupele europene a venit pe 14 iulie 2005, când Rapid o învingea în Andorra pe UE Sant Julia, cu 5-0. El a condus doar trei echipe în Europa: Rapid, Petrolul și PAOK Salonic.

Bilanțul lui este spectaculos, ținând cont că Răzvan a avut ca jucător doar 9 prezențe în Europa. În 1996-1997 a apărat poarta lui FC Național în trei duble manțe din Cupa UEFA: 0-0 și 1-0 cu Partizan Belgrad, 0-0 și 2-0 cu Cernomorets Odessa și 1-1 și 0-2 cu Club Bruges. Apoi, el a jucat trei meciuri pentru Rapid: 3-0 cu Mika Aștharak și 0-0 și 0-1 cu Liverpool.

La meciul cu FCSB, Răzvan Lucescu va fi pentru a 63-a oară pe banca lui PAOK, în cupele europene. Mai mult decât orice alt antrenor de la o echipă din Grecia.

Nu e intimidat de rezultatul din octombrie

„Sunt antrenor de 20 de ani în total și am trăit atât situații dificile, cât și frumoase. Am învățat că azi e azi și mâine e mâine. Suntem pregătiți să dăm totul pentru calificare. Nu o văd ca pe o provocare, dar echipa este deja cunoscută în Europa, având două sferturi de finală în ultimii ani.

Rezultatul din grupă a fost nedrept, am jucat mai bine, am avut multe ocazii, am analizat foarte bine meciul. Așa e uneori în fotbal. Acum, fiecare trebuie să se autodepășească, să își găsească psihologia interioară și, la final, să își arate caracterul pentru a obține victoria și calificarea în faza următoare”, a spus Răzvan Lucescu la conferința de aseară.