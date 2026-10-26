”De la o statuie putea să cadă regimul Ceaușescu”. Poveste fabuloasă despre Ion Oblemenco și de ce nu a prins nicio selecție la națională

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Ion Oblemenco (1945 – 1996) nu a fost doar un fotbalist pentru olteni, ci un simbol al Universității Craiova. Acesta are, de decenii, o statuie în Bănie. Din cauza ei, regimul Ceaușescu a fost extrem de revoltat și, la un moment dat, a încercat să o dărâme. Povestea neștiută de mulți din jurul statuii legendarului fotbalist care nu a prins nicio selecție la națională.

O statuie cu Ion Oblemenco a trezit furia regimului Ceaușescu

Ion Oblemenco, atât ca jucător cât și ca antrenor, s-a remarcat de-a lungul istoriei și a scris pagini numeroase de istorie în Oltenia, la Universitatea Craiova. În Bănie, ”Tunarul” a jucat sute de meciuri, a fost golgheter de clasă și a ridicat deasupra capului cele mai importante trofee interne. E vorba de titlul și Cupa României. Uriașul fotbalist a plecat mult prea devreme dintre noi, la 51 de ani.

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În emisiunea FANATIK EXCLUSIV, una dedicată cărții scrise de Marcel Pușcaș (66 de ani), intitulată „CEI 33 – Regii, prinții și minunile fotbalului românesc”, care se distribuie numai împreună cu numărul 781 al revistei FANATIK, . Prezent în platoul emisiunii, jurnalistul Narcis Drejan a redat publicului un episod mai puțin cunoscut care îl are în prim-plan pe ”Tunarul” oltenilor. A vorbit de statuia acestuia, ridicată în urmă cu mai multe decenii.

Despre statuia legendarului fotbalist Ion Oblemenco se cunoaște faptul că a fost realizată în 1976 de sculptorul Anton Barbu, cunoscut și ca Anton Barbu-Panaghia, originar din satul Panaghia, județul Dolj. Narcis Drejan a subliniat acest lucru, apoi a amintit despre un moment în care chiar Elena Ceaușescu ar fi insistat pentru demolarea construcției. ”Ion Oblemenco are astăzi statuie. E făcută de celebrul om de la Panaghia (…) Știți poveștile cu Elena Ceaușescu, care a vrut să o doboare. Era primul care avea statuie pe vremea lui Ceaușescu. Vă dați seama, statuie a unui fotbalist? N-avea Ceaușescu și avea Ion Oblemenco”, spune ziaristul.

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De ce nu a reușit Elena Ceaușescu să doboare statuia lui Ion Oblemenco

În România, comuniștii comandau absolut totul pe vremea lor. Cu toate acestea, nu au reușit să doboare statuia lui Ion Oblemenco. Redactorul-șef de la Radio Sport Total FM a dezvăluit cine a fost personajul cheie al epocii care a împiedicat demolarea bustului legendarului fotbalist din Bănie. E vorba de Ștefan Andrei (1931–2014). Fost ministru de Externe al României (1978–1985) și demnitar comunist, despre el se spune că a fost ”creatorul” echipei Craiova Maxima) din anii ’80.

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”(n.r. Nu a reușit Elena Ceaușescu să dărâme statuia lui Ion Oblemenco?) Nu a reușit! Pentru că era Ștefan Andrei. El este și omul care a creat practic Craiova Maxima. (…) El a povestit cum a reușit să o convingă pe Elena Ceaușescu că, de fapt, Craiova este o zonă…(….) a explicat cu istoria, cum n-au reușit nici austriecii să cucerească Oltenia din cauza încăpățânării oltenești. Și a reușit cumva să o convingă să nu-i dărâme statuia”, explică Drejan.

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Într-un final, Ștefan Andrei a reușit să le explice mai marilor țării faptul că dărâmarea unui simbol al oltenilor poate reprezenta un pericol chiar și pentru întregul regim comunist. ”(n.r. De la o statuie putea să cadă regimul Ceaușescu?) Nu știu dacă ar fi căzut regimul, dar (n.r. a fost indusă ideea că e un pericol major) exact. Un pericol social. Îi spunea ce înseamnă Oblemenco pentru oameni”, adaugă ziaristul.

Explicațiile pentru care Ion Oblemenco nu a prins niciodată echipa națională, deși era un atacant senzațional

Există un uriaș paradox din punct de vedere sportiv legat de legendarul Ion Oblemenco. În ciuda faptului că a fost unul dintre cei mai mari atacanți pe care i-a dat fotbalul din România, acesta nu a prins nici măcar un meci în tricoul echipei naționale. Nu mai puțin de 4 titluri de golgheter în prima ligă și-a trecut acesta în palmares.

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”Foarte mulți s-au întrebat de ce n-a jucat Oblemenco nici măcar un meci pentru echipa națională. Fusese un atacant incredibil și un om excepțional. De altfel, în prima lui carte, care este practic o carte-interviu – ‘Oblemenco și campioana unei mari iubiri’, el povestește (…) și de ce n-a ajuns la echipa națională. Se întreba și el: ‘Păi spuneți-mi și mie de ce? Poate echipa nu m-a ajutat‘”, mai punctează Narcis Drejan.

Un răspuns la această . Acesta explică faptul că, la acea vreme, concurența era una uriașă la prima reprezentativă. ”Era o concurență foarte mare (…) Ion Oblemenco a plecat de la Rapid în ’67. Nu știu dacă a jucat două meciuri la Rapid. Erau Nichi Dumitriu, Puiu Ionescu. N-avea nimeni în țară vreo șansă acolo, nici dinamoviștii, nici steliștii să intre. Mai era Kraus, Viorel Kraus, care avea o viteză fantastică și uneori juca. Îi schimba din când în când cu Codreanu, cu Năsturescu pe dreapta.

Mai avea concurență pe Badea și pe Dridea de la Ploiești. Mai avea pe Florică Voinea cu nea Gică Constantin la Steaua. La Dinamo erau Frățilă și Dumitrache. Apoi a apărut Dudu Georgescu. Erau 10-12 concurenți cu care se lupta Oblemenco. Era foarte greu. Nu că nu a fost un jucător bun”, a spus Pușcaș.

Prezent în platoul FANATIK EXCLUSIV, Marius Mitran a intervenit și el în discuție și a amintit că Ion Oblemenco nu a fost nedreptățit ci a avut ghinionul să aibă concurenți uriași: ”A avut cel mai mare atacant din istorie, pe Dumitrache, concurent direct”, a punctat reputatul jurnalist.