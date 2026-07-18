De la Onești în Parlamentul European! Performanța Nadiei Comăneci, omagiată pe tot globul

ADVERTISEMENT

Anul 2026 marchează 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Iar prima notă de 10 câștigată de Nadia Comăneci a fost celebrată pe tot mapamondul. De la Onești, la Palatul Parlamentului, la Gala Laureus și în Parlamentul European. Un tur de forță pentru fosta gimnastă, care a fost chemată pe cele mai mari scene din sport și nu numai, să vorbească despre performanța istorică reușită la Jocurile Olimpice.

Superstar la Bruxelles! Primită de președintele Parlamentului European

În luna martie, Nadia Comăneci a fost primită ca un superstar în Parlamentul European din Bruxelles, alături de alți mari campioni din sportul românesc. La inițiativa lui Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, performanța Nadiei Comăneci a fost omagiată la Bruxelles. :

ADVERTISEMENT

„Este un moment istoric pentru că nu am fost niciodată aici. Făcând acest pas aici, ne gândim și cum să integrăm sportul românesc în această casă istorică. Roberta Metsola este foarte prietenoasă și foarte comunicativă. Știe foarte multe despre sport, despre Jocurile Olimpice, l-a întrebat pe Mihai Covaliu despre rezultatele de la Paris și Milano-Cortina. Tot ceea ce este important în viață începe cu pași mici și este foarte important să creăm o comunicare, o punte pentru performanță”, a spus Nadia Comăneci după vizita la Roberta Metsola.

Emoționată până la lacrimi de discursul celorlalți campioni

Nadia Comăneci a fost punctul central al unei conferințe în cadrul Parlamentului European. Sala a fost plină până la refuz. Au participat 40 de medaliați olimpici din sportul românesc, dar și parlamentari europeni care au luat cuvântul și au spus ce înseamnă Nadia Comăneci pentru sportul european. Fosta mare sportivă a fost emoționată până la lacrimi de discursuri.

ADVERTISEMENT

„E aniversarea de 50 ani de la zecele perfect. E o aniversare de 30 ani de la nunta mea. Voi împlini 65 ani. Este un an mare. Și sunt foarte fericită să o pot împărtăși cu voi toți și să reprezentăm România, să reprezentăm Europa și doar să mai spun că am ajuns în Parlament”, a spus Nadia Comăneci.

ADVERTISEMENT

Pe scena Galei Laureus cu cei mai mari sportivi din lume

O lună mai târziu, în aprilie, Nadia Comăneci a primit premiul pentru întreaga activitate la Gala Laureus, care a avut loc la Madrid. Legendara sportivă se numără printre membrii Laureus World Sports Academy, o asociație care reunește peste 60 dintre cei mai buni sportivi ai tuturor timpurilor și care decernează anual premii de excelență în sport.

ADVERTISEMENT

Gala a fost prezentată de Novak Djokovic și Eileen Gu. Carlos Alcaraz și Arina Sabalenka au câștigat premiile pentru cei mai buni sportivi ai anului, în timp ce Lamine Yamal a câștigat titlul pentru cel mai bun fotbalist, echipa anului fiind aleasă PSG.

Gala „Nadia Comăneci” la Palatul Parlamentului

Pe 29 mai, la Palatul Parlamentului, a avut loc gala „Nadia Comăneci”. La eveniment au participat mama sportivei și membrii familiei, dar și o pleiadă de VIP-uri, printre care Elisabeta Lipă, Simona Halep, selecționerul Gică Hagi, președintele FRF Răzvan Burleanu, președintele COSR Mihai Covaliu, președintele de onoare al CIO Thomas Bach, președintele EOC Spyros Capralos și Morinari Watanabe, președintele Federației Internaționale de Gimnastică.

ADVERTISEMENT

La eveniment a venit și fosta antrenoare a gimnastei, Marta Karolyi, soția lui Bela Karolyi, decedat în 2024. Evenimentul a fost organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. „Nu sărbătorim numai un mare sportiv, ci și o personalitate importantă mondială și o prietenă. Sper să avem o seară în spirit olimpic și să ne pregătim să vedem performanțele ei remarcabile. Să o vedem pe Nadia în formă după 50 de ani, ne bucurăm și sper ca și ea să se bucure. Am multe amintiri cu Nadia. E mereu surprinzătoare, dar, în același timp, asta îi conturează personalitatea. E mereu prietenoasă, e deschisă și te poți distra cu ea”, a spus Thomas Bach, fostul președinte al Comitetului Olimpic Internațional.

Sărbătoare cu tot orașul Onești

La câteva zile după gala de la Palatul Parlamentului , acolo unde a început toată povestea acum zeci de ani. A fost organizat concursul „Nadia Comănești” în sala de sport din oraș, tribunele fiind neîncăpătoare. După premiere, Nadia s-a reunit alături de fostele ei colege din lotul de gimnastică, Mariana Constantin, Anca Grigoraș, Gabriela Trușcă, Teodora Ungureanu și Georgeta Gabor. Pe stadionul din Onești a fost organizată „Gala Campioanelor”, care s-a încheiat cu un concert al Loredanei Groza, bună prietenă a Nadiei Comăneci.

Ion Țiriac, cadou special pentru Nadia Comăneci

Ion Țiriac i-a pregătit un cadou special Nadiei Comăneci cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Țiriac vrea să ridice o sală dedicată copiilor, dar și o statuie uriașă, care ar urma să fie amplasată într-un parc din București: „Eu m-am gândit că ea ar fi mult mai fericită dacă i-aș face o sală în care să intre 1.000 de fetițe, poate și băieți, între 3 și 12 ani. Toată lumea întreabă: «Păi Țiriac, ai înnebunit, de ce 3 și 12, și nu 14 și nu 15?». Domnule, eu mă gândesc că noi ne-am pierdut baza în țara asta”, a dezvăluit miliardarul.

Prima sportivă care primește Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce

Pe data de 30 mai 2026, Nadia Comăneci a fost primită la Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Fosta mare sportivă a fost decorată cu cea mai mare distincție pe care statul român o poate acorda unei personalități din lumea sportului: Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce! Nadia Comăneci este și prima persoană din sport care primește această distincție. Alți opt sportivi au primit Ordinul Național „Steaua României”, dar în grad de Cavaler: Mircea Lucescu (2009), Octavian Morariu (2012), Anghel Iordănescu (2014), Emerich Ienei (2017), Simona Halep (2018), Ivan Patzaichin (2019), David Popovici (2022) și Gheorghe Hagi (2025).

„Nu am simțit că tremur așa de tare nici când a trebuit să merg la paralele… Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine (n.r. – către soțul ei, Bart), cel care m-ai salvat. Am fost doar o fetiță care și-a urmat pasiunea, iar câteva secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul și m-au adus aici cu voi toți, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea. Nu aș fi fost aici dacă nu aveam o direcție” – Nadia Comăneci, pe scena Laureus