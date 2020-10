De la orfelinat, la Vocea României și la X-Factor. Viața nevăzută dintr-un centru antidrog

Privim, zilnic, la televizor, reclame care propagă mesaje împotriva consumului de droguri și aflăm, chiar și de la cunoscuți, despre existența unor cazuri șocante. Însă, cum se desfășoară viața într-un centru de prevenție antidrog? Ce se întâmplă aici și cum evoluează copiii? Prevenția este vitală. Ce este drogul? Întrebați-i pe morți! Există, în această țară, oameni inimoși, care își rup felii din viață pentru viața însăși.

Acești pedagogi știu că un copil poate fi modelat și remodelat și că, dintr-un orfelinat, el poate ajunge să sfâșie crestele cerului. Ei încearcă să le ofere tinerilor un alt refugiu decât viciul și, de ce nu, să-i conducă pe drumul descoperirii unor vocații. Agenția Națională Antidrog are sedii în toate orașele. Acum, însă, am discutat despre prevenție și nu despre dependență.

Andreea Florina Boran este profesor la Palatul Copiilor din Arad și predă educație pentru cetățenie democratică. De 8 ani lucrează în învățământ, dar și în mediul privat. Mereu își găsește timp pentru copii. În privința fenomenului antidrog, dumneaei pune accentul pe elevii de gimnaziu și de liceu, dar munca sa cuprinde o paletă foarte largă de vârste, de la 4 la 19 ani.

De pe scena Vocii României, în amfiteatrul Facultății de Teatru

Din discuția purtată cu doamna Andreea Boran am reauzit un adevăr certificat de sociologi. Copiii care provin din familii destrămate sunt cei mai predispuși consumului de droguri. Pur și simplu, ei își caută un refugiu, înlocuind realitatea cu o pseudo-trăire. Din acest motiv, „a prevedea” este incomparabil mai important decât „a vindeca”, pentru că un copil lăsat singur, singur va rămâne uitat în propriul său sine. Dar, unii dintre acești puști au fost atinși de grația lui Dumnezeu, iar poveștile lor sunt fascinante.

La centrele de prevenție, copiii iau parte la o mulțime de activități, lucru care nu doar că le stopează o eventuală cădere în mirajul drogului, ci îi învață să biruiască în viață. „Mulți tineri care lucrează aici, la Arad, la Teatrul Școlar sau la Teatrul de Marionete au absolvit cursurile facultății de profil la Cluj sau la București. E drept, alții n-au reușit să meargă mai departe. Am avut chiar un băiat, căruia nu-i pot dezvălui numele, care a cântat pe scenă, la Vocea României. A avut succes! Nu a fost niciodată consumator, dar am lucrat cu el pe zona de prevenție. Provenea dintr-un orfelinat și crescuse într-un mediu lipsit de părinți. După episodul Vocea României, s-a ambiționat și a devenit student la UNATC”, ne-a povestit, în exclusivitate, doamna Boran.

De altfel, profesorii spun că este total diferit să lucrezi cu copiii, decât cu adulții. Cei mici pot fi modelați și creați și tocmai ați făcut cunoștință cu succesul acestui tip de educație.

Când copiii devin profesori

Ne-am întrebat cum se poate ajunge la asemenea performanțe și de unde provin fondurile necesare pentru ca aceste centre să funcționeze corect. Andreea Boran ne-a explicat că domnia sa și colegii săi sunt bugetari și că desfășoară doar proiecte în colaborare cu Centrul Municipal de Cultură. Pentru prevenția consumului de droguri, partenerii săi și-au oferit serviciile gratuit și i-au pus la dispoziție toate materialele și resursele, mai exact o echipă de voluntari și cursurile necesare pentru predare. Dincolo de aceste cursuri, profesorii și o parte dintre copii fac muncă de teren. „Mergem împreună cu unii dintre elevii noștri și susținem cursuri de prevenție în școli, iar rezultatele sunt cele scontate. Avem inclusiv un parteneriat cu Palatul Național al Copiilor, din București”, a povestit interlocutoarea noastră.

Mulți dintre copiii care sunt vizați de aceste cursuri, susținute și de școli, au părinții plecați în străinătate sau trăiesc în familii mono-parentale, astfel că sunt privați de afecțiune. Cumva, se aseamănă cu cei de la centre. Diferența este că unii dintre ei beneficiază de un cămin și de o anume siguranță și nu sunt supuși unui anturaj care să-i determine să consume diverse substanțe interzise, pentru a obține adrenalina specifică și necesară vârstei. Copiii care, în mod normal, au acasă tot ce le trebuie, au fost puși în contact cu cei de la centre, tocmai pentru a scoate în evidență normalitatea. „Toți oamenii suntem egali. Trebuie să facem orice pentru semenii noștri și să-i tratăm egal”, a punctat Andreea Boran.

„Fantazia” sau puștii care vor să ajungă rockeri

Cazul concurentului de la Vocea României nu este singurul succes artistic oferit de centrul de la Arad. Anul acesta, alți trei copii au urcat pe scenă, la aceeași competiie și la concursul X-Factor. Mai mult, din centrul de canto provine și formația Fantazia, compusă din patru puști care visează să devină rockeri. Au cântat în cadrul unor emisiuni, la posturile Pro Tv și Antena 1. În trecut, au participat la un concurs la Vatra Dornei, unde au obținut nota maximă din partea unui juriu format din absolvenți ai Conservatorului. Și nu doar ei au făcut cunoștință cu afirmarea, pentru că am aflat că mai mulți puști talentați au participat, cu brio, la olimpiade.

Antrenamente de tenis de masă, artă decorativă și ceramică

Noua generație crește, așadar, nu doar după modelul clasic, ci face cunoștință cu învățământul nonformal. Copiii urmează cursuri și diverse alte activități în aer liber, într-un mediu natural, intim și prietenos, iar programul este variat. Andrea Boran ne-a explicat avantajele acestui sistem: „Le propunem copiilor foarte multe activități, de la învățarea unor limbi străine (engleză, franceză, germană), la sport (judo, karate, tenis de masă), până la pictură pe sticlă, artă decorativă, ceramică, olărit și dansuri populare. Învățământul nonformal acoperă o paletă foarte largă…”

Pădurea Ceala, din Parcul Natural Lunca Mureșului, este de mai mulți ani gazda acestor copii. Încă dinaintea începerii pandemiei, tinerii erau aduși în acest spațiu liniștit. Să înveți în aer liber este total diferit față de a te simți constrâns, într-o sală de clasă. Învățăceii se deprind cu dezlegarea cuvintelor încrucișate, confecționeză afișe și prezintă altor colegi de școală diverse produse, pe care, ulterior, le expun, inclusiv la Concursul Național de Proiecte Antidrog, de la Eforie Sud. Modelul este psihologia inversă, dar cel mai important aspect, în privința felului în care tânăra generație poate fi îndepărtată de consumul de stupefiante, într-un mod diferit decât metodele clasice, este modul nonformal în care se desfășoară cursurile.

Fetița care nu văzuse marea…

Pentru că am atins subiectul legat de concursul de la Eforie Sud, curiozitatea ne-a împins să aflăm ce povești de viață ascunde o vizită pe litoral, alături de acești copii. N-a durat mult și mirarea s-a cuibărit în sufletele noastre. În cercul de elevi se afla o fetiță de clasa a X-a, care nu văzuse până atunci marea… Pentru mulți pare greu de crezut. Pentru ea, infinitul era ceva care ținea doar de interior. O contemplare a infinitului din exterior păruse imposibilă până atunci. Am înțeles că este vorba despre un copil harnic, care învață bine. Mama ei lucrează la Direcția Generală de Protecție a Copilului, tatăl muncește în străinătate, însă fratele ei suferă de probleme comportamentale și nu prea „dă pe acasă”… Până să asiste la împietrirea mării rostogolite, fetița ajunsese un fel de lacrimă congelată, dar orice istorie de acest gen are o morală și fiecare morală ține într-însa ceva pur.

Am fost curioși să aflăm ce presupune un concurs antidrog. „La Eforie Sud am participat la un decatlon. Au fost 10 probe, axate pe cultură generală, îndemânare, aptitudini, viteză de reacție, sportivitate, fair play etc. În aceste tabere, micuții lucrează cu formatori din mai multe discipline. Pentru antidrog, sunt aduși psihiatri și psihologi, care discută cu copiii și le propun teme de dezbatere. Dincolo de dezvoltarea abilităților de comunicare, există cercuri de oratorie, de dezbateri și de teatru. Pentru că tabăra este organizată pe litoral, poți să și înoți, fapt care ajută la creșterea tonusului copiilor. În plus, cei mici au posibilitatea de a trage cu arcul sau de a vâsli, într-un kaiac-canoe. Există 20 de ateliere, conduse de profesori specializați”, a detaliat „ghidul” nostru.

Prevenirea fumatului, primul pas împotriva consumului de droguri

Filosofia prevenției este clară: „Niciodată nu-ți voi spune „nu consuma”, pentru că, din acel moment, tu vei fi tentat să încerci, pe sistemul „dar eu trebuie să aflu cum. Oare, ce se va întâmpla cu mine?”. Instructorii se străduiesc să-i responsabilizeze pe învățăcei, pentru că, de la o vârstă, ei vor întâlni tentația și vor dori să afle ce se va întâmpla în corpurile lor, în anumite situații. Ni s-a povesit cum puștii și puștoaicele aud de la diverși „experimentați” cum aceștia au trăit „senzații tari” și încep să devină atrași de acest tip de moarte lentă…

Andreea Boran a fost categorică în acest sens și a avertizat că prevenția trebuie să înceapă din zonele pe care mulți le numim „defavorizate”: „Copiii care provin din mediile lipsite de familie intră foarte des în contact cu drogurile legale, precum alcoolul, tutunul și marijuana, care reprezintă o tranziție. Găsim alcool și țigări la orice chioșc, iar tinerii cumpără, chiar dacă, potrivit legii, fiind minori, acest lucru este ilegal”.

Dincolo de capitolul prevenție, specialiștii cu care am discutat nu au lucrat la cazurile unor copii drogați, dar au existat situații în care unii puști s-au lăsat de fumat. „Unii au reușit să renunțe la țigări, alții nu. Au fost copii care au mărturisit că la școală se află sub stres continuu, nu neapărat cauzat de profesori, ci de materia școlară și de exigența exagerată, care apare la anumite discipline școlare. Dar, cei care s-au lăsat de fumat, cu siguranță nu vor ajunge la marijuana, pentru că au înțeles că există posibilitatea să devină niște legume”, a subliniat „ghidul” nostru din această lume primejdioasă.

Așa cum se întâmplă mai mereu, în România nu prea există… dovezi. Este posibil ca puștii de la casele de copii să consume droguri, dar, niciodată, nimeni nu va „turna” nimic. Am fost asigurați, în legătură cu acest fenomen. Dincolo de discuția cu doamna Boran, știm că în unele școli, din toată țara, sunt copii care vin și se „spovedesc”, mărturisind că în diverse zone apar dealeri de vârsta lor, dar nimeni nu oferă detalii clare. Oamenii care lucrează la asociațiile de prevenție și de combatere nu au voie să facă percheziții, dar merg în instituțiile de învățământ, alături de câte un alt elev, bine pregătit la capitolul antidrog, care prezintă situația celorlalți copii.

Amurgul idolilor, de la Kurt Cobain, la Amy Winehouse

Tinerii au modele care provin din toate straturile sociale, dar mai ales din zona show-bizz-ului. Acest fapt nu avea cum să nu-și pună amprenta și în cazurile la care ne referim. „La una dintre ultimele prezentări, am avut copii care au mărturisit că suferă din pricina faptului că le-au murit idolii, precum Amy Whinehouse și Kurt Cobain. Dar ne-au dat mai multe exemple… Ei chiar îi cunosc bine pe acești cântăreți, le-au acultat muzica… Creațiile lor devin un fel de „influencer”, le-au schimbat viețile și acum, tinerii și-au pierdut idolii. De ce? Dintr-o prostie… Dacă un copil de clasa a X-a îmi spune că dorește să ajungă faimos, înseamnă că el a înțeles că unii nu știu să-și gestioneze celebritatea și, implicit, viețile ” , a fost replica pe care am primit-o.

Acesta este omul tânăr. Un curcubeu neîndoit până la capăt, dar perceptibil în toate culorile lacrimei…

Ultima invenție: Ochelarii antidrog și antialcool

Utima invenție în domeniul prevenției și al vindecării sunt ochelarii antidrog și antialcool. Odată purtați, aceștia evidențiază efectul alcoolului și al drogurilor, în timpul nopții. Până de curând, procedeul a fost testat pe liceeni, nu însă și pe elevii din cursul gimnazial.

Procedura este simplă. În fața copiilor sunt așezate, pe jos, coli de hârtie. În momentul în care unii dintre cei testați calcă pe foile respective sau complet aiurea, nereușind să le ocolească firesc, privitorii se umflă de râs… Doar că, din nefericire, mulți nu conștientizează ce consecințe are consumul. Important este, însă, faptul că acești viitori adulți au încredere în adulții de azi, care încearcă să-i redefinească sufletește. Esențial este să ai încredere în oameni, iar artist este acela care „naște”.

În loc de epilog: Libertatea este o durere!

Dincolo de poveștile acestor copii, oare ce ar mai fi de adăugat? Peste tot în România și (probabil) în toate țările lumii, unii copii cedează, fie că nu au alături pe cineva drag, fie din alte motive. Profesorii și îndrumătorii țin o legătură strânsă cu DIICOT-ul și anunță „organele abilitate” unde să cerceteze.

Avantajul Palatelor și Cluburilor de profil este dat de faptul că acești copii vin la cursuri pentru că își doresc. Pedagogii încearcă să-i responsabilizeze, deși sunt conștienți că, spre exemplu, la un moment dat, mulți dintre tineri vor începe să fumeze. Părerea generală este aceea că tinerimea tinde să se răzbune pe societate. Cei mici suferă datorită nouă, celor care ne credem adulți.

Libertatea este o durere…