„De la piticul care nu poate să alerge la ‘strong Armstrong’”. Scoțianul și Nikita, două transferuri beton în Dinamo – FCSB 4-3! Ce fundaș au ratat „câinii”

și a vorbit despre Nikita Stoinov, unul dintre cele mai tari transferuri reușite de Dinamo. Cine e stoperul pe care Dinamo a fost aproape să îl transfere.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre Danny Armstrong, noua senzație a lui Dinamo

Andrei Nicolescu îl felicită pe : „Acum cum să facem? Să trecem din dimensiunea în care eram un pitic care nu poate să lupte alerge și n-are forță, la… Acum putem să apreciem așa: Armstrong a făcut un meci foarte inspirat și a dovedit că are calitățile necesare să poată să facă performanță în România”.

Președintele lui Dinamo nu uită însă cât de criticat a fost scoțianul: „Dar nu putem să trecem nici din partea aia în care e cel mai slab, în partea în care e cel mai bun. Are un caracter foarte frumos, asta pot să spun. Este un băiat cu o conduită exemplară, un caracter very strong (n.r. foarte puternic), da.

ADVERTISEMENT

E caracteristica noastră pentru că încercăm atunci când facem transferuri să vedem și partea asta umană și partea lor care nu e neapărat profesională și să aducem jucători cu caracter, jucători de echipă, de grup, care să se integreze ușor”.

Andrei Nicolescu, impresionat de Nikita Stoinov: „Am avut două ținte și îmi pare rău”

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a făcut eforturi mari să îl transfere pe internaționalul israelian: „Uitați-vă la Nikita Stoinov. Cred că nici nu s-a văzut că e doar de o lună cu noi. Are calitatea foarte multă. Pop a jucat și el foarte bine și s-a sacrificat în slujba echipei. Pentru fundașul central noi am avut două ținte și îmi pare rău. Una a fost el și am insistat mult, am făcut eforturi”.

ADVERTISEMENT

Dinamo a fost aproape să aducă și pe Ime Okon, însă stoperul african a semnat cu Hannover: „Și a doua, n-am reușit. În momentul în care negociam, a primit o ofertă și a ales să meargă pe foarte, foarte mulți bani în liga a doua din Germania, la o echipă care se bate la promovare și a fost foarte greu să o egalăm.

ADVERTISEMENT

Este un jucător de culoare. Îl cheamă Ime Okon. O să auziți de el în viitor. Tot așa la 20 de ani. Vedeam în el foarte mult potențial și încă mai căutăm jucători care să reprezinte cu adevărat spiritul lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Aveam foarte mare încredere în Nikita și e un jucător pentru care am făcut eforturi mari la 19 ani. Știam că avem de așteptat după acte, adică sincer am făcut niște eforturi pe care în mod normal nu le făceam pentru că e un jucător în care am crezut foarte mult. Și sper ca ăsta să fie doar începutul”.

Oficialul lui Dinamo l-a lăudat și pe mijlocaș Danny Armstrong: „Nu știu ce whisky bea că nu am ajuns la confidențe de genul ăsta. Armstrong e un caracter extraordinar, un jucător cu o capacitate de concentrare și de pozitivitate bună în ceea ce face. Nu dă înapoi, e foarte îndârgit”.