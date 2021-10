De la PRO TV, la mănăstire. Cum a ajuns actorul și juratul Andrei Ciopec să se călugărească: „Nu este ușor să renunți la tot”

Fosta vedetă Pro TV Andrei Ciopec a ajuns să se călugărească în urmă cu câțiva ani. S-a retras din viața publică și acum este călugăr la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

Până la 32 de ani, Andrei Ciopec a jucat alături de nume mari ale teatrului și filmului românesc. Printre actori se numără Oana Pellea, și Victor Rebengiuc. De altfel, el a mai jucat și alături de actori internaționali, dintre care Steven Seagal, Armand Assante și Dolph Lundgren.

Ultimul film în care a jucat este „Cardinalul” (2019). Mai mulți actori ortodocși au făcut parte din producția filmului: Maria Ploae, Alexandru Repan și Cristi Iacob. A mai jucat în serialul „Triplusec” de la Pro TV și a fost jurat al emisiunii „Cântă cu mine”.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns la călugărie Andrei Ciopec, fosta vedetă Pro TV

a povestit despre cum a ales calea Domnului în loc să-și continue cariera de actor. La începutul lui 2019, fosta vedetă Pro TV a decis să se călugărească.

Cu mai bine de jumătate de an în urmă, Andrei Ciopec a vorbit despre trecerea de la viața de vedetă la cea de călugăr. Cu toate că avea o carieră în ascensiune, fostul actor avea momente în care simțea dorul de Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

Acest dor a fost amplificat de rolul pe care l-a jucat, timp de patru ani, în piesa „Frații Karamazov”, după romanul lui Dostoievski, în regia Bogdanei Darie.

„Începusem să fiu cât de cât cunoscut, câștigam bine și, din punct de vedere lumesc, la acea vreme, nu a fost nimic care să mă împlinească mai mult decât actoria, însă în mine creștea un dor de Dumnezeu din ce în ce mai mare”, a declarat Andrei Ciopec pentru .

ADVERTISEMENT

Fratele Andrei și-a amintit și de copilărie. La acea vreme, tânărul participa la slujbele din Popăuţi, unde mergea împreună cu tatăl său. Și excursiile la mănăstiri, unde mergea împreună cu clasa, au rămas vii în memoria fostului actor.

Andrei Ciopec și-a amintit și de slujbele de Înviere de la biserica din satul bunicilor, Călinești, orașul Bucecea. Acesta mai trăgea, uneori, clopotul.

ADVERTISEMENT

„Uneori mai trăgeam clopotul într-o clopotniță cu multă pânză de păianjen și cu mulți lilieci în ea”, a mai spus el pentru sursa citată.

Cum a început Andrei Ciopec să ia calea bisericii

Până să se retragă la mănăstire, Andrei Ciopec mergea des la Biserica „Sfântul Silvestru” din București. Acolo, fostul actor a găsit o comunitate care l-a ajutat foarte mult. Părintele Cristian Galeriu, nepot al preotului Constantin Galeriu, a fost printre cei care l-au îndrumat.

ADVERTISEMENT

„Că să schițez un traseu pe care l-am parcurs până în clipa în care am plecat la mănăstire trebuie să punctez momentul în care am început să merg la Biserica ‘Sfântul Silvestru’ din București” , a adăugat acesta.

Despre Cristian Galeriu, Andrei Ciopec a avut numai cuvinte de laudă. Prin intermediul acestuia, fratele Andrei a ajuns să-l cunoască pe părintele Petre Comșa, fost ucenic al părintelui Constantin Galeriu.

„M-a sprijinit enorm, m-a învățat foarte multe lucruri.

(…) Sub purtarea lui de grijă am fost o perioadă îndelungată, timp în care, prin intermediul sfinției sale am început să merg pentru sfat duhovnicesc și la Părintele Irineu Curtescu.

Această întâlnire a fost pentru mine cea mai importantă din punct de vedere duhovnicesc și uman deoarece a dat prilejul unui șir de nenumărate alte întâlniri, prietenii frumoase, căutări și răspunsuri”, a mai spus Andrei Ciopec.

A ajuns pe muntele Athos

Andrei Ciopec a mai spus, printre altele, că a ajuns pe muntele Athos. Acolo a avut discuții cu părinții de la Mănăstirea Vatopedu, de la Schitul Lacu. Acolo, tânărul a simțit un dor tot mai acut de Dumnezeu.

La începutul anului 2019, fostul actor deja începuse să simtă o legătură tot mai profundă cu Dumnezeu. În februarie, acesta deja a plecat spre Mănăstirea Ponor.

„Au început ușor-ușor să mi se închidă drumurile în lume, să se dărâme planuri și idealuri și, în exact 40 de zile, pe data de 15 februarie, după ce am împărțit tot ce aveam și după ce am rupt radical orice legătură cu lumea, plecam dinspre București către Mănăstirea Ponor, unde am ajuns în dimineața zilei de 16 februarie, chiar la începutul Triodului.

De acolo, după 9 luni de zile, am venit cu binecuvântare mai aproape de meleagurile natale, în Bucovina, la Sihăstria Putnei”, a continuat fosta vedetă Pro TV.

Trecerea de la viața de actor la cea de călugăr nu a fost foarte grea. Acesta nu consideră că era un om faimos și se bucură că nu a mai ajuns să fie.

„A fost o trecere destul de bruscă de la un tip de viață la un alt tip de viață. Nu este ușor să renunți la tot și să pleci într-o zi din mijlocul Bucureștiului la o mănăstire în vârful muntelui la 1400 de metri lăsând în urmă tot ce ai făcut și tot ce ai fost sau cel puțin ai crezut că erai.

(…) Încerc să învăț ce înseamnă smerenia și încerc să învăț ce înseamnă ascultarea și supunerea nu doar ca și concept ci și ca stare a inimii pentru că ce înseamnă mândria, egoismul, independența și efectele lor, știu deja”, a declarat Andrei Ciopec.

Fostul actor a mai spus că viața în mănăstire înseamnă liniște, pe când viața în lumea înseamnă „alergătură”.