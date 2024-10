De la profesorul cu venituri din chirii, la pensionarul special sau bugetarul plătit de partid. Cum și-au investit economiile cei 14 candidați la Cotroceni

Unul dintre cei paisprezece candidați la alegerile prezidențiale din această toamnă va deveni noul președinte al României. Printre aceștia găsim mai mulți pensionari speciali, actuali demnitari cu salarii uriașe, dar și persoane fără venituri declarate. Cum și-a investit fiecare dintre cei paisprezece veniturile în condițiile în care, actualul președinte Klaus Iohannis, care își suplimentează veniturile din mai multe chirii, nu a reușit să-și sporească agoniseala de o viață?

Președintele Iohannis, la fel de bogat ca acum zece ani

Potrivit ultimei declarații de avere, soții Iohannis au, pe lângă cele trei apartamente și trei case – celebrele șase case din campania electorală din 2014 – un depozit de economii deschis la BCR cu 190.000 lei, adică circa 38.000 de euro. Cei doi nu mai dețin nimic altceva, nu au terenuri, automobile sau bunuri a căror valoare individuală depășește 3.000 de euro.

Depozitul în lei al președintelui Iohannis poate părea impresionant, însă anul trecut acesta a avut un salariu de peste 186.000 lei, iar soția sa, profesoară la liceul Gheorghe Lazăr din Sibiu, peste 49.000 lei. În plus, soții Iohannis și-au suplimentat venitul și din închirierea unor imobile, reușind să mai obțină astfel încă 40.000 lei.

Astfel, per total, soții Iohannis au avut anul trecut un venit de 276.000 lei, adică circa 23.000 lei lunar, adică aproape 5.000 de euro. Deși vorbim de o sumă considerabilă care intră lunar în conturile soților Iohannis, aceștia nu au economisit foarte mult în cei zece ani de mandat la Cotroceni.

Potrivit declarației de avere din anul 2014, înainte de a fi ales președinte, soții Iohannis aveau aceleași șase proprietăți imobiliare care le aduceau un venit din chirii de 114.000 lei, ceea ce, la cursul valutar din acel an echivala cu suma de 26.000 euro.

La această sumă se adăugau salariul de primar al lui Klaus Iohannis, 43.502 lei (adică aproape 10.000 de euro), plus salariul de profesor al lui Carmen Iohannis, de 26.000 lei (aproape 6.000 euro). În acel an soții Iohannis aveau în bancă trei depozite cu 13.500 euro, 9000 de dolari și 91.000 lei, ceea ce echivala cu 180.000 lei, la cursul BNR din acel an.

Practic, după zece ani la Cotroceni, șeful statului nu a reușit să-și mărească agoniseala, având aproximativ aceeași sumă în bănci.

Pensionarii speciali care vor la Cotroceni

La întrebarea ce venituri au și cum știu să-și protejeze sau să-și investească economiile cei 14 candidați la alegerile prezidențiale din noiembrie, vedem că mai mulți dintre aceștia sunt foști demnitari sau înalți funcționari ce beneficiază de pensii uriașe.

Cel mai spectaculos caz este cel al fostului premier, Nicolae Ciucă, candidatul PNL la funcția de președinte. Anul trecut, ca premier și ca președinte al senatului, acesta a avut un venit anual de circa 200.000 lei. Această sumă este însă mai mică decât pensia pe care o primește în calitate de general în retragere și fost șef al armatei, care ajunge astfel la aproape 233.000 lei.

Dacă luăm în calcul și pensia de serviciu a soției, atunci soții Ciucă au avut anul trecut venituri totale de jumătate de milion de lei. Aceștia nu au alte surse de venit și nici nu și-au investit economiile – liderul PNL are în depozite circa 170.000 lei, și nu a investit nici măcar în titluri de stat – .

Fostul premier are un credit la bancă, contractat în 2020, pe o perioadă de cinci ani, pentru suma de 100.000 lei. În același an, liderul PNL a achiziționat un autoturism Toyota Rav4.

Un alt pensionar special care candidează la alegerile prezidențiale este fostul prim-adjunct al SIE, generalul Silviu Predoiu. Anul trecut, acesta a avut o pensie de 229.000 lei. Nici acesta nu-și investește economiile, având în bancă circa 100.000 de euro. Singurul bun mai scump pe care l-a declarat sunt ceasurile, achiziționate între 2016 și 2019, în valoare de 7.000 de euro.

Un alt candidat care trăiește doar din pensie este Cristian Diaconescu, intrat în cursa pentru Cotroceni ca independent. Fostul ministru de externe al României are o pensie din MAE de 110.000 lei, aproape jumătate cât a soției, care are o pensie de 190.000 lei. Diaconescu și-a suplimentat veniturile cu o serie de cursuri ținute la Fundația Calea Victoriei, pentru care a primit 8.400 lei.

Fostul demnitar nu are depozite de economii, declarând doar trei carduri de credit, însă are datorii de peste 250.000 lei, după ce în anul 2022 a contractat cinci credite la bănci. Singura achiziție pe care a făcut-o în acel an a fost un autoturism Hyundai Tucson. În rest, nu are alte investiții făcute în anii recenți, fie că vorbim de proprietăți sau alte instrumente financiare.

Candidații cu investiții

Mircea Geoană, fostul secretar adjunct al NATO și fost ministru de externe, primește și el o pensie de 104.000 lei, o sumă de zece ori mai mică decât salariul pe care l-a avut la NATO anul trecut de 240.000 euro. La această sumă s-au mai adăugat alți 28.000 lei anul trecut, din drepturi de autor. Tot anul trecut, soții Geoană au vândut un apartament pentru suma de 220.000 euro.

Soții Geoană au în conturi circa 500.000 de euro, însă aceștia au și alte investiții. Ei au mai câștigat 45.000 lei din închirierea unui imobil și au investit 25.000 de dolari în bonduri ale statului român. În plus, soția fostului ministru de externe este asociată în 4 firme.

Este vorba de firma de arhitectură Topcont Invest Srl, unde deține 20% din capitalul social, firmă cu cifră de afaceri de un milion de lei în 2023 și profit de 200.000 lei, Apoapsis Education Group, care administrează o grădiniță, o firmă de imobiliare care nu mai are activitate, Moontel Residence și o firmă de consultanță, MG International Strategic Consulting Group, care la fel din 2020 nu mai are activitate. Totuși, în primul an de activitate, 2018, firma avusese o cifră de afaceri de aproape 400.000 lei și un profit de peste 240.000 lei.

De altfel, pe anul 2024, Mihaela Geoană a câștigat 14.500 lei din dividende la această firmă, semn că firma și-a reluat activitatea, plus alți 25.000 lei din firma de arhitectură.

Un alt candidat la alegerile prezidențiale care și-a investit economiile este . Până recent, aceasta a fost angajată consultant la compania de stat Nuclearelectrica, unde a avut un salariu de peste 530.000 lei. Totuși, veniturile acesteia pălesc în comparație cu cele ale soțului, care are un salariu anual de 1,2 milioane lei.

Ana Birchall și soțul ei au continuat să investească o parte de economii în aur, având lingouri de aur în valoare de peste 400.000 euro, aur achiziționat între 2011 și 2024, și a investit peste jumătate de milion de dolari în obligațiuni de stat. De altfel, în declarația de avere aceasta a precizat și care au fost câștigurile din titlurile de stat.

Aleși locali și demnitari cu alte surse de venituri

Cea mai mare parte a candidaților la Cotroceni sunt demnitari sau aleși locali, plătiți de la bugetul de stat sau, de la bugetul Uniunii Europene. La această categorie intră liderul AUR, George Simion, care nu declară decât salariul de deputat de 137.000 lei. El și soția sa, angajată și ea la stat, la Ministerul Educației, nu dețin niciun teren sau apartament, nu au conturi sau depozite în bănci și nici vreun autoturism, aparent Simion a renunțat la Fordul Fiesta care apărea în declarațiile de avere mai vechi. Anul trecut aceștia au obținut 60.000 de euro la botezul copilului.

Tot la capitolul bugetari, fără alte surse de venit sau investiții, intră și Ludovic Orban, candidatul Forței Drepte declarând doar salariul de deputat, Elena Lasconi, candidata USR menționând doar salariul de 150.000 pe care-l încasează ca primar al orașului Câmpulung. În ultimii șapte ani aceasta a făcut trei credite la bancă, în valoare de peste 400.000 lei.

Europarlamentarul Cristian Terheș menționează investiții, pe numele soției care este angajată la o firmă din California, de peste 315.000 dolari în titluri de stat emise de Guvernul SUA. Și liderul UDMR, Kelemen Hunor a câștigat peste 180.000 lei, salariu de deputat și indemnizația de viceprim-ministru, sumă la care se adaugă alți 220.000 lei, salariul de la partid. În conturi are peste 770.000 lei, și nu a apelat la niciun mecanism de investiție.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, și el cu venituri de peste 175.000 lei anul trecut, mai apare ca acționar la doar una din cele trei firme din Buzău, la care era acționar în trecut. Este vorba despre Alcom Srl, unde premierul apare ca asociat cu peste 50% din acțiuni. Firma, care are ca obiect de activitate consultanța în afaceri, este pe pierdere în ultimii cinci ani, iar anul trecut a avut o cifră de afaceri de 200.000 lei. Celebra patiserie din Buzău a familiei Ciolacu, Lucia Com 94, nu mai apare în declarațiile de avere ale premierului, însă fosta soție a acestuia a rămas unicul acționar. Anul trecut, firma a avut o cifră de afaceri de peste 900.000 lei și un profit sub 20.000 lei.

Candidat fără venituri

Candidatul independent Călin Georgescu, fostul angajat în cadrul ONU și propus în trecut premier de către AUR, are 264.000 euro în conturi și în prezent predă la o universitate din Pitești, unde este plătit cu 6.000 de lei pe lună.

Suma este mai mult decât declară un alt candidat independent, Sebastian Popescu, care nu menționează nicio sursă de venit sau depozite bancare. Acesta menționează doar mai multe terenuri agricole, dobândite toate în 2024 prin contract de întreținere.

Ultima dintre candidații la Cotroceni este , cea care are un salariu în televiziune de 240.000 lei, fiind angajată la același post de televiziune. Nici ea nu pare să-și fi investit economiile în vreun fel, declarând un apartament de 158 mp în Capitală, două autoturisme de lux și alte bunuri (icoane, bijuterii, tablouri) în valoare de 100.000 euro.