De la puiul mamei, la băiatul dur. Denis Hanganu este Tudor Achim în Clanul, la Pro TV: „Duceam lipsă de libertate”

Denis Hanganu renunță la imaginea de băiat bun și la locul lui pentru a-l aduce în fața telespectatorilor pe Tudor Achim, băiatul rău din Clanul. E încântat că are șansa să arate cât de multe este capabil să facă și nu se dă în lături de la nimic, astfel că a avut parte și de mici accidentări, după cum chiar el a dezvăluit pentru FANATIK.

Denis Hanganu iese din tipologia de „băiețel devreme acasă” și se transformă în Tudor Achim, băiatul rău din Clanul

Pe Denis Hanganu, telespectatorii îl cunosc din Sacrificiul, unde a interpretat rolul lui Andrei Oprea, un băiat bun, ascultător, care nu își asumă riscuri, copilul perfect pentru mame. Este adevărat, a cucerit inimile acestei categorii de public, dar personajul a fost opusul lui Denis, un împătimit al sporturilor extreme.

ADVERTISEMENT

Acum, are ocazia să demonstreze de ce este în stare. În serialul Clanul, îl aduce la viață pe Tudor Achim, care are o atitudine mai apropiată sufletului său. Denis are așteptări mari și vrea să demonstreze că se potrivește de minune în postura de băiat rău.

„Din înțelegerea mea cu regizorii și din caracteristicile personajului pe care ei mi le-au explicat, am o libertate destul de mare în reacții, gesturi , comportamentale și în a duce povestea mai departe în stilul lui Tudor Achim.

ADVERTISEMENT

Tipul ăsta de rol a situațiilor și ale acțiunilor pe care el le face, îmi place foarte mult. Îmi oferă acea libertate de care duceam lipsă.

E o provocare, având în vedere că până acum am fost tot timpul încadrat într-o tipologie de băiețel frumos, devreme acasă, cuminte, își cere iertare și atunci când nu trebuie. Pot să fac și alte lucruri”, a spus Denis Hanganu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Am filmări de dimineața până seara”

Munca îi face plăcere și îi aduce satisfacții, dar nu e ușoară. Pentru ca totul să iasă ca la carte, Denis Hanganu petrece chiar și întreaga zi pe platourile de filmare. Nu este în zadar, căci afirmă cu mândrie faptul că produsul final este unul de calitate.

„Eu chiar mă străduiesc să fac o muncă foarte bună, deși ritmul e foarte alert și am filmări de dimineața până seara, să oferim telespectatorilor un produs de calitate și de urmărit cu interes. Eu când zic, chiar știu ce spun și dacă nu ar fi nu aș spune. Mă feresc de cuvintele mari”, a adăugat actorul.

ADVERTISEMENT

Tudor Achim este vulcanic și acționează din instinct, ceea ce, pe alocuri, înseamnă o provocare pentru Denis. S-a mai ales cu vânătăi și lovituri datorită faptului că a avut de filmat scene periculoase, dar asta nu-l sperie. Din contră, îi place să se arunce în ghearele pericolului odată cu personajul său.

ADVERTISEMENT

„Am pregătit secvențe de acțiune, cu cascadori. M-am lovit, am avut tot felul de probleme, vânătăi. Astea fac parte din lucrul la un astfel de serial. Că dacă am filma doar chestii cuminți, plan, contraplan și spune câteva vorbe, așa poate toată lumea, dar la lucrul de calitate nu are cum să nu se întâmple chestii neprevăzute.

Sunt foarte multe peripeții, pentru că Tudor Achim face tot felul de lucruri. E un pic nebun. Face ce-i trece prin cap sau acționează impulsiv și, atunci, se urcă pe utilaje, se bate”, a dezvăluit Denis Hanganu pentru FANATIK.

De ce nu se consideră Denis Hanganu vedetă și ce îl deranjează la colegii de breaslă: „Am o problemă cu asumarea unei false celebrități”

Denis Hanganu a mărturisit că oamenii îl recunosc pe stradă pentru rolurile în care a apărut până acum. Nu este deranjat, ba chiar se bucură de energia primită din partea publicului. Chiar dacă afirmă că nu din asta trăiește, ci din satisfacție muncii sale combinată cu alte resurse financiare, actorul este deranjat de atitudinea pe care o au anumiți colegi de breaslă.

„Eu am o problemă foarte mare cu cei care afirmă că îi deranjează tipul acesta de celebritate sau vizibilitate, pentru că mi se pare că e asumată.

Dacă n-am vrea, n-am fi acolo, mai ales că sunt actori la bază. Și când zic actori, sunt actori cu studii și de teatru și de film. Și atunci dacă vreau să fiu actor, dacă vreau să fac meseria asta și îmi asum rolul, înseamnă că așa sunt lucrurile”, a susținut Denis.

Pe de altă parte, nu se consideră un star și este conștient că faima este efemeră. Din punctul său de vedere, România este o țară mult prea mică pentru a vorbi despre celebrități. Pentru Denis Hanganu, modestia și asumarea primează.

„Iarăși, am o problemă cu tipul ăsta de asumare a unei false celebrități. Eu cred foarte mult în asumare și în modestia de rigoare, pentru că rolurile vin și pleacă, la fel și proiectele.

Nimic nu e veșnic. Oamenii te urmăresc, te apreciază, dar te și uită în același timp. Totul e efemer. Mi se pare falsă asta cu celebritatea. Nu cred că e la noi, suntem o țară mică. Nu cred că e nimeni la nivel de star, vedetă, celebru”, ne-a mărturisit actorul.

„Sunt un om ca toți ceilalți”

Până acum, Denis Hanganu nu a fost asaltat de admiratoare înfocate, deși are toate șansele după Totuși, se bucură că nici de prea multe critici nu a avut parte. În realitate, se consideră un om simplu, iar faptul că nu este perceput altfel nu poate decât să-l mulțumească.

„Sunt tot un om ca toți ceilalți și am aceleași nevoi ș păcate precum alții. Nu sunt cu nimic mai breaz. Nu am avut nicio urmă de hate, de ură. Am primit tot timpul doar mesaje de felicitări, doar mesaje în care oamenii apreciau munca depusă”, a adăugat Denis Hanganu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cine sunt actorii din Clanul?

Producția Pro TV, a cărui scenarist și regizor este Anghel Damian, același ca în cazul Vlad, a adunat unele dintre cele mai mari nume din cinematografia românească. Carmen Tănase „se întoarce acasă”, după cum a dezvăluit recent, și va interpreta un rol neobișnuit pentru ea.

George Mihăiță este Bebe Măcelaru, șeful clanului, Pentru prima dată pe micile ecrane în calitate de actriță, carismatică artistă a dezvăluit pentru FANATIK că fură meserie de la toți colegii ei consacrați.

„Sunt susținută puternic. Toată lumea e alături de mine. Fur meserie de la toți. E o ocazia bună de a învăța de la toată lumea”, ne-a mărturisit Theo Rose.

Pentru acest rol, Cătălina Grama, pe numele său real, și-a schimbat look-ul și a renunțat la părul blond, platinat, care a consacrat-o.

„Eu fac parte din clan. Clanul lui Bebe Măcelaru, interpretat de George Mihăiță, pe care îl ador. O joc pe soția lui, sunt Magda, și nu ai sta de vorbă cu ea, e foarte rea. E complet diferit față de tot ce am făcut până acum”, a declarat Magda pentru FANATIK.

Pe lângă cei amintiți anterior, din distribuție mai fac parte , Marian Olteanu, mâna lui dreaptă, Codin Maticiuc și George Ivașcu, locotenenții lui Bebe. Lor li se alătură, Mădălina Craiu, Vladimir Drăghia, Silviu Mircescu, Constantin Drăgoi și Bogdan Farcaş.