De la Rapid – CFR Cluj, direct în Europa! Ce meci arbitrează „talismanul” giuleștenilor și unde a fost delegat Marian Barbu de UEFA după U Craiova – Petrolul

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Rareș Vidican a fost delegat de CCA să arbitreze duminică seară de la ora 21:30 meciul Rapid – CFR Cluj din etapa a treia a SuperLigii. În Giulești, el va fi ajutat la cele două margini de Mihai Marica și Cristi Ilinca, în vreme ce arbitru de rezervă va fi Ovidiu-George Robu. În camera VAR au fost trimiși Sorin Costreie și Cristina Trandafir, iar rolul de observator de arbitri i-a revenit lui Adrian Comănescu.

După Rapid – CFR Cluj, Rareș Vidican va arbitra și un meci din cupele europene

De menționat în acest context este că până în prezent Rapid nu a pierdut niciodată un meci jucat pe teren propriu la care arbitru a fost Vidican. În plus, numele său a fost implicat într-un scandal de proporții în SuperLiga după un Rapid – FCSB 1-0 jucat în aprilie 2023. Atunci, el s-a aflat în camera VAR, iar după partidă a fost criticat extrem de dur de Gigi Becali și Mihai Stoica pentru că nu a intervenit din acea postură pentru a îndrepta anumite decizii considerate de ei drept total eronate în defavoarea echipei lor în acel meci.

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La doar câteva zile de la această partidă, mai exact pe 6 august, cu începere de la ora 21:45, Vidican a fost delegat de UEFA să conducă de la centru și un meci din Conference League. Este vorba despre duelul dintre Bohemians din Irlanda și Midtjylland din Danemarca din turul trei preliminar, prima manșă.

Asistenții săi de la această partidă vor fi Alexandru Corb și Marius Badea, iar arbitru de rezervă va fi Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs. În camera VAR se vor afla și de această dată Sorin Costreie și Cristina Trandafir. În ceea ce îl privește pe Szabolcs Kovacs, el a fost trimis de forul continental și ca arbitru de centru la un meci din cupele europene programat în viitorul apropiat.

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Ce alți arbitri români au fost delegați de UEFA în cupele europene

Este vorba despre duelul Dinamo Minsk – Braga, de asemenea din Conference League, tot din turul trei preliminar, dar de această dată, în mod evident, fiind vorba despre manșa secundă, programată pe data de 13 august, de la ora 20:00. De asemenea, , a fost trimis la Benfica – Hearts din Europa League, turul trei preliminar, prima manșă, de pe 6 august, ora 22:00. Nu în ultimul rând, , va fi la centru la partida Hradec Kralove – Beșiktaș din turul trei preliminar Europa League, prima manșă, tot de pe 6 august, cu începere de la 20:00.