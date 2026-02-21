Sport

De la Rapid, direct în Ligue 1! Înaintea derby-ului cu Dinamo, i-a comunicat lui Dan Șucu că pleacă

Mutare spectaculoasă în Ligue 1 de la Rapid. Omul de încredere al lui Dan Șucu a anunțat că pleacă înainte de derby-ul cu Dinamo. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
21.02.2026 | 14:05
ULTIMA ORĂ
FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de pe 12 februarie că Daniel Sandu este pe cale să o părăsească pe Rapid. Destinația directorului departamentului de scouting este una surprinzătoare, anume Ligue 1.

Daniel Sandu pleacă de la Rapid în Ligue 1

Daniel Sandu este foarte aproape să plece după patru ani de la Rapid. FANATIK a anunțat în exclusivitate că directorul departamentului de scouting are o ofertă din partea unei formații importante.

Destinația pe care a ales-o Daniel Sandu este surprinzătoare. Mai exact, oficialul e la Rapid s-ar fi înțeles deja cu Toulouse, formație ce se află pe locul 10 în Ligue 1, conform GSP.ro.

Dan Șucu ar fi fost deja înștiințat de hotărârea luată de Daniel Sandu, iar omul care i-a adus în România pe Albion Rrahmani sau Ermal Krasniqi va pleca la Toulouse, echipă care se luptă pentru calificarea în cupele europene.

Cum a reacționat Daniel Sandu

Daniel Sandu a oferit o primă reacție în momentul în care FANATIK a scris despre oferta de a pleca. Mai exact, directorul departamentului de scouting de la Rapid nu a negat informația, dar nici nu a confirmat-o.

„Nici nu pot să vă confirm, nici să infirm. Alte comentarii nu am de făcut”, a declarat Sandu în exclusivitate pentru FANATIK pe 12 februarie.

Cum se descrie Daniel Sandu

Pe platforma LinkedIn, Daniel Sandu se prezintă drept „asistent al directorului sportiv” actual, Mauro Pederzoli. În toamna anului trecut, oficialul giuleștenilor puncta faptul că Rapid este unul dintre cele mai serioase cluburi din Europa de Est și că se bucură că face parte din „lotul” ce se ocupă de transferuri.

„Am trăit în Statele Unite, în Franța și Belgia până acum, iar acum caut să aduc plusvaloare în peisajul fotbalului românesc. Ambițios să schimb percepțiile și să-mi aduc contribuția la dezvoltare, sunt deschis să construiesc o rețea și să lucrez alături de oameni din întreaga lume.

Am câștigat această vară, am sortat un amestec uimitor de jucători pentru Rapid. Bucuros să încep al patrulea an la club și să contribui la eforturile de a transforma Rapid în unul dintre cele mai bune și serioase cluburi din România și Europa de Est”, se arată în profilul lui Daniel Sandu de LinkedIn.

Controversă între Marius Șumudică și Daniel Sandu

Fostul președinte al Rapid București, Constantin Zotta, a dezvăluit la finalul anului 2024 o situație neobișnuită la clubul din Giulești, susținând că fostul antrenorul Marius Șumudică s-ar afla într-un conflict cu Daniel Sandu, directorul sportiv (n.r. – actual director de scouting), și cu Marian Mihail, directorul executiv al echipei.

La acel moment Marius Șumudică a infirmat faptul că nu l-ar fi primit pe Daniel Sandu la antrenamente. „Șumi”, fostul antrenor de la Rapid, susținea la acel moment că oficialul nu l-ar fi deranjat cu nimic.

„Eu nu am interzis nimănui să nu vină la antrenamentele mele și nu o voi face niciodată, indiferent cine ar fi. Niciodată nu aș face lucrul acesta, mai ales dacă este un om din cadrul clubului.

Daniel Sandu este omul care s-a ocupat de transferuri, este director sportiv la noi. Nu știu să vă spun, cred că mi-a venit la două sau trei antrenamente. Nu am avut nicio problemă cu el pentru că nu m-a deranjat. Eu țin legătură doar cu Viorel Moldovan și doar atât”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
