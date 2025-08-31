De la Rapid direct la clubul din Serie A! Totul este oficial

Fotbalistul grec Christos Papadopoulos, care aparține de Genoa, s-a aflat recent în probe la Rapid, iar . Mutarea nu s-a concretizat însă, iar acesta a semnat cu o grupare importantă din Serie A.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul dorit de Costel Gâlcă la Rapid a semnat cu o echipă din Serie A

Christos Papadopoulos a fost împrumutat de Genoa la Atalanta, însă acesta nu va juca pentru prima echipă a grupării din Bergamo, ci pentru formația U23, care joacă în Serie C, divizia a treia a fotbalului din Italia. Anunțul a fost făcut de jurnalistul italian Nicolo Schira pe contul său oficial de X.

The pic of Christos ’ signing for . Deal completed by the agency Eleven Elite. — Nicolò Schira (@NicoSchira)

Mijlocașul grec a început fotbalul în țara natală, unde a evoluat pentru Falaniakos, Aetos Makrychori și Iraklis Larissa înainte de a face pasul către Genoa în 2022, la vârsta de 17 ani. O prezență constantă la echipa U20 a „grifonilor”, Papadopoulos a debutat în Serie A pe 5 mai 2024, când a intrat pe final într-un meci cu AC Milan, încheiat la egalitate, 3-3.

ADVERTISEMENT

În sezonul 2024-2025, grecul a fost împrumutat de Genoa la Juventus, însă nu a jucat deloc pentru prima echipă a „Bătrânei Doamne”, fiind trimis la Juventus Next Gen, echipa secundă aflată în Serie C. Acesta a strâns 19 partide în divizia a treia, marcând un gol, și a preferat să continue la acest nivel și în noua stagiune.

Genoa va ceda un jucător la PAOK

Christos Papadopoulos se numără printre jucătorii care nu făceau parte din planurile antrenorului Patrick Vieira la Genoa. Pe această listă se mai află și alte nume, precum fundașul central italian Alessandro Vogliacco, care este foarte aproape să semneze cu gruparea antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK, sau .

ADVERTISEMENT

„Trei jucători vor mai pleca de la Genoa în această perioadă de transferuri. Este vorba despre Emil Bohinen, care este foarte aproape de un transfer la Venezia, Alessandro Vogliacco, care va semna cu PAOK Salonic, și David Ankeye, care va pleca la Entella (n.r. formație nou-promovată în Serie B)”, au anunțat cei de la .

ADVERTISEMENT