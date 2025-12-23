De la Rapid, în Premier League! Albion Rrahmani, pe lista unui colos din Londra

ADVERTISEMENT

Albion Rrahmani, fostul atacant de la Rapid, este aproape de transferul carierei. Presa din Anglia anunță că vârful celor de la Sparta Praga este dorit în Premier League de West Ham United. Vestea este una excelentă și pentru giuleșteni, care ar putea încasa o sumă importantă de bani.

Albion Rrahmani, dorit de West Ham United!

West Ham traversează un sezon extrem de complicat, iar oficialii clubului încearcă să întărească lotul în perioada de transferuri din iarnă, pentru a salva echipa londoneză de la retrogradare. Pe lista de transferuri se află și A

care a strălucit în tricoul Rapidului, se află pe placul conducerii „ciocănarilor”, însă West Ham trebuie să se înțeleagă mai întâi cu Sparta Praga înainte de a intra în negocieri cu fotbalistul. Albion Rrahmani este cotat la 7,5 milioane de euro.

„Potrivit informațiilor furnizate de un fost angajat al clubului, West Ham United ia în calcul aducerea lui Albion Rrahmani pe London Stadium în această iarnă. Internaționalul kosovar traversează un sezon solid, cu 12 goluri marcate în 32 de meciuri disputate în toate competițiile, evoluțiile sale intrând pe radarul antrenorului Nuno Espírito Santo.

În vârstă de 25 de ani, atacantul evoluează în prezent la Sparta Praga, club la care a ajuns vara trecută, după despărțirea de Rapid București. Sursele susțin că West Ham îl apreciază pe Rrahmani, însă, cel puțin pentru moment, londonezii nu au făcut încă un pas concret pentru transferul său”, au scris cei de la .

Rapid va încasa un bonus excelent dacă Sparta Praga îl vinde pe Rrahmani

Vestea ar fi una excelentă și pentru Rapid. Clubul din Giulești a păstrat un comision de 15% în momentul în care l-a cedat pe Albion Rrahmani la Sparta Praga. Astfel, dacă cehii îl vor vinde pe atacant în Premier League, o parte din bani vor intra în conturile clubului din Superliga.