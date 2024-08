De la Real Madrid la Dinamo. Alberto Soro își caută locul în echipa „câinilor roșii”: „E greu”

Dinamo a transferat un atacant cu un CV impresionant în această perioadă de mercato.

Dinamo a transfer un jucător de clasă. Alberto Soro a fost cumpărat în trecut de Real Madrid

. Extrema iberică a fost cumpărată în sezonul 2019/2020 de Real Madrid pentru 2,5 milioane de euro. Spaniolul nu a apucat să-și facă debutul în tricoul „los blancos”, însă.

În Spania, Soro a evoluat pentru Real Zaragoza și Granada. În stagiunea precedentă, el a jucat la Vizela, în Portugalia, însă a ales să nu-și prelungească contractul cu lusitanii. Acum, spaniolul speră să-și facă loc cât mai rapid în echipa de start a „câinilor”.

Alberto Soro a vorbit despre experiența sa în Spania. Ibericul a subliniat impactul pe care l-a avut mutarea la Real Madrid, dar a ținut să menționeze și momentele mai dificile în care evolua în liga a doua. De asemenea, Soro a declarat că a avut șansa de a se antrena cu nume importante din fotbalul mare.

Alberto Soro: „Este greu să ajungi să joci la Real Madrid”

„La început, când s-a întâmplat, nu am conștientizat ce presupunea, s-a întâmplat totul foarte rapid. Am ajuns din Segunda División să joc în Europa și totul, în anii aceia, a fost foarte rapid. Ceea ce a fost pozitiv pentru mine a fost că au început să vorbească despre mine foarte bine.

Știu că este greu să ajungi să joci la Real Madrid, dar simplul fapt de a fi aparținut acelui club este ceva pozitiv și am avut norocul să fac asta. Știu că este foarte complicat.

Am ajuns din liga secundă din Spania, am jucat în Primera División, am jucat în Europa, fiind foarte tânăr și asta m-a ajutat să învăț, să văd cum este fotbalul și de ce este nevoie pentru a ajunge la nivel înalt.

Sunt mulți, fiindcă am avut șansa de a lucra alături de mari fotbaliști și, pentru că eram tânăr, m-au ajutat în toate momentele. Aș spune, pentru vârsta și traiectoria lui, Jorge Molina și Roberto Soldado. Sunt legende în Spania și e important să poți să înveți de la ei”, a explicat Alberto Soro, conform .

Dinamo a urcat pe locul 2 în Superliga României după victoria cu Universitatea Craiova. „Câinii roșii” au depășit toate așteptările în acest debut de sezon, iar obiectivul clubului de a termina pe loc de playoff pare din ce în ce mai realizabil.