De la Survivor, direct la FRF! Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești”: „Eram conștient că o să și pierdem”

Adrian Petre a fost în lotul echipei CS Păulești în perioada în care se crede că formația prahoveană ar fi trucat meciuri pentru câștiguri substanțiale la pariuri sportive. Din această cauză, fostul fotbalist de la FCSB, UTA și Farul Constanța a fost chemat la audieri la sediul FRF.

Adrian Petre, prima declarație după ce a ieșit de la audieri

Miercuri dimineață, 25 februarie, mai multe locuințe, din București și din alte șase județe din România, au fost perchiziționate de polițiști, fiind pornit un dosar pentru trucare de meciuri. Mai mulți jucători și persoane din cadrul clubului CS Păulești au fost audiate, printre care și Adrian Petre.

a ajuns să joace în eșaloanele inferioare din cauza accidentărilor, care l-au măcinat de-a lungul carierei sale. Înainte să plece la emisiunea „Survivor”, Adi Petre era legitimat la CS Păulești. El a fost citat pentru a se prezenta la sediul Federației Române de Fotbal cu scopul de a fi audiat în legătură cu acest caz:

„Eu am fost chemat să dau o declarație, am fost citat să vin să dau o declarație dacă știu niște chestii. Atât, am zis ce am avut de zis, tot adevărul la întrebările pe care mi le-au pus ei, am răspuns și asta a fost tot. Eu nu am nicio problemă.

Nu am simțit niciodată că s-ar întâmpla ceva, pentru că noi am pierdut foarte puține meciuri. Se întâmplă să pierzi, eu eram conștient că o să și pierdem, nu aveam cum să câștigăm tot. Nu m-am gândit o secundă la așa ceva, pentru că nu am mai întâlnit până acum asta. Sincer să fiu, nu știam de chestiile astea. Eu am spus la FRF tot ce trebuia. Mai departe oamenii iau deciziile.

Nu m-a sunat nimeni de la Poliție, nu m-a contactat nimeni, nu apare numele meu nicăieri, eu am fost chemat doar să dau declarații pentru că am fost component al echipei și poate știam ceva”, a declarat Adrian Petre, conform

Cum a comentat Adi Petre reținerea lui Gabi Matei

Adi Petre și Gabi Matei au fost colegi de echipă la CS Păulești. Cel din urmă continuă să fie anchetat și a fost reținut pentru 24 de ore. Atacantul în vârstă de 28 de ani a comentat

„E ciudat (n.r. referitor la faptul că Gabi Matei a intrat în cătușe la Parchet), nu-mi pare bine să aud lucrurile astea, sunt lucruri urâte, nu știu cum să reacționez la așa ceva, dar sper să fie bine, nu îmi doresc răul nimănui. Sper să se afle adevărul, a fost o explozie și nu ne așteptam”, a mai spus Petre pentru sursa citată.

Reacție fabuloasă în legătură cu prestațiile sale de la CS Păulești

În ceea ce privește integritatea sa, Adrian Petre a dezvăluit că nu a participat la niciun fel de joc de culise în perioada petrecută la CS Păulești. Fotbalistul a explicat ce fel de educație i-a oferit tatăl său și a recunoscut că ratările veneau din lipsa formei sale, nu pentru că cineva i-ar fi impus să o facă:

„Mie nu mi-a zis nimeni nimic, nu mi-a zis cineva să ratez. Am ratat că am fost eu slab. Dar absolut nimeni nu mi-a spus nimic. De când eram mic, tatăl meu m-a îndrumat să nu fac chestii de genul”, a conchis Adrian Petre.