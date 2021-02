De la Survivor România, pe masa de operație! Amna va fi supusă unei intervenții chirurgicale

Nici nu s-a recuperat bine după problemele de sănătate care au măcinat-o la Survivor România, că trebuie să se lase din nou pe mâna medicilor. Întoarsă din Republica Dominicană, Amna va suferi, spre sfârșitul acestei săptămâni, o intervenție chirurgicală.

Anunțul a fost făcut chiar de ea, printr-un scurt mesaj publicat cu puțin timp în urmă pe rețelele de socializare. Deși le dezvăluise fanilor că se pregătește să treacă prin acest episod dificil, cu toții au fost surprinși să afle că va ajunge atât de repede pe masa de operație.

Întrucât condițiile vitrege din competiție i-au acutizat problemele cu care se confruntă de mai multă vreme, artista a trebuit să-și roage colegii din echipa Faimoșilor să o propună spre eliminare. Cu toate acestea, nu regretă că a acceptat provocarea.

Amna o să fie supusă unei intervenții chirurgicale

„Facem vizita pre-anestezică. Vineri la ora 12 ne operăm. Fac acea intervenție pe care ar fi trebuit să o fac în Republica Dominicană.

Am venit să recoltăm analize pentru operație. N-am mai văzut un ac de vreo două săptămâni și mi-era așa dor…Urați-mi succes!”, le-a transmis Amna fanilor săi.

Problemele de sănătate i s-au accentuat la Survivor România

Cât despre eliminarea de la Survivor România, nu le poartă deloc pică Faimoșilor că au nominalizat-o. Ba chiar le mulțumește, întrucât condițiile vitrege de care a avut parte în Republica Dominicană i-au accentuat problemele de sănătate.

„Am avut palpitații, aveam mari probleme cu stomacul, am luat săruri de hidratare de la asistentă, m-am deshidratat de la cocos. Am luat și o bacterie de pe undeva. Acum o să scoatem fierea.

De când am plecat știam că am probleme mari cu bila, am luat însă semnătură de la doctor, care mi-a zis că o să rezist. Dar, nu am rezistat, am luat bacteria asta.

Competiția aceasta a fost o provocare uriașă. Mă simt mai puternică acum, deși poate pentru telespectatori sau colegi nu am fost suficient de puternică. Mi-am depășit niște limite.

Am învățat să stau cu mine, eram tot timpul într-o fugă continuă în București: telefoane, Instagram, Facebook, rețele de socializare. Niciodată nu apucam să stau cu mine.

Așa a vrut Dumnezeu să se întâmple. Colegii mei nu mai sunt colegi, sunt prieteni, familie. Vreau să-i aplaud din tot sufletul.

M-am simțit foarte rău, am început să mă deshidratez, după care am ajuns la spital. Primul doctor nu și-a dat seama de nimic, al doilea doctor m-a trimis direct la spital de urgență.

Aveam febră foarte mare și mi-a făcut o serie de analize…În curând mă voi opera și sunt gata să fac și pasul ăsta pentru că este cazul. Cine ajunge la Survivor, nu mai pleacă la fel. Ajunge mai puternic, mai încrezător, mai motivat, mai înțelept. Eu asta mi-am dorit pentru mine”, a dezvăluit Amna.