Sport

De la Vocea României, direct la Steaua – Dinamo! Ce personalități au asistat la derby-ul de pe Ghencea

Ciprian Păvăleanu
30.10.2026 | 19:00
De la Vocea Romaniei direct la Steaua Dinamo Ce personalitati au asistat la derbyul de pe Ghencea
GALERIE FOTO
Tudor Chirilă, prezent pe Ghencea la Steaua - Dinamo. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK Ionuț Lupescu, prezent pe Ghencea la Steaua - Dinamo. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK Ionuț Chirilă în timpul derby-ului Steaua - Dinamo. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK Ionuț Chirilă și Daniel Oprița înaintea derby-ului Steaua - Dinamo. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK +6 FOTO
Tudor Chirilă a fost prezent pe Ghencea la Steaua - Dinamo. Foto: Colaj FANATIK
Ionuț Chirilă a beneficiat de un spectator special la derby-ul Steaua - Dinamo! Tudor Chirilă, celebrul jurat de la Vocea României, a fost prezent pe Ghencea pentru a-și susține fratele
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Steaua București – CS Dinamo a fost cel mai așteptat meci al etapei din Liga a 2-a. Aproximativ 3.500 de suporteri au asistat la acest meci, printre care și Tudor Chirilă (52 de ani), fratele lui Ionuț Chirilă (60 de ani), antrenorul dinamoviștilor.

Tudor Chirilă, prezent la Steaua – Dinamo pe Ghencea

Ionuț Chirilă a acceptat o provocare extrem de dificilă la CS Dinamo. El a preluat o echipă formată din juniori, iar obiectivul principal este salvarea de la retrogradare. El este de părere că, dacă va reuși să rămână în Liga a 2-a, la anul această formație se va lupta pentru primele trei locuri. Într-adevăr, echipa sa a progresat în ultima vreme, iar de la înfrângeri cu o diferență de peste 5 goluri a ajuns să se lupte de la egal la egal cu cele mai în formă formații din divizia secundă.

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Meciul cu Steaua București este cel mai important test al său din acest sezon, chiar dacă formația lui Daniel Oprița este departe de forma din alți ani. După un început mai ezitant, roș-albaștrii au venit la acest meci după patru etape fără înfrângere. În tribune s-au aflat 3.500 de suporteri, iar la meci a fost prezent și Tudor Chirilă, celebrul jurat și antrenor de la emisiunea Vocea României, care a câștigat concursul de 8 ori alături de elevii săi. La fel ca Ionuț Chirilă, Tudor este pasionat de fotbal și vine la meciurile fratelui său de fiecare dată când este disponibil, pentru a-l susține.

El s-a aflat în lojă alături de Ionuț Lupescu și Marius Niculae. La derby-ul de pe Ghencea s-au mai aflat și alte personalități importante ale celor două echipe, printre care Victor Pițurcă și Ionel Dănciulescu.

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Stadionul a arătat dezolant la derby-ul dintre Steaua și Dinamo

Deși cele două echipe au un nume legendar pentru fotbalul românesc, iar Ionuț Chirilă a dezvăluit că, în opinia sa, acesta este adevăratul derby al României, fanii nu s-au înghesuit să vină la stadion. Deși numărul de 3.500 de spectatori nu este neapărat rău pentru un meci de ligă secundă, acest număr reprezintă aproximativ 10% din capacitatea totală a stadionului Ghencea, tocmai de aceea imaginile cu tribunele arenei nu sunt unele cu care cele două cluburi să se poată lăuda.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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