Sport

De necrezut! Motivul pentru care Amanda Anisimova a băut bere chiar pe terenul de tenis

Amanda Anisimova a consumat bere în timpul unui meci de la Cincinnati Open? Iată ce conținea, de fapt, paharul jucătoarei din Statele Unite ale Americii.
Alexa Serdan
18.08.2026 | 16:24
De necrezut Motivul pentru care Amanda Anisimova a baut bere chiar pe terenul de tenis
A băut sau nu bere Amanda Anisimova pe teren? Sursa foto: Instagram.com
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Toată lumea a început să-și dea coate când a văzut-o pe Amanda Anisimova când bea un lichid foarte similar cu berea. Evenimentul neașteptat a fost surprins chiar pe terenul de tenis, în pauza meciului cu Alexandra Eala.

Amanda Anisimova, moment incredibil pe teren

Amanda Anisimova (24 ani) se află sub lupa oamenilor, după ce a recurs la un gest uimitor. La câteva luni de când și-a deschis sufletul și a discutat despre problemele neplăcute cu care se confruntă a fost filmată într-un moment incredibil. Tenismena a revenit cu forțe proaspete pe teren, după ce s-a retras o perioadă.

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În urmă cu 3 ani lua decizia să ia o mică pauză, însă acum americanca este pe val. A învins-o pe Alexandra Eala, scor 4-6, 6-4, 6-2, la Cincinnati. Jucătoarea de tenis a ajuns în prim-plan datorită victoriei sale, dar și a unei clipe ce a fost surprinse direct pe terenul pe care juca. Toată lumea a observat acest lucru.

Ea a apărut cu un pahar de bere în mână din care a băut nestingherită. Lichidul care are în compoziție alcool este complet interzis în competiții, motiv pentru care a ridicat numeroase semne de întrebare. Mulți au vrut să știe ce a băut, de fapt, sportiva. „Ce e asta? Adică nu aș spune că un jucător bea bere în timpul unui meci, dar așa arată. Ar putea fi fără alcool, ar putea fi cidru, nu știm”, a notat un fan, pe rețeaua X.

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„Amanda Anisimova, în vârstă de 24 de ani, numărul 10 mondial, dă pe gât o bere chiar în timpul meciului cu Alexandra Eala. Spuma, paharul – nu poate fi decât bere. Este pentru prima dată când văd așa ceva în circuit! (Nu este vorba despre o glumă făcută cu un spectator.)”, a completat un alt internaut, pe social media.

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Ce a consumat, de fapt, Amanda Anisimova

Răspunsul care nu le-a dat pace celor care o admiră pe Amanda Anisimova a venit de la comentatorii care lucrează pentru Tennis Channel. Analiștii au făcut o postare pe rețelele de socializare și au relatat faptul că tenismena nu a consumat bere, ci o băutură energizantă care a ajutat-o să revină spectaculos, după ce a pierdut primul set cu 4-6.

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Următoarele două seturi i-au aparținut în totalitate. Le-a câștigat cu 6-4, 6-2. Așadar, misterul în ceea ce o privește pe tânăra jucătoare a fost elucidat. Mai mult decât atât, sportiva din Statele Unite ale Americii a fost decisivă după aproape 2 ore de joc. Tenismena nu a făcut nicio declarație pe marginea acestui subiect.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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