De necrezut! Armand Duplantis a depășit pentru a 13-a oară recordul mondial!

Fenomenul Armand Duplantis a depășit pentru a 13-a oară în carieră recordul mondial la săritura cu prăjina. Sportivul suedez a participat la reuniunea Gyulai István Memorial din Budapesta și a reușit să bifeze o nouă bornă incredibilă. A ajuns la pragul de 6,29 metri din a doua încercare.

S La aproape fiecare competiție la care ia parte, reușește să își depășească recordul, iar în momentul de față nu are rival în proba de săritură cu prăjina.

Grecul Emmanouil Karalis a încercat să îi facă față. Sportivul elen a mers cap la cap cu suedezul până la 6,02 metri, însă Armand Duplantis a continuat incredibil până la 6,29 metri, record mondial absolut.

De altfel, e pentru a 13-a oară în carieră și a treia oară în acest an când Armand Duplantis depășește borna mondială. Suedezul, în vârstă de doar 25 de ani, pare în cea mai bună formă a carierei și are toate șansele să scrie noi recorduri la următoarele competiții.

Câți bani primește Duplantis pentru fiecare record mondial depășit

Suedezul a luat aurul la ultimele două ediții ale , și mai are în palmares 9 medalii de aur la campionatele mondiale și europene, atât în sală, cât și în aer liber.

Armand Duplantis primește 100 de mii de dolari pentru fiecare record mondial doborât la săritură cu prăjina. Astfel, atletul suedez reușește să câștige sume importante la fiecare concurs la care participă.

Practic, el alege să urce pragul cu câte un centimetru, care îi aduce în cont 100 de mii de dolari, în loc să își fixeze borne mult mai mari. Această practică a fost folosită și de alți sportivi cunoscuți în această ramură olimpică, în decursul anilor.