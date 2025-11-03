De necrezut! Când s-a dictat ultima oară penalty împotriva Rapidului în SuperLiga

Inevitabilul s-a produs la derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Oltenii au egalat dintr-un penalty dictat în prelungirile prelungirilor, o sancțiune care nu se mai dictase din sezonul 2024-2025, etapa a 6-a.
441 de zile atât au trecut de când se dictase ultimul penalty împotriva Giuleștenilor. Lovitura de pedeapsă acordată în Universitatea Craiova – Rapid 2-2 a fost prima din acest sezon.
Ultimul echipă care a primit penalty la un meci cu Rapid a fost Dinamo. S-a întâmplat pe 18 august 2024, într-un meci disputat în Giulești și încheiat la egalitate între cele două rivale, scor 1-1. Atunci, ambele goluri au fost înscrise din lovituri de la 11 metri, Petrila (53) pentru Rapid și Selmani (77) pentru Dinamo. A fost, de altfel, singurul penalty dictat împotriva Rapidului în tot sezonul 2024-2025.
Acum, primul penalty al stagiunii dictat împotriva Rapidului a venit în etapa a 15-a a sezonului regulat. Echipa lui Costel Gâlcă a fost sancționată în minutul 90+10, după ce Marian Aioani l-a lovit cu pumnul în cap pe Monday Etim.
Inițial, „centralul” Marcel Bîrsan nu a arătat punctul cu var. Bucureșteanul a fost însă corectat de colegii din cabina VAR, Florin Andrei și Valentin Porumbel. Cel care și-a asumat responsabilitatea a fost Steven Nsimba, care a înscris și a stabilit rezultatul final U Craiova – Rapid 2-2.
Și în urmă cu două sezoane, Rapid a fost sancționată cu penalty la Craiova. S-a întâmplat în etapa a 2-a a play-off-ului, când oltenii s-au impus cu 2-1. Atunci, meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs, care a dictat singurul penalty contra Rapidului din toată stagiunea 2023-2024.
Ce-i drept, arbitrii dictează greu penalty împotriva Rapidului, dar giuleștenii nici nu beneficiază de lovitură de pedeapsă. În primele 15 etape din sezonul regulat, echipa lui Costel Gâlcă nu a primit nicio lovitură de la 11 metri. Din acest motiv, Rapid a acuzat încă de la începutul campionatului arbitrajul pe motiv că nu i s-au acordat mai multe lovituri de pedeapsă.
Alb-vișiniii au trebuit să aștepte Cupa României pentru a primi penalty în stagiunea 2025-2026. Singurul penalty până acum primit de Rapid a fost cel din victoria cu CSC Dumbrăvița, scor 4-0.