De necrezut! Când s-a dictat ultima oară penalty împotriva Rapidului în SuperLiga

Universitatea Craiova a smuls in extremis un punct cu Rapid, dintr-un penalty dictat în minutul 10 de prelungiri. Alb-vișiniii nu mai fuseseră sancționați de mai bine de un an cu lovitură de la 11 metri
Cristian Măciucă
03.11.2025 | 10:36
De necrezut! Când s-a dictat ultima oară penalty împotriva Rapidului în SuperLiga. FOTO: sportpictures.eu
Inevitabilul s-a produs la derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Oltenii au egalat dintr-un penalty dictat în prelungirile prelungirilor, o sancțiune care nu se mai dictase din sezonul 2024-2025, etapa a 6-a.

Câte zile trecuseră de la ultimul penalty dictat împotriva Rapidului

441 de zile atât au trecut de când se dictase ultimul penalty împotriva Giuleștenilor. Lovitura de pedeapsă acordată în Universitatea Craiova – Rapid 2-2 a fost prima din acest sezon.

Ultimul echipă care a primit penalty la un meci cu Rapid a fost Dinamo. S-a întâmplat pe 18 august 2024, într-un meci disputat în Giulești și încheiat la egalitate între cele două rivale, scor 1-1. Atunci, ambele goluri au fost înscrise din lovituri de la 11 metri, Petrila (53) pentru Rapid și Selmani (77) pentru Dinamo. A fost, de altfel, singurul penalty dictat împotriva Rapidului în tot sezonul 2024-2025.

Acum, primul penalty al stagiunii dictat împotriva Rapidului a venit în etapa a 15-a a sezonului regulat. Echipa lui Costel Gâlcă a fost sancționată în minutul 90+10, după ce Marian Aioani l-a lovit cu pumnul în cap pe Monday Etim.

Inițial, „centralul” Marcel Bîrsan nu a arătat punctul cu var. Bucureșteanul a fost însă corectat de colegii din cabina VAR, Florin Andrei și Valentin Porumbel. Cel care și-a asumat responsabilitatea a fost Steven Nsimba, care a înscris și a stabilit rezultatul final U Craiova – Rapid 2-2. 

Rapid, sancționată din nou cu penalty la Craiova

Și în urmă cu două sezoane, Rapid a fost sancționată cu penalty la Craiova. S-a întâmplat în etapa a 2-a a play-off-ului, când oltenii s-au impus cu 2-1. Atunci, meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs, care a dictat singurul penalty contra Rapidului din toată stagiunea 2023-2024.

Rapid nu a primit niciun penalty în acest sezon de SuperLiga

Ce-i drept, arbitrii dictează greu penalty împotriva Rapidului, dar giuleștenii nici nu beneficiază de lovitură de pedeapsă. În primele 15 etape din sezonul regulat, echipa lui Costel Gâlcă nu a primit nicio lovitură de la 11 metri. Din acest motiv, Rapid a acuzat încă de la începutul campionatului arbitrajul pe motiv că nu i s-au acordat mai multe lovituri de pedeapsă.

Alb-vișiniii au trebuit să aștepte Cupa României pentru a primi penalty în stagiunea 2025-2026. Singurul penalty până acum primit de Rapid a fost cel din victoria cu CSC Dumbrăvița, scor 4-0. 

  • 441 trecuseră de la ultimul penalty dictat împotriva Rapidului
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
