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Cel mai așteptat meci al oltenilor din această ediție de UEFA Conference League este pe cale să înceapă. Doar câteva ore ne mai despart de startul partidei, iar englezii și-au făcut bine lecțiile înaintea partidei Brighton – Universitatea Craiova și au scos prazul la vânzare.

Cât costă o bucată de praz în Brighton, înainte de meciul Universității Craiova

Oltenii au luat cu asalt străzile din Brighton înaintea meciului din UEFA Conference League. Universitatea Craiova dă piept cu locul 2 din Premier League, iar acest lucru a creat un interes enorm pentru fanii formației din Bănie, care abia așteaptă ca favoriții lor să dea testul suprem din acest sezon, mai ales că un rezultat pozitiv le-ar asigura calificarea în faza următoare a competiției.

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Profitând de numărul uriaș de susținători ai Universității Craiova, englezii au scos la vânzare praz, celebra legumă ce este asociată cu Oltenia și locuitorii acestei regiuni. Dacă în România o bucată de praz de aproximativ 500 de grame ajunge să coste 3-4 lei, prețul prazului din Anglia se ridică la o liră, ceea ce înseamnă mai exact 6,38 de lei.

Fanii Craiovei i-au vrăjit pe englezi înaintea partidei din Conference League

în ziua în care Universitatea Craiova o întâlnește pe Brighton, echipă care în acest sezon a învins echipe precum Arsenal sau Manchester City fără să încaseze vreun gol.

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Oltenii s-au adunat într-un pub cu multe ore înainte de startul partidei, acolo unde au sărbătorit nivelul la care a ajuns echipa lor favorită, care a câștigat eventul în România, iar acum joacă împotriva celor mai tari echipe din Europa. O reporteră și un cameraman de la BBC au fost prezenți în incinta localului pentru a lua câteva interviuri. Aceștia au vorbit inclusiv cu FANATIK și