Sport

De necrezut! Claudiu Petrila a semnat ratarea sezonului în SuperLiga, în meciul FC Botoșani – Rapid! Video

Claudiu Petrila, în centrul unui moment cum rar se vede în fotbalul profesionist! Cum a putut să rateze în meciul FC Botoșani - Rapid
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.12.2025 | 21:05
De necrezut Claudiu Petrila a semnat ratarea sezonului in SuperLiga in meciul FC Botosani Rapid Video
ULTIMA ORĂ
Claudiu Petrila, ratarea campionatului în FC Botoșani - Rapid. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În minutul 20, Alex Dobre a luat pe cont propriu o fază și a ajuns în poziție excelentă de finalizare, 1 la 1 cu portarul advers, Anestis. Doar că a preferat să fie altruist și să îi paseze lui Petrila, aflat în stânga sa, pe care l-a lăsat astfel singur cu poarta goală.

Claudiu Petrila, ratare uluitoare în meciul FC Botoșani – Rapid

Acesta din urmă a fost însă, cel mai probabil, prea sigur că va înscrie și posibil să fi lovit mingea destul de relaxat, fără preluare, astfel încât a trimis doar în plasa laterală, spre uimirea tuturor celor aflați pe teren, dar și a celor care au urmărit meciul la televizor. (AICI VIDEO). 

ADVERTISEMENT

Imediat, devastat după acest moment teribil pentru el, fiind vorba în principiu despre cea mai mare ratare din acest sezon de SuperLiga, cel puțin până în acest punct al stagiunii, Claudiu Petrila s-a prăbușit pe gazon și a rămas acolo timp de câteva secunde, fiind parcă și el șocat de cele întâmplate. Ulterior, în mod firesc, fotbalistul de la Rapid a fost nevoit să continue jocul.

Giuleștenii au mai făcut astfel de boacăne în acest an

Nu este prima dată în acest an când rapidiștii se află în centrul unui astfel de moment. În februarie, cu ocazia unui meci jucat la Galați cu Oțelul, Elvir Koljic a „reușit” să trimită peste din doar 2 metri, cu poarta rămasă goală, după o centrare furnizată de Andrei Borza din flancul stâng.

ADVERTISEMENT
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Digi24.ro
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu

Chiar înaintea acestui meci, Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, a fost premiat la Super Gala FANATIK 2025 cu premiul de „Investitorul anului”. Cu această ocazie, omul de afaceri a făcut următoarele declarații:

ADVERTISEMENT
La 21 de ani, a recurs la măsuri ”disperate”: ”M-am gândit: `Cât cântărește...
Digisport.ro
La 21 de ani, a recurs la măsuri ”disperate”: ”M-am gândit: `Cât cântărește sutienul meu?`”. Apoi, a primit o lovitură dură

„Nu știu dacă am emoții că am primit acest premiu, că sunt atâția oameni minunați în această sală în fața cărora mă înclin. Pentru că dacă am învățat ceva în fotbal sau în sport e că am învățat să respect oamenii. Pentru că ceea ce faceți dumneavostră, de la copii care joacă fotbal, la antrenori, la toți oamenii de sport, faceți în așa fel ca cel mai mare spectacol mondial, fotbalul, să trăiască.

Iar fără fotbal rămân la convingerea că lumea ar fi mai tristă. Emoții vin pentru că în 3 ore și jumătate o să jucăm la Botoșani. Aș vrea să schimbăm clasamentul portarilor. Să fie Anestis pe locul 1 și Aioani pe locul 2”. 

ADVERTISEMENT
Super Gala Fanatik 2025! Lista premiilor și toți câștigătorii! Cine sunt marii învingători...
Fanatik
Super Gala Fanatik 2025! Lista premiilor și toți câștigătorii! Cine sunt marii învingători ai anului
Gigi Becali, dialog fabulos cu Tzanca Uraganu. Ce provocare inedită i-a lansat patronul...
Fanatik
Gigi Becali, dialog fabulos cu Tzanca Uraganu. Ce provocare inedită i-a lansat patronul FCSB: „Sunt singurul”
Alex Musi, înțepătură pentru FCSB! Declarația de la Super Gala Fanatik 2025 cu...
Fanatik
Alex Musi, înțepătură pentru FCSB! Declarația de la Super Gala Fanatik 2025 cu care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui...
iamsport.ro
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui PSD-ist prins că fura și la noi, deci nu mă surprinde scorul de la Buzău'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!