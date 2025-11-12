Sport

De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”

Andrei Vochin și-a amintit la "Oldies but Goldies" povestea unui sezon incredibil, 1978-1979, în care au retrogradat atât Emeric Ienei, cu FC Bihor, cât și Mircea Lucescu, pe Corvinul.
Marian Popovici
12.11.2025 | 14:10
Emeric Ienei și Mircea Lucescu au retrogradat, ambii, în 1978-1979. Sursă foto: Colaj FANATIK.
Emeric Ienei și Mircea Lucescu, doi dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, au avut și un sezon de uitat de-a lungul carierei. Ambii antrenori colosali ai României au retrogradat la finalul aceluiași sezon, 1978-1979. Ienei era la FC Bihor, iar Lucescu la Corvinul. Cei din urmă au fost trimiși în B chiar de un gol marcat de Mihai Stoichiță, într-un meci Jiul – Steaua.

Emeric Ienei și Mircea Lucescu au retrogradat amândoi la finalul sezonului 1978-1979

S-a dus la FC Bihor și a retrogradat cu FC Bihor. Cu Mircea Lucescu de mână, care era la Corvinul. În sezonul 78-79, Ienei și Lucescu au retrogradat de mână. Oradea a retrogradat cu o etapă înainte de final.

Cine crezi că a retrogradat Corvinul. Dacă Steaua nu pierdea la Jiul, Corvinul se salva.Jiul a bătut-o pe Steaua cu 1-0, gol marcat de Mihai Stoichiță. Deci Mihai Stoichiță, actualul director tehnic al FRF, l-a retrogradat pe Mircea Lucescu, actualul selecționer. 

Rivalitatea cea mai mare a lui Lucescu nu a fost cu Ienei. Pentru că nu l-a prins prea mult. Ca antrenori au avut o rivalitate scurtă, timp în care Steaua domina și Dinamo nu își crease echipa. Rivalitatea lui Lucescu a fost cu Anghel Iordănescu.

Mircea Lucescu nu a avut rivalitate cu Emeric Ienei, ba chiar l-a admirat pe antrenorul Stelei

Lucescu și Ienei au fost antrenori total diferiți. Lucescu îl admira pe Ienei. Lucescu încă juca la Dinamo în prima parte a carierei lui Ienei ca antrenor”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.

Astfel, sezonul 1978-1979 a fost unul de uitat, atât pentru actualul selecționer, Mircea Lucescu, dar și pentru regretatul Emeric Ienei. Actualul selecționer a fost retrogradat de un gol marcat de Mihai Stoichiță, actualul director tehnic de la FRF, în Jiul – Steaua 1-0. Atât Ienei cât și Lucescu au revenit în prim-plan și au făcut performanțe unice în fotbalul românesc.

IN MEMORIAM Emeric Jenei, ULTIMUL LORD al fotbalului romanesc | Oldies but Goldies

