De necrezut! E prima dată când i se întâmplă asta lui Cristi Chivu la Inter

turul semifinalei Cupei Italiei. Vicecampioana a făcut doar 0-0 pe „Stadio Giuseppe Sinigaglia” și a fost zero la capitolul șuturi pe poartă.

Inter, pe zero în meciul cu Como

în turul semifinalelor Cupei Italiei. Duelul de pe „Stadio Giuseppe Sinigaglia” a fost unul echilibrat, fără faze de poartă și cu un plus pentru formația lui Cesc Fabregas.

Evoluția „nerazzurrilor” a fost una extrem de dezamăgitoare. Fotbaliștii pregătiți de Chivu n-au putut să tragă niciun șut pe spațiul porții adverse timp de 90 de minute. A fost pentru prima dată în acest sezon când Inter nu a expediat niciun șut pe poartă.

Cu toate acestea, Inter rămâne favorită la calificare având în vedere că returul se va juca pe „Giuseppe Meazza” pe 23 aprilie. În cealaltă semifinală se întâlnesc Lazio și Atalanta. Turul are loc miercuri, 4 martie, de la ora 22:00.

„Derby-ul (n.r. – cu AC Milan) e aproape, confruntarea (n.r. – din semifinalele Cupei) durează peste 180 de minute. Din acest motiv, a început cu o formulă remaniată și reușește un egal, 0-0, având dificultăți doar de câteva ori în prima repriză. Nu a fost cea mai bună prestație a echipei sale, dar per total un rezultat pozitiv”, a scris sursa menționată anterior.

Ce notă a primit Cristi Chivu

Cristi Chivu a primit nota 6 din partea celor de la . În ciuda prestației dezamăgitoare a lui Inter Milano, jurnaliștii italieni au tras o concluzie categorică: „Per total, un rezultat pozitiv”. Carlos Augusto și portarul Martinez au fost cei mai buni oameni din echipa lui Cristi Chivu, 6,5, în timp ce Diouf (5) s-a aflat la polul opus.

În ceea ce îl privește pe Fabregas, antrenorul spaniol a primit nota 6,5. „Se izbește de un Inter ‘Allegrian’. 90 de minute destul de tensionate și stresante. Va fi obligat să joace manșa retur pe San Siro, în fața unui infern cu 80.000 de fani”, au notat jurnaliștii din Peninsulă.