De necrezut! Faza de coșmar care a scos-o pe Universitatea Craiova din Conference League! Arbitrul a dictat penalty în ultimul minut

Universitatea Craiova a pierdut calificarea în următoarea fază din Conference League într-un mod dramatic! Oltenii au primit gol din penalty la ultima fază după o neglijență în careu
Ciprian Păvăleanu
19.12.2025 | 00:30
Faza care i-a spulberat speranțele Craiovei la calificare. Foto: Sportpictures / captură DigiSport
Universitatea Craiova a jucat foarte bine la Atena și a condus cu 2-0, scor la care era calificată mai departe. Grecii au reușit să înscrie de 3 ori până la final și au adus dezastrul în Bănie. Golul ce i-a eliminat pe elevii lui Filipe Coelho a fost marcat la ultima fază dintr-un penalty.

Faza ce a adus drama în Bănie! Universitatea Craiova a primit gol din penalty în ultimul minut al meciului

Universitatea Craiova părea ca se va întoarce de la Atena cu cele trei, după ce tabela de marcaj arăta 0-2 înainte de minutul 65. Echipa ce se află pe locul secund în campionatul Greciei a reușit o remontada spectaculoasă, cu două goluri înscrise în prelungiri.

Golul victoriei, marcat de Jovic, a venit dintr-un penalty acordat în urma unei neglijențe a lui Lyes Houri în suprafața de pedeapsă. În urma unui corner, Vida i-a luat fața francezului și a încercat să facă o preluare în careu, moment în care mijlocașul oltenilor, încercând să lovească mingea, l-a atins în picior pe croat (VEZI VIDEO AICI). Vida dăduse startul revenirii printr-un gol cu capul în minutul 65.

Arbitrul nu a dictat penalty în teren, însă în urma analizei VAR el a decis că intervenția lui Houri a fost neregulamentară și a arătat punctul cu var. Deși Isenko este cunoscut pentru calitatea sa foarte bună în a apăra lovituri de la 11 metri, Luka Jovic a executat puternic, iar ucraineanul nu a putut interveni.

Cum a fost eliminată Craiova? Oltenii sunt prima echipă de sub linie

În play-off-ul de Conference League se califică echipele clasate între locurile 9 și 24, iar Universitatea Craiova a finalizat pe poziția 25 în urma rezultatului de joi seară, adică prima sub linie. Deși formația din Bănie este la egalitate de puncte și golaveraj cu alte două echipe ce s-au calificat, Sigma Olomouc și Zrinjski, faptul că a marcat mai puține goluri o scoate pe Craiova din competiție.

Rezultatul care a scos-o pe Universitatea Craiova din cărți a fost remiza de-a dreptul rușinoasă pe care Crystal Palace, echipa de pe locul 5 din Premier League, cu una dintre cele mai bune defensive din campionat, a făcut-o contra finlandezilor de la KuPS. Britanicii au jucat cu o echipă plină de copii și rezerve, care nu au putut face față și au primit două goluri de la nordici. Rezultatul final a fost 2-2, iar o victorie i-ar fi adus lui Palace o prezență direct în optimi.

