De necrezut! Jake Paul a pus mâna pe o avere după meciul cu Anthony Joshua! Peste 5.000.000 de dolari pe minut a încasat influencerul

ADVERTISEMENT

Anthony Joshua l-a învins pe Jake Paul în cea mai mediatizată luptă a anului 2025. Influencerul american a rezistat până în runda a șasea în fața fostului campion mondial, însă finalul a fost unul clar. Joshua a închis meciul prin KO.

Jake Paul, făcut KO de Anthony Joshua în lupta finalului de an!

Lupta a început prudent, cu Jake Paul încercând să țină distanța și să evite schimburile directe. Anthony Joshua a controlat centrul ringului, a citit rapid timingul adversarului și a crescut treptat presiunea. Britanicul a părut mereu în control, chiar și atunci când nu a forțat ritmul.

ADVERTISEMENT

Pe măsură ce meciul a avansat, diferența fizică și experiența au devenit evidente. Joshua a început să găsească lovituri clare, în special cu brațul din spate, iar Paul a fost pus în dificultate din ce în ce mai des. Runda a șasea a fost decisivă și a adus deznodământul luptei.

Jake Paul a pus mâna pe o avere după meciul cu Anthony Joshua

Chiar dacă a pierdut prin knockout, Jake Paul are totuși motive serioase de bucurie. Americanul a încasat nu mai puțin de 92 de milioane de dolari pentru această confruntare. Practic, a fost una dintre cele mai profitabile apariții din istoria boxului modern, raportat la timpul efectiv petrecut în ring.

ADVERTISEMENT

Statisticile sunt aproape ireale. Paul a boxat 989 de secunde în total, adică puțin peste 16 minute. Asta înseamnă aproximativ 93.000 de dolari câștigați pe secundă, peste 5,5 milioane de dolari pe minut și în jur de 15,3 milioane de dolari pentru fiecare rundă disputată.

ADVERTISEMENT

Câștigurile lui Jake Paul după meciul cu Anthony Joshua:

• 92.000.000 de dolari încasați pentru meci

• 989 de secunde petrecute în ring

• 93.023 de dolari pe secundă

• 5.581.380 de dolari pe minut

• aproximativ 15,3 milioane de dolari pe rundă

Accidentarea a fost provocată de una dintre loviturile puternice primite înainte de knockout. Jake Paul a postat pe contul său de social media o serie de fotografii care arată inflamația serioasă suferită.