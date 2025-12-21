De necrezut! Jake Paul a pus mâna pe o avere după meciul cu Anthony Joshua! Peste 5.000.000 de dolari pe minut a încasat influencerul

Sport

Jackpot pentru Jake Paul! Americanul are toate motivele să sărbătorească, deși a fost făcut KO de Anthony Joshua. Suma fabuloasă pe care a pus mâna americanul.
Alex Bodnariu
21.12.2025 | 22:10
Anthony Joshua l-a învins pe Jake Paul în cea mai mediatizată luptă a anului 2025. Influencerul american a rezistat până în runda a șasea în fața fostului campion mondial, însă finalul a fost unul clar. Joshua a închis meciul prin KO.

Lupta a început prudent, cu Jake Paul încercând să țină distanța și să evite schimburile directe. Anthony Joshua a controlat centrul ringului, a citit rapid timingul adversarului și a crescut treptat presiunea. Britanicul a părut mereu în control, chiar și atunci când nu a forțat ritmul.

Pe măsură ce meciul a avansat, diferența fizică și experiența au devenit evidente. Joshua a început să găsească lovituri clare, în special cu brațul din spate, iar Paul a fost pus în dificultate din ce în ce mai des. Runda a șasea a fost decisivă și a adus deznodământul luptei. O combinație precisă l-a trimis pe influencer la podea.

Chiar dacă a pierdut prin knockout, Jake Paul are totuși motive serioase de bucurie. Americanul a încasat nu mai puțin de 92 de milioane de dolari pentru această confruntare. Practic, a fost una dintre cele mai profitabile apariții din istoria boxului modern, raportat la timpul efectiv petrecut în ring.

Statisticile sunt aproape ireale. Paul a boxat 989 de secunde în total, adică puțin peste 16 minute. Asta înseamnă aproximativ 93.000 de dolari câștigați pe secundă, peste 5,5 milioane de dolari pe minut și în jur de 15,3 milioane de dolari pentru fiecare rundă disputată.

Câștigurile lui Jake Paul după meciul cu Anthony Joshua:

• 92.000.000 de dolari încasați pentru meci
• 989 de secunde petrecute în ring
• 93.023 de dolari pe secundă
• 5.581.380 de dolari pe minut
• aproximativ 15,3 milioane de dolari pe rundă

Americanul a suferit o ruptură de mandibulă după meciul cu Anthony Joshua. Accidentarea a fost provocată de una dintre loviturile puternice primite înainte de knockout. Jake Paul a postat pe contul său de social media o serie de fotografii care arată inflamația serioasă suferită.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
