De necrezut! Jucătorii Universității Craiova au sărbătorit pe manele ratarea calificării în primăvara Conference League. Video și foto

Au uitat rapid de eșecul de la Atena. Vedetele Universității Craiova, petrecere pe manele cu Florin Salam și Bogdan de la Ploiești. Ștefan Baiaram a făcut show.
Alex Bodnariu
20.12.2025 | 10:47
Oltenii și-au revenit rapid după eliminarea din UEFA Conference League. Fotbaliștii Universității Craiova au petrecut vineri noapte, la o zi după dezastrul din Atena. Ștefan Baiaram, Alexandru Crețu și Alexandru Cicâldău au dansat pe manele până seara târziu.

Oltenii au petrecut pe manele la o zi după dezastrul de la Atena

Universitatea Craiova a fost eliminată în mod incredibil din UEFA Conference League. Oltenii au pierdut meciul de la Atena cu AEK, la ultima fază, scor 2-3, și au terminat primii sub linia celor 24 de echipe care vor merge în primăvara europeană.

Jucătorii Universității Craiova au ajuns vineri în România, iar reporterii FANATIK i-au surprins cu moralul la pământ. Fotbaliștii au coborât din avion cu capetele plecate și nu au vrut să scoată niciun cuvânt, fiind încă afectați de șocul trăit la Atena.

Starea de spirit s-a schimbat însă câteva ore mai târziu. Seara, mai mulți fotbaliști ai Universității Craiova au fost prezenți la o petrecere privată, unde a cântat celebrul manelist Bogdan de la Ploiești. Imaginile au apărut imediat pe rețelele de socializare.

Imnul Universității Craiova s-a auzit la petrecea din Bănie! Florin Salam nu a lipsit

Vedetele Universității Craiova, Ștefan Baiaram, Alexandru Cicâldău sau Alexandru Crețu, au uitat de supărări și s-au distrat pe manele. Nici dedicațiile nu au lipsit. Bogdan de la Ploiești le-a făcut pe plac jucătorilor, care au dansat și au petrecut ore bune.

Mai mult, s-a auzit și imnul Universității Craiova. Pe scenă a urcat, la un moment dat, și Florin Salam, unul dintre cei mai ascultați artiști români din ultimele două decenii. Oltenii au făcut show total, însă mai mult ca sigur fotbaliștii vor fi aspru criticați de suporteri.

