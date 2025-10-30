De necrezut: Metaloglobus visează la play-off în SuperLiga! Teja și-a dezvăluit clauza din contract

ADVERTISEMENT

Metaloglobus a rezistat eroic în ultima etapă în jocul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Deși echipa se află pe ultimul loc în SuperLiga, gândurile de play-off există. Antrenorul Mihai Teja a dat cărțile pe față în direct.

Mihai Teja, laude pentru patronul Imad Kassas

Mihai Teja a fost în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit pe larg despre Metaloglobus și despre situația sa la echipă. Antrenorul român a început prin a-l lăuda pe Imad Kassas, patronul sirian care are o legătură veche cu fotbalul.

„ Aici chiar domnul Imad, domnul patron, este un om mult mai cumpătat, este un om care a jucat fotbal, știe ce înseamnă, e foarte important asta, simte un pic ce înseamnă atmosfera unei echipe, ce înseamnă atunci când, exact, poate nu sunt rezultate, dar echipa nu arată rău, echipa progresează de la meci la meci, ca joc, și puțini oameni își dau seama.

Numai oamenii care au trecut prin fenomen, oamenii care au fost jucători de fotbal, oamenii care au antrenat, oamenii care știu ce înseamnă să fii într-un vestiar, să muncești pe teren și pe terenul de antrenament ca să poți să îți îndeplinești niște obiective sau ca să poți să câștigi un meci sau la sfârșit să iei cele 3 puncte. Pentru că știți bine, sunt foarte mulți factori externi care contribuie la un rezultat!”, a spus inițial Mihai Teja.

I-a fost cerut lui Teja să plece de la echipă după primele etape?

Metaloglobus a început noul sezon cu rezultate dezamăgitoare. În acest context, alți patroni și-ar fi demis antrenorul, însă la club. Mihai Teja a dezvăluit că omul cu banii de la Metaloglobus nu i-a cerut să plece.

„Nu, niciodată. Nu s-a pus problema să plec după primele etape. Întotdeauna și atunci când eu știam unde mă duc, știam că mă duc la Metaloglobus, știam că poate nu sunt cele mai bune condiții de performanță, m-am dus la Metaloglobus pentru că mi-a dorit foarte mult anul acesta să rămân acasă, alături de familia mea. Am plecat o perioadă și mi-a dorit foarte mult să rămân acasă. Am o pasiune, fotbalul. Mi-am dorit să demonstrez, în primul rând mie, că pot lucra și la un nivel mai mic!”, a mai spus Teja.

Metaloglobus, cu gândul la play-off. „Am primă!”

Multe dintre echipele din SuperLiga luptă din greu pentru a fi prezente în primele 6 locuri la finalul sezonului regular. Metaloglobus, deși ultima după 14 etape, se gândește de asemenea la acest scenariu. Ce primă are antrenorul Mihai Teja, de fapt.

„Da, am primă de play-off. Am trecut și asta. Cred în munca mea, cred în tot ceea ce facem. Mi-am dorit normal și ne dorim ca această echipă să alcătuim un lot în care să putem să ne batem foarte mult ca să nu fim pe ultimele locuri. Nu se știe niciodată în fotbal ce se întâmplă. Eu cred că cu câteva achiziții la această echipă, eu cred că munca noastră se putea să fie cu mai mult răsplătită, mult mai mult și echipa să fie mult mai sus în clasament. Prima mea de play-off este de 20.000 – 30.000 de euro!”, a mai spus antrenorul echipei din Pantelimon.

Secretul lui Metaloglobus. Cum a promovat echipa din Pantelimon și cum a produs ultimele rezultate din SuperLiga

Mihai Teja a spus totul despre cum a reușit mica echipă din Pantelimon să promoveze și să obțină cele mai recente rezultate împotriva granzilor din SuperLiga.

„Eu cred că această echipă a promovat cu spiritul de grup, cu acest spirit al jucătorilor care și-au dorit foarte mult să promoveze și-au dorit foarte mult să-și crească nivelul, imaginea și-au dorit foarte mult să joace în Liga 1, să simtă Liga 1, ce înseamnă să joace în Liga 1. Deci pentru lucrul acesta eu tot timpul i-am lăudat și le-am spus că pentru mine acești jucători deja au făcut istorie și pur și simplu că au promovat în Liga 1, ei și-au adus un obiectiv extraordinar și toate meciurile pe care le joacă și tot ceea ce se întâmplă în Liga 1 pentru ei este un bonus ca imagine și ca și istorie.

Până la urmă e bine să treci prin viață și să lași ceva în urmă. Este foarte, foarte important lucrul acesta. Dacă treci prin fotbal doar ca să mai câștigi 1000 de euro sau 2000 de euro și să încerci să-ți întreții familia, este foarte greu. Că din fotbal la un nivel mic nu poți să-ți întreții familia sau să ai o continuitate.

Sunt caractere foarte bune, am nimerit un grup foarte bun. Sunt niște băieți extraordinari, se antrenează foarte bine și încearcă să pună pe teren tot ceea ce facem la antrenament. Este lucrul care pe mine, ca antrenor, mă mulțumește foarte, foarte mult și îmi dă puterea să merg mai departe indiferent de condițiile pe care le avem!”, a mai spus Mihai Teja la FANATIK SUPERLIGA.